Le Groupe CSA publie les résultats des ateliers de parties intéressées sur les solutions possibles visant le Code canadien de l'électricité en matière d'adaptation aux changements climatiques

TORONTO, le 12 mars 2019 /CNW/ - Les changements climatiques et leurs conséquences auront une influence prépondérante sur l'avenir de l'électricité au Canada. En fait, selon le Conference Board du Canada, pour que notre réseau électrique continue d'offrir la fiabilité actuelle, il faudra investir environ 347,5 milliards de dollars dans son infrastructure. En réalisant des investissements judicieux maintenant, nous pourrons améliorer le réseau tout en évitant une importante hausse des coûts liée aux changements climatiques à l'avenir.

« Les infrastructures essentielles sur lesquelles nous comptons pour nous alimenter en électricité au quotidien doivent pouvoir résister aux phénomènes météorologiques exceptionnels qui sont de plus en plus dévastateurs et fréquents », a déclaré Mary Cianchetti, présidente des normes du Groupe CSA. « Les normes jouent un rôle essentiel dans la réalisation de cet objectif. Notre rapport sur le Code canadien de l'électricité n'est qu'un exemple de notre engagement continu, soit aider les Canadiens à s'adapter aux changements climatiques et faire de notre planète un milieu de vie et de travail plus sûr et plus durable. »

Le rapport intitulé Development of Climate Change Adaptation Solutions within the Framework of the Canadian Electrical Code Parts I, II and III présente des solutions en matière d'adaptation aux changements climatiques selon le Code canadien de l'électricité. C'est l'un des sept projets d'adaptation aux changements climatiques lancés par le Groupe CSA dans le cadre du programme d'infrastructure publique de base résiliente aux changements climatiques du Conseil national de recherches du Canada (CNRC).

Grâce au soutien du CNRC et au financement d'Infrastructure Canada, des ateliers ont été tenus partout au pays en vue de comprendre les lacunes des normes actuelles sur l'électricité, de cerner les pratiques exemplaires en matière d'adaptation aux changements climatiques et de recueillir les recommandations quant aux futures mises à jour du Code canadien de l'électricité.

« Le CNRC est heureux d'appuyer les efforts déployés par le Groupe CSA en matière de recherches et de consultations sur les risques et les pratiques exemplaires liés aux changements climatiques », a déclaré le directeur de programmes, Conseil national de recherches du Canada Phil Rizcallah. « En tenant compte des changements climatiques dans les normes, nous pourrons définir la manière dont il faut concevoir et construire les infrastructures pour en améliorer la résilience à l'avenir. »

Les recommandations suivantes découlent de la tenue des ateliers :

Offre de conseils en matière d'intervention d'urgence;

Amélioration des cartes météorologiques et des cartes de charge pour mieux définir les besoins en matière d'équipement;

Lignes directrices relatives aux installations exposées aux intempéries;

Moyens d'assurer la conformité de chacune des régions compte tenu de sa situation en matière d'exposition aux phénomènes météorologiques exceptionnels; et

Coordination avec les autres codes pour aider à ce que toutes les infrastructures, et non seulement les infrastructures électriques, puissent résister aux changements climatiques.

Les recommandations ont été analysées et un autre rapport, qui devrait être publié ce printemps, proposera 50 projets de normes visant à soutenir l'adaptation aux changements climatiques. Ces deux études permettront d'appuyer les discussions des groupes de travail techniques au cours du prochain cycle de révisions du Code canadien de l'électricité, Première partie, Deuxième partie et Troisième partie.

