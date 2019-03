Le gouvernement aide les petites entreprises à innover





Le Groupe Graham International inc. et Formi 3DP inc. reçoivent chacune 150 000 $ pour développer des solutions novatrices à un défi du gouvernement

OTTAWA, le 12 mars 2019 /CNW/ - À titre d'acheteur principal de biens et de services canadiens, le gouvernement du Canada aide les petites entreprises à innover et à commercialiser leurs innovations. C'est pourquoi il a créé Solutions innovatrices Canada , un programme qui finance des solutions novatrices proposées par des petites entreprises canadiennes pour répondre aux défis du gouvernement.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, et la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, ont annoncé aujourd'hui que le Groupe Graham International inc., de Lachine, au Québec, et la société Formi 3DP inc., dont le siège est à London, en Ontario, recevront respectivement 150 000 $ au titre de ce programme.

Les entreprises ont proposé une solution pour intégrer la technologie des surfaces usinées sélectives en fréquence (SUSF) dans la recherche et le développement de nouveaux matériaux et produits de construction et outils de conception. Elles visent ainsi à réduire les problèmes d'interférence des réseaux Wi-Fi et de propagation des fréquences radio.

Dans le cadre de ce défi, Innovation, Sciences et Développement économique Canada cherche à renforcer l'industrie canadienne en développant au pays une expertise en ce qui a trait à la conception de SUSF et à leur application dans les véhicules connectés.

Le financement aidera les entreprises dans leurs activités de recherche-développement. Si leurs concepts sont sélectionnés pour passer à l'étape suivante, ces entreprises pourraient recevoir jusqu'à 1 million de dollars sur deux ans pour peaufiner leur prototype.

Vingt ministères et organismes fédéraux sont à la recherche de solutions pour répondre à divers défis, notamment en ce qui a trait à l'environnement, aux forces armées ou aux collectivités éloignées.

Solutions innovatrices Canada est un élément clé du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, une stratégie pluriannuelle qui vise à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

« Notre gouvernement fait fond sur son énorme pouvoir d'achat pour s'assurer que les petites entreprises canadiennes peuvent croître et innover. Nous demandons aux Canadiens de nous proposer leurs meilleures idées pour résoudre des défis du gouvernement. Le défi consiste en l'occurrence à améliorer la connectivité sans fil des véhicules connectés et à réduire les problèmes de connectivité Wi-Fi. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Les petites entreprises sont le coeur de l'économie canadienne et emploient plus de 8 millions de personnes très travaillantes. Notre gouvernement est déterminé à aider les petites entreprises à s'établir, à se développer et à conquérir de nouveaux marchés. Solutions innovatrices Canada est un programme exceptionnel qui fait appel aux projets d'approvisionnement du gouvernement pour aider les petites entreprises à innover, puis à commercialiser leurs innovations. Félicitations à ces entreprises. Je suis impatiente de voir les solutions novatrices qu'elles proposeront. »

-- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

Au moyen de ce défi lié à l'intégration des surfaces usinées sélectives en fréquence , Innovation, Sciences et Développement économique Canada vise à trouver des solutions aux problèmes d'interférence des réseaux Wi-Fi et de propagation des radiofréquences dans la conception de cette technologie et dans ses applications dans les véhicules connectés.

, Innovation, Sciences et Développement économique vise à trouver des solutions aux problèmes d'interférence des réseaux Wi-Fi et de propagation des radiofréquences dans la conception de cette technologie et dans ses applications dans les véhicules connectés. Le financement du programme sera fourni par les 20 ministères et organismes participant au programme Solutions innovatrices Canada . Chaque ministère et organisme met de côté des fonds équivalant à 1 % de ses dépenses combinées d'approvisionnement et de recherche-développement interne faites au cours de l'exercice 2015-2016. Pris ensemble, les fonds des ministères et organismes représentent un investissement annuel de plus de 100 millions de dollars au cours des cinq prochaines années.

. Chaque ministère et organisme met de côté des fonds équivalant à 1 % de ses dépenses combinées d'approvisionnement et de recherche-développement interne faites au cours de l'exercice 2015-2016. Pris ensemble, les fonds des ministères et organismes représentent un investissement annuel de plus de 100 millions de dollars au cours des cinq prochaines années. Solutions innovatrices Canada incite les entreprises détenues et dirigées par des femmes, des Autochtones, des jeunes et des membres des minorités visibles à présenter des soumissions, s'assurant ainsi que ces groupes sont inclus dans la planification et les activités de rayonnement.

incite les entreprises détenues et dirigées par des femmes, des Autochtones, des jeunes et des membres des minorités visibles à présenter des soumissions, s'assurant ainsi que ces groupes sont inclus dans la planification et les activités de rayonnement. Il existe des centaines de programmes et services qui permettent aux entreprises d'obtenir notamment du financement et des conseils d'experts pour innover, créer des emplois et favoriser la croissance de l'économie canadienne. Grâce à son interface utilisateur simple, la plateforme d'Innovation Canada permet aux entreprises de relater leur cheminement et d'accéder, en deux minutes environ, à l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

