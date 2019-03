196e Défilé de la Saint-Patrick - La mairesse Valérie Plante invite la population montréalaise à célébrer au centre-ville la Saint-Patrick et le retour du printemps le dimanche 17 mars





MONTRÉAL, le 12 mars 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le vice maire, Sterling Downey, ont accueilli aujourd'hui à l'hôtel de ville les membres de communauté irlandaise pour le dévoilement des activités de la Saint-Patrick, dont le traditionnel défilé qui se déroulera dans le centre-ville montréalais le jour même de la Saint-Patrick, le dimanche 17 mars

En présence du président de la Société irlandaise unie Paul Loftus, du Grand Prévost, Sean Finn, de l'Irlandais de l'année, Père Walsh, et de la reine de la parade de cette année, Victoria Kelly, Mme la mairesse a remis, au nom de la ville de Montréal, une contribution de 35 000 $ aux organisateurs de la parade et fait signer le Livre d'or.

« Le défilé de la Saint-Patrick fait partie des événements qui rassemblent la population montréalaise dans la bonne humeur, toutes origines confondues et de tous âges. Pendant quelques heures, nous célébrons cette journée importante pour l'un des peuples fondateurs de Montréal », déclare la mairesse de Montréal.

La parade, qui comprend quelque 2 500 figurants, une vingtaine de chars allégoriques et une quinzaine de fanfares, défilera le dimanche 17 mars à midi, sur la rue Sainte-Catherine à la hauteur de la rue du Fort. Le défilé se poursuivra ensuite le long de la rue Sainte-Catherine pour se terminer autour de 15 h, à la hauteur de la rue Metcalfe. La Ville de Montréal offre un soutien technique et logistique à cet événement de retour au centre-ville pour une 196e année! Quelque 300 bénévoles et cadets seront sur place en vue d'assurer la sécurité publique.

« Soyons nombreux à poursuivre cette tradition populaire et qui coïncide avec l'arrivée du printemps. Je remercie les organisateurs de faire de ce défilé une attraction toujours populaire et mettant en valeur le caractère chaleureux et inclusif de Montréal », conclut Sterling Downey.

Pour connaître la programmation du défilé de la Saint-Patrick, cliquez ici .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 12 mars 2019 à 11:25 et diffusé par :