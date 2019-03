Rogers accélère ses investissements en Colombie-Britannique pour y offrir la technologie de nouvelle génération





L'entreprise prévoit doubler ses investissements en 2019 pour offrir à la province un service sans-fil amélioré, un nouveau réseau de fibre optique et la technologie 5G



L'entreprise soutient la Colombie-Britannique en tant que centre d'innovation : Rogers et l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) élaborent un plan pour la 5G à la lumière de la recherche sur les villes intelligentes et les applications de transport

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 12 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd'hui qu'elle prévoit doubler ses investissements cette année afin d'étendre son réseau LTE en Colombie-Britannique, de renforcer et de densifier son réseau de fibre optique à Vancouver et de préparer le terrain pour l'arrivée de la 5G dans la province.

« La présence de Rogers en Colombie-Britannique remonte à loin, et nous sommes fiers d'investir de façon significative pour stimuler l'innovation partout dans la province et aider le Canada à prospérer dans l'économie numérique mondiale d'aujourd'hui, a déclaré Jorge Fernandes, chef de la direction de la Technologie. L'investissement dans l'infrastructure de la Colombie-Britannique permettront à la population de la province de garder le contact, aux entreprises locales de prospérer et aux gouvernements et services essentiels de gagner du temps, d'économiser de l'argent et de sauver des vies.

« Notre nouvelle infrastructure de fibre optique permettra de connecter des milliers d'entreprises et de gouvernements municipaux, ce qui leur donnera plus de choix dans la province, a affirmé Dean Prevost, président, Rogers service Affaires. Un réseau de fibre optique élargi permet à Rogers d'offrir des services à un plus grand nombre d'entreprises mal desservies dans la province, leur proposant une connectivité fiable et la souplesse nécessaire à la croissance future à mesure que nous déploierons la 5G. »

En 2018, Rogers et l'UBC ont annoncé un partenariat de plusieurs millions de dollars pour la création d'un centre de recherche sur la 5G en conditions réelles sur le campus de l'Université qui sera un modèle pour l'innovation en matière de technologie 5G au Canada. Notre partenariat avec l'UBC s'inscrit dans notre programme pluriannuel visant à offrir la 5G aux Canadiens et à favoriser la croissance économique du pays.

Le premier investissement en recherche de l'UBC appuie son projet de mise à l'essai d'un système de transport écologique, connecté et sécuritaire. Cette initiative de ville intelligente évalue dans quelle mesure les réseaux et les applications 5G amélioreront la sécurité des véhicules autonomes, la gestion de la circulation et l'efficacité énergétique. Le deuxième investissement appuie la recherche visant à réduire les interférences de fréquences 5G causées par la communication simultanée de plusieurs appareils connectés sur le même spectre. Ces résultats contribueront à la performance d'applications 5G essentielles, comme la robotique dans le secteur de la fabrication, l'équipement de téléchirurgie et les véhicules autonomes.

« Les partenariats sont essentiels à nos plans visant à offrir la technologie de nouvelle génération à la Colombie-Britannique, a ajouté M. Fernandes. De concert avec l'UBC, nous continuerons de mettre à l'essai des applications pour la 5G en conditions réelles et d'investir dans les meilleurs chercheurs et étudiants afin d'offrir aux Canadiens le meilleur de la 5G. »

La contribution de Rogers à l'économie canadienne s'est élevée à 14 milliards de dollars en 2018. Les investissements que nous prévoyons faire en Colombie-Britannique s'ajoutent à nos investissements provinciaux dans la technologie, le contenu, les gens et la communauté en 2018. Nous avons élargi notre réseau sans-fil en Colombie-Britannique pour inclure l'île de Vancouver , Sproat Lake , Qualicum Beach , Witset et les abords de l'autoroute 16 , Kelowna , Burnaby , Maple Ridge, Vancouver et l'ensemble du réseau de SkyTrain . L'an dernier, nous avons annoncé notre intention de lancer le réseau LTE-M à l'échelle nationale afin de passer à la nouvelle ère de l'Internet des objets (IdO) au Canada. Ce réseau est maintenant accessible dans certaines régions de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario et de l'Atlantique.

Nous employons des milliers de Britanno-Colombiens, possédons et exploitons Citytv Vancouver, OMNI B.C. et dix stations de radio qui diffusent des nouvelles locales et des sports à l'échelle de la province, et nous investissons des millions de dollars pour soutenir les cinéastes indépendants de la Colombie-Britannique par l'entremise du Groupe de Fonds Rogers. Nous engageons des millions de dollars dans les communautés locales afin de former la prochaine génération de leaders dans la province. En 2018, nous avons relié trois millions de Canadiens au service d'urgence 9?1?1 essentiel au moment critique où ils en ont eu besoin.

