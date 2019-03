Concierge Auctions et Compass vendent sans réserve à 60 millions USD un complexe côtier de 33 hectares en Californie centrale





NEW YORK, 12 mars 2019 /PRNewswire/ -- Répartie sur 33 hectares, une propriété côtière de 3020 mètres carrés, en alifornie centrale, sera vendue en avril par l'intermédiaire de Concierge Auctions. La Retraite à Cambria comprend un vignoble de pinot noir, deux pavillons de divertissement avec scène musicale, un stockage pour hélicoptères et un héliport, un accès direct à la plage et des garages de présentation pour 60 véhicules. Actuellement mis en vente au prix de 60 millions USD, la propriété sera vendue sans réserve en coopération avec Kofi Nartey, spécialiste des célébrités et de l'immobilier de luxe, du The Nartey Group chez Compass. Nartey avait précédemment vendu les maisons du joueur de la NBA, Nick Young, et du joueur de la NFL, Marcellus Wiley. Les enchères seront ouvertes du 22 au 25 avril via conciergeauctions.com, ce qui permettra aux enchérisseurs de participer numériquement de n'importe où dans le monde.

« La propriété offre quelque chose pour tout le monde : des sentiers de randonnée, des vues sur l'océan, un accès direct à la plage de sable, une salle de bal, un cinéma maison, un parking intérieur pouvant accueillir jusqu'à 60 voitures, une cave à vin, un héliport, etc. », a déclaré Nartey. « De plus, la maison est à quelques minutes des meilleurs restaurants et vignobles de la côte centrale et à 30 minutes de vol de Los Angeles ou de San Francisco. Détendez-vous, faites une retraite et ressourcez-vous par vous-même ou organisez un événement pour 300 personnes, quoi que vous aimiez, la propriété offre un style de vie de luxe ultime. »

Le 7292 Exotic Garden Drive, qui offre une vue sur l'océan à 180 degrés, dispose d'une cour avec fontaine, d'une porte d'entrée en bronze et en pierre et de portes d'entrée personnalisées en cuivre et en bronze. La résidence principale de 1300 mètres carrés offre cinq chambres à coucher ; des espaces de divertissement comprenant une grande rotonde d'entrée, une grande salle avec un bar d'onyx de 9 mètres, une salle de divertissements avec des lustres de Murano et des peintures murales en courbes, une salle familiale avec une alcôve et une salle de théâtre ; une cuisine de chef avec salle de petit déjeuner ; un sanctuaire principal avec une cheminée ancienne, une zone de dressing, une penderie de deux étages, un coin-bar, un éclairage sur mesure, un spa et un sauna, une douche à vapeur à 12 pommeaux, une garde-robe de rangement hors saison et une terrasse ; un bureau exécutif ; et une cave à vin de 3500 bouteilles et une salle de dégustation.

Les installations extérieures incluent des appartements, une maison de gardien, un salon d'observation de l'océan, une cuisine entièrement équipée avec four à pizza et tireuses à bière, et un jardin de sculptures. Cette propriété isolée partage des frontières avec le National Marine Sanctuary (sanctuaire marin national) et le San Simeon State Park (parc étatique). Elle abrite également la totalité de la population mondiale de baleines à bosse lors de leurs migrations le long de la côte, et ce, deux fois par an.

Pour plus d'informations, visitez ConciergeAuctions.com ou appelez le +1.212.202.2940.

