Deborah Kirkham devient la nouvelle PDG de Pole To Win International





Pole To Win International, Inc. (PTW), une société de sous-traitance renommée dans le monde de la localisation vidéoludique, a annoncé la nomination de Mme Deborah Kirkham en tant que nouvelle PDG de l'entreprise, à compter de janvier 2019. Auparavant, Deborah Kirkham était directrice des opérations, une position qu'elle a occupée pendant huit ans. À ce nouveau poste, elle sera en charge de poursuivre l'expansion de l'entreprise, tout en mettant l'accent sur l'acquisition de nouveaux clients et le maintien des relations déjà établies.

Quand Deborah Kirkham a rejoint e4e, dont PTW a fait l'acquisition plus tard, il y a de ça 10 ans, l'entreprise possédait des locaux dans trois pays et moins de 500 employés au total. Grâce à son influence, PTW, dont elle est maintenant PDG, s'est développé jusqu'à atteindre 1800 employés, répartis au sein de 16 studios dans 10 pays à travers le monde. Durant ses années en tant que présidente et directrice des opérations, l'entreprise a connu une croissance exponentielle, année par année, et 2019 ne semble pas déroger à la règle. De surcroît, en juillet 2018, Deborah Kirkham a mis en place une restructuration complète de l'entreprise afin de lui apporter un nouvel élan positif. Grâce à elle, l'accent a été mis sur les relations clients, PTW a su s'affirmer en tant que modèle d'égalité vis à vis de ses employés, et les différentes branches régionales ont gagné en autonomie et en compétitivité.

« PTW fait partie intégrante de ma vie. J'aime cette entreprise comme si c'était la mienne. En tant que PDG désormais, je compte me dévouer corps et âme pour nos employés, nos clients et nos partenaires. L'expansion mondiale de ces dernières années, notamment au Canada, en Asie, en Inde et en Europe, a permis à nos clients dans le monde entier de partager leurs histoires grâce à PTW. Quand PTW est de la partie, nous tenons toujours nos engagements. C'est ce qui fait de PTW une entreprise formidable. » Deborah Kirkham, PDG de PTW. « J'ai l'honneur d'avoir été choisie en tant que dirigeante par le comité des directeurs, lesquels ont su reconnaître en moi la capacité de réussir ce que j'entreprends, grâce au soutien et au dévouement de mon équipe. »

Deborah Kirkham remplace l'ancien PDG, M. Teppei Tachibana, qui avait annoncé son départ en décembre 2018, après avoir été à la tête de PTW pendant neuf ans. Teppei Tachibana devient désormais président de PTW et conserve son statut de président et PDG de Poletowin Pitcrew Holdings, Inc., dont PTW est un maillon essentiel.

Interrogé sur la nomination de Deborah Kirkham en tant que PDG, M. Tachibana a déclaré : « Deborah est une associée inestimable. Pendant presque une décennie, nous avons travaillé côte à côte, partageant les bons moments comme les mauvais. Son savoir et sa passion m'inspire le respect, et je suis convaincu que sous son égide, PTW poursuivra son expansion sur le marché mondial, tout en s'établissant comme un fer de lance du secteur. Avec son bilan très positif concernant la croissance de l'entreprise, Deborah apporte une perspective rafraîchissante sur PTW. Le comité est ravi d'avoir nominé Deborah en tant que PDG. »

Pole To Win Co., Ltd., fondée en 1994, et PTW ont su se développer considérablement afin de s'imposer comme une entité mondialement reconnue dans le milieu de la technologie. Cette entité de technologie appartenant à PTW se focalise principalement sur l'industrie vidéoludique, les expériences interactives, la formation en ligne, le commerce électronique et le marché émergeant de l'Internet des objets. L'entreprise permet aux sociétés de développement de produits de préparer le lancement de leurs produits sur le marché mondial.

À propos de Pole To Win International

Pole To Win International, Inc. (PTW) est une entreprise de renom en ce qui concerne l'industrie vidéoludique, technologique et les expériences interactives, qui possède 16 studios dans 10 pays à travers le monde. Notre gamme de services inclue le contrôle qualité, la localisation, l'expérience client, des services d'ingénierie et de développement, et une multitude de services liés à notre département audio. Pole To Win Co., Ltd. et PTW offrent ensemble une expertise de plus de 25 ans et les infrastructures nécessaires de personnalisation de leurs services pour leurs clients et satisfaire à des projets de tout ordre.

PTW, composée de filiales à l'international, est une entreprise de portefeuille basée au Royaume-Uni et fondée en 2016, sous l'égide de Poletowin Pitcrew Holdings, Inc. enregistrée dans la 1re section de la Bourse de Tokyo sous le numéro 3657. POLE TO WIN est une marque déposée de Pole To Win Co., Ltd au Japon et dans les autres pays concernés. Tous droits réservés. Pour plus d'informations, consultez https://www.ptw.com/.

