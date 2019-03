L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - XRX

L'Office de la protection du consommateur avise les consommateurs qui ont fait affaire avec l'entreprise Rénovation Domicili-air (9250-5114 Québec inc.) qu'ils pourraient avoir droit à un remboursement pour les réclamations qu'ils auraient à faire...

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ont publié aujourd'hui le Document de consultation conjoint 23-406 des ACVM et de l'OCRCVM, Internalisation...

Reprise des négociations pour: Société : XORTX Therapeutics Inc. Symbole CSE : XRX Reprise (HE) : 11 h 30 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à l'égard d'un titre d'une société cotée en bourse....