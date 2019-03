Avis aux médias : Équiper une nouvelle génération de chercheurs pour réaliser des découvertes et innover





LONDON, Ontario, 12 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fondation canadienne pour l'innovation



L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, sera à l'Université Western pour annoncer du financement dans l'infrastructure et l'équipement de recherche des universités et des hôpitaux de recherche du Canada.

La ministre sera accompagnée de la présidente-directrice générale de la Fondation canadienne pour l'innovation, Roseann O'Reilly Runte, de l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite entreprise et de la Promotion des exportations, de Kate Young, secrétaire parlementaire de la ministre des Sciences et des Sports et de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, et de Peter Fragiskatos, député fédéral de London-Centre-Nord.

Après l'annonce, la ministre rencontrera un groupe de scientifiques et d'étudiants qui présenteront leurs projets et leurs recherches innovateurs. Les membres des médias pourront alors poser des questions.

Nous demandons aux membres des médias d'arriver quinze minutes d'avance.

Date : 13 mars 2019 Heure : 8 h 45 (heàure avancée de l'Est) Lieu : Université Western Western Interdisciplinary Research Building (WIRB) WIRB 3000 (annonce) WIRB 2156 (visite) 1151, rue Richmond Nord London (Ontario)





Renseignements

Olivia Carey

Spécialiste des relations avec les médias et

des médias sociaux

Fondation canadienne pour l'innovation

Bureau : 613.943.2580

Cellulaire : 613.447.1723

Courriel : olivia.carey@innovation.ca



Daniele Medlej

Attachée de presse

Bureau de la ministre des Sciences et des Sports

Cellulaire : 343.291.4204

Courriel : daniele.medlej@canada.ca



Relations avec les médias

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cellulaire : 343.291.1777

Courriel : ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca

