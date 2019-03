Avis aux médias - La gouverneure générale investira 40 récipiendaires de l'Ordre du Canada





OTTAWA , le 12 mars 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, remettra l'Ordre du Canada à 1 Compagnon, 2 Officiers et 37 Membres, le jeudi 14 mars 2019 à 10 h 30, à Rideau Hall. La cérémonie d'investiture sera diffusée en direct à www.gg.ca/fr/endirect.

À propos de l'Ordre du Canada

L'Ordre du Canada est l'une des plus prestigieuses distinctions honorifiques civiles au pays. Ses Compagnons, Officiers et Membres reflètent la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (Ils désirent une patrie meilleure).

Créé en 1967, l'Ordre du Canada reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d'une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation. Près de 7000 personnes de tous les milieux ont été investies de l'Ordre. Celles qui portent l'insigne emblématique du flocon de neige de l'Ordre ont changé la façon dont notre nation mesure le succès et, grâce à leurs réalisations, nous ont aidés à édifier un meilleur Canada.

Les nominations sont faites par le gouverneur général selon les recommandations du Conseil consultatif de l'Ordre du Canada. Pour en apprendre davantage sur l'Ordre du Canada ou pour soumettre une candidature, visitez www.gg.ca/fr/distinctions.

L'horaire de la cérémonie, la liste des récipiendaires, leurs citations ainsi qu'une fiche d'information sur l'Ordre du Canada sont joints au présent avis aux médias.

HORAIRE DE LA CÉRÉMONIE

Les membres des médias sont priés d'observer l'horaire suivant :

9 h 45: Arrivée des médias à Rideau Hall 10 h 30 : Début de la cérémonie d'investiture

Allocution de la gouverneure générale

Remise des insignes de l'Ordre du Canada par la gouverneure générale 11 h 45 : Entrevues avec les récipiendaires

CITATIONS DES RÉCIPIENDAIRES

COMPAGNON DE L'ORDRE DU CANADA

L'honorable Thomas A. Cromwell, C.C.

Ottawa (Ontario)

Thomas Cromwell est reconnu comme l'un des porte-parole les plus influents au Canada pour l'amélioration de l'accès à la justice. Après avoir enseigné le droit durant 15 ans, il a été nommé juge à la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse pour ensuite accéder à la Cour suprême du Canada, où il a acquis une réputation d'auteur prolifique. Homme de principe et d'intégrité, il a présidé un comité national sur l'accès à la justice et a dirigé la production d'un texte faisant autorité sur les difficultés associées à la structuration de la justice civile et familiale au Canada.

OFFICIERS DE L'ORDRE DU CANADA

Matthew Coon Come, O.C.

Mistissini (Québec)

Champion de l'autodétermination et de la défense des droits des Autochtones, Matthew Coon Come a été un meneur de premier plan, d'abord comme grand chef du Grand Conseil des Cris, puis comme chef national de l'Assemblée des Premières Nations. Il a dirigé le mouvement d'opposition au projet hydroélectrique de la Baie-James dans les années 1990 et, plus récemment, il a participé à la rédaction de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Par son implication indéfectible, il est un ardent défenseur du peuple cri et une source d'inspiration pour les communautés autochtones du monde entier.

Patricia Meirion Moore, O.C.

Calgary (Alberta)

Par sa nature bienveillante, Patricia Moore a stimulé l'esprit du don à Calgary. Philanthrope et bénévole dévouée, elle a piloté de multiples campagnes de financement qui ont permis d'améliorer les services publics dans sa communauté, notamment pour la Fondation de la bibliothèque publique de la ville, le refuge d'urgence pour femmes et le Centre de Banff pour les arts et la création. Cette citoyenne au coeur généreux s'évertue à renforcer le tissu culturel et social de sa région et cherche à bâtir un milieu de vie plus sain et plus solidaire.

MEMBRES DE L'ORDRE DU CANADA



Mohit Bhandari, C.M., O.Ont.

Burlington (Ontario)

Mohit Bhandari est un chef de file de premier plan en chirurgie orthopédique. Chirurgien à la Division de chirurgie orthopédique de l'Université McMaster, il a mené des recherches innovantes sur la violence conjugale et a dirigé de multiples essais cliniques de grande envergure. Sa défense des victimes de violence conjugale a lancé une conversation mondiale sur le rôle important des travailleurs de la santé dans l'identification des cas de maltraitance et l'intervention à cet effet. Professeur à l'Université McMaster, il est aussi considéré comme un mentor influent pour ses étudiants comme pour ses collègues chirurgiens.

Hédi Bouraoui, C.M.

Toronto (Ontario)

Artiste littéraire, romancier et poète, Hédi Bouraoui est réputé pour son style avant-gardiste. Professeur à l'Université York et ardent défenseur des littératures francophones, c'est à travers son écriture nourrie d'expressions originales qu'il s'attarde à la question des identités, des chocs culturels, de l'intégration, ainsi qu'aux émotions qui en découlent. Il est à l'origine de la philosophie du transculturalisme, qui fait de lui un artisan de l'ouverture à l'autre, avec comme missive un humanisme universel.

Marie-Anne Day Walker-Pelletier, C.M.

Première Nation d'Okanese (Saskatchewan)

Marie-Anne Day Walker-Pelletier a dédié sa vie à la Première Nation d'Okanese. En tant que chef ayant la plus grande ancienneté, elle a travaillé sans relâche pour le bien-être de sa communauté. Elle a dirigé plusieurs projets liés à l'éducation, la santé et l'aide sociale, visant à soutenir les femmes et les enfants vulnérables en particulier. Elle a également oeuvré à la préservation de la culture, de la langue et des traditions de son peuple, en plus de militer pour défendre, avec succès, les droits inhérents et ancestraux des Okanese.

Mohamed Jamal Deen, C.M.

Hamilton (Ontario)

Jamal Deen est un chef de file mondial en génie électrique et en physique appliquée. Professeur à l'Université McMaster, il est un expert de premier plan concernant les dispositifs et circuits à semi-conducteurs et leurs applications. Ses nombreuses réalisations englobant la théorie, la modélisation et les applications ont profondément marqué le développement des systèmes de détection optique, d'imagerie et de captation, ainsi que le développement des technologies sans fil. Il est aussi reconnu pour son leadership dans de nombreux établissements universitaires et professionnels, particulièrement comme président de l'Académie des sciences de la Société royale du Canada.

Raymond L. Desjardins, C.M.

Ottawa (Ontario)

Raymond Desjardins est l'un des éminents agrométéorologues du Canada. Il est reconnu à l'échelle internationale pour son rôle de pionnier dans l'utilisation de la technologie aérienne pour mesurer la photosynthèse et les émissions de gaz à effet de serre, ce qui a été un facteur clé dans la quantification des interactions entre les écosystèmes terrestres et l'atmosphère. Indéfectible fonctionnaire d'Agriculture et Agroalimentaire Canada depuis plus de 50 ans, il est un ardent défenseur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tant au Canada qu'à l'étranger, pour préserver la viabilité environnementale de notre planète.

Allan Steven Detsky, C.M.

Toronto (Ontario)

Allan Steven Detsky est un spécialiste renommé de l'économie de la santé en ce qui concerne les politiques et l'épidémiologie clinique. Professeur à l'Université de Toronto, il a formulé des lignes directrices en santé améliorant les résultats chez les patients par la gestion des ressources, notamment les Lignes directrices pour l'évaluation économique des produits pharmaceutiques, qui sont les fondements de la pratique pour les futurs examens nationaux des produits pharmaceutiques. Par sa vaste expertise, il a contribué à moderniser les politiques cliniques canadiennes. Ses travaux ont été publiés dans certaines des revues les plus prestigieuses au monde.

Peter J. Dillon, C.M.

Peterborough (Ontario)

Peter Dillon est un ardent protecteur des eaux intérieures du Canada. Professeur à l'Université Trent et ancien directeur du réputé Centre de recherche de Dorset, il a mené des recherches fondamentales sur les effets des activités humaines et des facteurs naturels sur les écosystèmes lacustres, y compris sur le rôle important des bassins hydrographiques. Ses études novatrices sur l'accumulation excessive de nutriments et les dépôts acides ont orienté la formulation des politiques de gestion des plans d'eau au Canada et à l'étranger. Mentor expérimenté, il a aidé à propulser la carrière de nombreux scientifiques émergents.

Micheline Dumont, C.M.

Sherbrooke (Québec)

Féministe avouée et convaincue, Micheline Dumont est une pionnière des recherches en histoire des femmes au Québec. Professeure émérite à l'Université de Sherbrooke, elle a contribué au développement de cette spécialisation, donnant aux femmes d'hier une parole et une autonomie d'action. Cette auteure prolifique a publié des ouvrages marquants d'une rigueur scientifique éprouvée reflétant sa volonté d'agir sur le monde contemporain. Sa voix et ses idées influencent les nouvelles générations et transcendent les milieux universitaires depuis cinq décennies.

James Andrew Estill, C.M., O.Ont.

Guelph (Ontario)

Jim Estill est un entrepreneur très respecté dans les communautés technologiques de Guelph et de Waterloo. Durant ses études universitaires, il a fondé une société de distribution de technologie qui en est venue à réaliser des ventes de deux milliards de dollars. Maintenant propriétaire et PDG de Danby Appliances, il demeure engagé pour la croissance de la communauté technologique par son mentorat d'entrepreneurs en herbe et ses investissements financiers dans les entreprises en démarrage. Aussi connu comme bienfaiteur, il a parrainé 61 familles de réfugiés syriens à Guelph.

Thomas Erskine Feasby, C.M.

Calgary (Alberta)

Tom Feasby a exercé un leadership visionnaire en médecine clinique et universitaire dans l'Ouest canadien. Professeur de neurologie et ancien haut dirigeant des universités de Calgary et d'Alberta, il a été très influent dans la création et l'élargissement de leurs champs d'expertise et de leurs programmes de médecine. Il a notamment mené l'Université de Calgary à l'avant-plan de la recherche clinique en neurosciences et sur les AVC sur la scène nationale, grâce à sa passion et à son dévouement. Mentor réputé, il a soutenu les carrières de nombreux scientifiques et cliniciens-chercheurs de premier plan.

David Fox, C.M.

Toronto (Ontario)

L'acteur David Fox est une force majeure du théâtre canadien. Au cours des années 1970, il a incarné de façon inoubliable des personnages dans le cadre de productions qui faisaient partie du théâtre parallèle, un mouvement révolutionnaire consacré aux dramaturges canadiens et à la réalité canadienne. Depuis, il a honoré de sa présence les scènes de tous les grands théâtres du pays et il a travaillé abondamment à la télévision et au cinéma. Fort estimé de ses pairs comme du public, il est considéré comme étant l'un des acteurs canadiens les plus naturels et comme une véritable figure phare de l'industrie artistique.

Patricia Gallant, C.M.

Campbellton (Nouveau-Brunswick)

Versatile auteure-compositrice-interprète et danseuse, Patsy Gallant monte sur scène depuis plus de 60 ans. Sa contribution à la chanson populaire, en français comme en anglais, a été appréciée dans les salles de concert partout au monde et ses succès tels que Besoin d'amour, Sugar Daddy et From New York to L.A., lui ont valu le titre de reine du disco. Devant un public fidèle, elle a aussi brillé à la télévision et incarné des personnages iconiques dans plusieurs comédies musicales et opéras rock, dont Starmania. Toujours inspirante, elle appuie aussi bon nombre d'oeuvres sociales.

Laurier Gareau, C.M.

Regina (Saskatchewan)

Laurier Gareau contribue à faire connaître et croître les racines des Fransaskois depuis plus de 40 ans. Il a été déterminant dans l'établissement de réseaux favorisant la diffusion de l'art et de la culture dans les écoles et les associations francophones de la province. Un naturel animateur de la vie communautaire, il s'est grandement impliqué dans la promotion du patrimoine, entre autres comme membre fondateur de la Revue historique. Prolifique dramaturge et auteur respecté, on lui doit La Trahison, l'une des pièces phares de l'histoire de la Saskatchewan.

Georges Henri Goguen, C.M.

Moncton (Nouveau-Brunswick)

Georges Henri Goguen est un pionnier de l'art moderne en Acadie. Au cours de sa carrière de graphiste pour Radio-Canada Moncton, il n'a cessé de produire, d'explorer et d'approfondir ses recherches sur l'art. Ses tableaux ont été vastement exposés et figurent parmi plusieurs collections publiques et privées. Soucieux de promouvoir et de soutenir les talents émergents, il a fondé une galerie où sont présentées des oeuvres d'artistes des Maritimes. Il a aussi créé un évènement public rassembleur qui porte sur la création et qui, tout comme son oeuvre, continue d'inspirer des générations d'artistes visuels.

Mitchell Halperin, C.M.

Toronto (Ontario)

Mitchell Halperin est une figure emblématique du domaine de la néphrologie. Professeur émérite à l'Université de Toronto, clinicien, chercheur et éducateur, il a permis de mieux comprendre la physiologie du rein et le métabolisme. Il est reconnu pour sa formulation d'une démarche novatrice pour l'enseignement des troubles du métabolisme électrolytique aux praticiens de diverses spécialités, leur permettant de démystifier ce secteur complexe de la médecine. Ce mentor très respecté a formé bon nombre des plus éminents néphrologues de l'heure dans son laboratoire de l'Hôpital St. Michael.

Austin Hilliard Hunt, C.M.

Kagawong (Ontario)

Austin Hunt a voué sa vie à la fonction publique. Il a commencé sa carrière politique en tant que gestionnaire de campagne et agent officiel de l'ancien premier ministre Lester B. Pearson, avant de se lancer dans la politique municipale et provinciale à l'île Manitoulin. Comme maire du canton de Billings durant plus de 50 ans, il est devenu l'élu ayant les plus longs états de service en politique au Canada. Encore aujourd'hui, il est un modèle à suivre pour les jeunes qui cherchent à s'impliquer en politique et dans les différentes sphères du gouvernement.

John Bryson Kitts, C.M.

Ottawa (Ontario)

Jack Kitts a mené une illustre carrière d'anesthésiologiste et de dirigeant des soins de santé. Président-directeur général de l'Hôpital d'Ottawa depuis près de 20 ans, il gère avec succès l'un des plus grands hôpitaux d'enseignement et de recherche du Canada en s'appliquant à élaborer et à fournir des soins uniques axés sur le patient. Il a aussi notablement contribué à l'instauration d'un système de soins de santé plus intégré en Ontario. Chef de file chez ses collègues et mentor auprès des jeunes médecins, il est vu comme un champion de l'amélioration des pratiques en santé dans tout le pays.

Burton Kramer, C.M., O.Ont.

Toronto (Ontario)

Burton Kramer est une figure emblématique du graphisme au Canada. Au fil d'une carrière de plus de 50 ans, il a réalisé des emblèmes visuels ayant marqué l'histoire et la culture du pays. Il est particulièrement reconnu pour son système de signalisation de l'Expo 67, ayant mis le Canada à l'avant-scène mondiale, et pour le logo original de la Société Radio-Canada. En plus de ses propres réalisations exemplaires, il a produit des manuels de graphisme pour de nombreux programmes de promotion de l'image de marque des secteurs public et privé, modernisant ainsi les normes de la pratique au Canada.

Joseph Lebovic, C.M. et Wolf Lebovic, C.M.

Aurora (Ontario)

Joseph et Wolf Lebovic sont des moteurs de la croissance économique et du développement communautaire dans la région de Toronto depuis plus de 60 ans. Après avoir survécu à l'Holocauste et s'être établis au Canada, les deux frères ont bâti des maisons ensemble pour graduellement élargir leurs activités vers les immeubles en hauteur, les copropriétés et les bâtiments commerciaux et industriels. Reconnus pour leur action philanthropique, ils ont fait des dons considérables, notamment à l'hôpital Mount Sinai et pour la création d'un centre communautaire juif florissant dans la région de York au nord de Toronto.

L'insigne décerné à M. Joseph Lebovic lui a été remis à une cérémonie antérieure.

Bruce McManus, C.M.

Vancouver (Colombie-Britannique)

Bruce McManus contribue à améliorer le sort des Canadiens aux prises avec des maladies cardiovasculaires. Professeur à l'Université de Colombie-Britannique, il est une sommité des domaines des pathologies liées au coeur et aux vaisseaux sanguins et de la prévention des insuffisances des organes vitaux. Il a grandement contribué à la médecine translationnelle, puisqu'il a notamment permis de mieux comprendre et détecter les malaises liés à l'inflammation, comme les maladies du coeur virales et les rejets de greffes cardiaques. Administrateur expérimenté et très respecté, il dirige actuellement le Prevention of Organ Failure Centre of Excellence.

David Morley, C.M.

Toronto (Ontario)

L'engagement de David Morley envers le développement international et l'action humanitaire a amélioré le sort d'enfants et de familles du monde entier. Après avoir oeuvré auprès d'enfants des rues d'Amérique centrale à la fin des années 1970, il est devenu un chef de file du secteur à but non lucratif au Canada en dirigeant Médecins Sans Frontières et UNICEF. Il est reconnu mondialement comme un spécialiste des interventions humanitaires, du développement durable et du bien-être de l'enfant. Son leadership fondé sur des principes a entraîné des innovations importantes, comme l'Initiative de Muskoka sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants des Nations Unies.

Barbara Neis, C.M.

St-John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Par ses recherches, Barbara Neis a jeté un éclairage nouveau sur des enjeux sociaux et économiques fondamentaux. Sociologue et professeure influente à l'Université Memorial, elle se concentre sur les liens entre le travail, la santé, le genre, la sécurité et la mobilité géographique, particulièrement en ce qui touche les pêches et les communautés côtières de Terre-Neuve-et-Labrador. Ses travaux interdisciplinaires novateurs ont exercé une influence sur l'industrie des pêches dans le monde entier et élargi notre compréhension des dimensions humaines des changements planétaires.

Francis Pang, C.M.

Fredericton (Nouveau-Brunswick) et Toronto (Ontario)

Francis Pang s'est fait le champion des échanges éducatifs interculturels entre le Canada et la Chine. En tant que président et fondateur de la société Advanced Knowledge Database International Inc., il a établi des partenariats avec divers établissements d'enseignement postsecondaires canadiens et chinois, notamment entre l'Université du Nouveau-Brunswick et le Concord College of Sino-Canada à Beijing. Son cadre d'enseignement coopératif est largement reconnu et considéré comme un modèle d'excellence en éducation internationale. On lui doit aussi la création de l'Institut Confucius du Nouveau-Brunswick, qui recrute des professeurs de Beijing pour enseigner le mandarin dans des salles de classe canadiennes.

Hilary Pearson, C.M.

Montréal (Québec)

Hilary Pearson se consacre à renforcer la culture de la générosité. En tant que présidente de l'organisation Fondations philanthropiques Canada, elle a aidé à en faire l'un des principaux porte-paroles de la philanthropie institutionnelle au pays. Son leadership visionnaire lui a permis d'inciter des familles de donateurs et des commanditaires indépendants et institutionnels à agir collectivement pour générer des incidences plus importantes. Son engagement va bien au-delà de ses fonctions professionnelles, puisqu'elle siège aux conseils d'administration de plusieurs organisations à but non lucratif et est connue pour la générosité dont elle fait preuve pour aider et guider les personnes qui veulent agir comme bénévoles.

Michèle Rivet, C.M.

Montréal (Québec)

Pendant toute sa carrière, Michèle Rivet s'est consacrée aux droits de la personne. Professeure de droit, juge au Tribunal de la jeunesse, présidente et fondatrice du Tribunal des droits de la personne et avocate, elle a fait preuve d'un engagement constant afin de contrer la discrimination, reconnaitre l'égalité réelle, favoriser l'inclusion sociale et promouvoir l'État de droit. Elle a aussi notamment été présidente de l'Institut canadien d'administration de la justice, ainsi que commissaire canadienne et vice-présidente de la Commission internationale de juristes, à Genève.

L'honorable Lucienne Robillard, C.P., C.M.

Chambly (Québec)

Depuis de nombreuses années, Lucienne Robillard se démarque sur la scène publique et politique. Elle a été travailleuse sociale et curatrice publique du Québec avant d'être élue à l'Assemblée nationale, où on lui a confié d'importants ministères liés, entre autres, à l'éducation. Sur la scène fédérale, c'est sous son leadership que la fonction publique a connu l'équité salariale et une modernisation de la gestion des ressources humaines. Elle a récemment présidé la Commission de révision permanente des programmes au Québec et demeure aujourd'hui active en gouvernance.

Louis Sabourin, C.M., O.Q.

Montréal (Québec)

Le professeur Louis Sabourin a marqué les sphères académique et diplomatique. Il a établi de nouveaux programmes à l'École nationale d'administration publique et à l'Université d'Ottawa, notamment l'Institut de coopération internationale de l'établissement. Comme diplomate, il a mis sur pied de nombreux projets de développement et de coopération en Afrique, en Amérique latine et en Asie, et a été le seul Canadien élu président du Centre de développement de l'OCDE, à Paris. Mentor engagé, il laisse aussi une marque indélébile avec la création du Conseil des relations internationales de Montréal, lequel attire des personnalités du monde entier.

Jean-Claude Savoie, C.M., O.N.B.

Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick)

Entrepreneur acadien de renom, Jean-Claude Savoie est reconnu pour son mordant et sa quête constante de l'innovation. En fondant le Groupe Savoie, il a contribué à relancer l'industrie du bois au Nouveau-Brunswick. Il a développé de nouvelles méthodes d'exploitation qui ont permis à son entreprise de devenir un chef de file mondial dans la transformation du bois. En tant que l'un des plus gros employeurs de la région et philanthrope à l'origine de la Fondation Hector Savoie, il joue un rôle crucial pour le bien?être et la dynamisation de sa province.

Sharon Sholzberg-Gray, C.M.

Ottawa (Ontario)

Sharon Sholzberg-Gray est une ardente défenseure du système de santé public du Canada. Elle a dirigé bon nombre d'organismes et de coalitions de soins de santé et a fait campagne pour un accès équitable à un large éventail de services, dont les soins à domicile et les soins de longue durée. Elle a notamment fourni des conseils judicieux dans le cadre des travaux de la Commission sur l'avenir des soins de santé au Canada et de ceux qui ont mené à l'accord intergouvernemental sur la santé de 2004. Aujourd'hui retraitée, elle poursuit de façon bénévole son travail en faveur d'un système de santé canadien public, accessible et durable.

Juha-Pekka Kalervo Sinervo, C.M.

Toronto (Ontario)

Pekka Sinervo est un chef de file réputé en physique des particules. Professeur et ancien recteur de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Toronto, et ancien vice-président principal de la recherche à l'Institut canadien des recherches avancées, il nous a permis d'approfondir notre compréhension des éléments constitutifs de l'univers. Il a notamment joué un rôle déterminant dans la découverte du quark top et du boson de Higgs. Bénévole actif au sein de la communauté juive, il est président du Canadian Council for Reform Judaism.

Mutsumi Takahashi, C.M.

Montréal (Québec)

Depuis plus de 30 ans, Mutsumi Takahashi est une référence dans l'industrie de la radiodiffusion du Québec. Chef d'antenne de CTV Montréal, elle a couvert certains des plus grands évènements de la province et a fait preuve d'intégrité et d'un engagement à respecter les normes journalistiques les plus rigoureuses. En plus d'avoir gagné la confiance de ses pairs et de ses publics, elle a su promouvoir l'intercompréhension au sein de la population diversifiée de Montréal. Son dévouement envers la communauté se reflète aussi par son soutien de diverses causes, dont la campagne de financement du Centre universitaire de santé McGill.

Scott Thornley, C.M.

Toronto (Ontario)

Graphiste de renom, Scott Thornley a considérablement influencé notre vision collective de l'art, de la culture, de la science et de l'éducation. Il a travaillé avec de grands établissements privés et publics, des universités et des groupes sans but lucratif, utilisant ses talents uniques de narrateur pour faire rayonner leurs messages et laissant une empreinte saisissante sur notre paysage culturel et visuel. Depuis quelques années, il donne libre cours à son imagination en écrivant des romans policiers aux trames complexes, aux personnages bien ciselés et aux lieux recherchés.

Aritha van Herk, C.M., A.O.E.

Calgary (Alberta)

Aritha van Herk est l'une des figures influentes de la littérature canadienne depuis plus de 30 ans, tant au pays qu'à l'étranger. Romancière, essayiste, commentatrice culturelle et éditrice, elle a bousculé les conventions liées aux identités sexuelles, aux genres littéraires et à l'appartenance géographique. Elle a aussi contribué à transformer la manière d'appréhender l'Ouest canadien en révélant ses traditions historiques et ses traits distinctifs. Professeure à l'Université de Calgary, elle est reconnue comme une enseignante passionnée et une mentore engagée auprès des nouvelles générations d'écrivains.

James Patterson Waddell, C.M.

Toronto (Ontario)

James Waddell est un défenseur de longue date des soins musculo-squelettiques au Canada. Chirurgien en chef à l'Hôpital St. Michael de Toronto et chef de file de la collectivité de la médecine orthopédique depuis plusieurs décennies, il a exercé les fonctions de clinicien, de professeur et d'administrateur. Il a grandement contribué à l'enseignement de la chirurgie en formant une génération de spécialistes canadiens de l'orthopédie. En travaillant au développement de la pratique des soins d'un bout à l'autre du pays, il a occupé de nombreux postes d'influence au sein des plus grandes associations professionnelles de son domaine, notamment l'association Bone and Joint Canada et l'Association canadienne d'orthopédie.

Barry Wellar, C.M.

Ottawa (Ontario)

Barry Wellar est un pionnier du domaine de la science de l'information géographique. Professeur émérite à l'Université d'Ottawa, il prône ardemment la reconnaissance de cette science en tant que domaine légitime de recherche scientifique et en tant qu'outil de recherche fondamentale. Il a été le premier à appliquer la science de l'information géographique à la planification dans le secteur public, à tous les paliers de gouvernement et en particulier en contexte urbain. Le leadership important qu'il exerce dans son secteur est louangé, autant par le milieu universitaire que par l'industrie.

Isabella Rhoda Wurtele Eaves, C.M. et Grace Rhona Wurtele Gillis, C.M.

Westmount (Québec)

Il y a plus de 75 ans, les jumelles Rhoda et Rhona ont ouvert la voie aux femmes canadiennes en ski. Remportant presque toutes les compétitions de ski en Amérique du Nord dans les années 1940 et au début des années 1950, elles ont été les premières femmes au sein de l'équipe olympique canadienne de ski et ont influencé des générations de médaillées. Depuis leur retraite, elles demeurent des ardentes défenseures de la présence féminine dans le sport et des mentores respectées. Leur dévouement indéfectible au monde du ski a grandement contribué à rendre les sports d'hiver plus accessibles aux familles de Montréal.

FICHE D'INFORMATION SUR L'ORDRE DU CANADA

Créé en 1967 par Sa Majesté la reine Elizabeth II, l'Ordre du Canada est la pierre angulaire du Régime canadien de distinctions honorifiques. Il reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d'une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation. Des Canadiens de tous les milieux de la société ont reçu l'Ordre du Canada. La nature de leurs réalisations est extrêmement variée, mais la façon dont ils ont changé nos vies et le visage de notre pays les unit.

Devise et grades

La devise de l'Ordre, DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM, signifie « Ils désirent une patrie meilleure ». Sa Majesté la Reine est la souveraine de l'Ordre et le gouverneur général est chancelier et Compagnon principal de l'Ordre.

Compagnon - Initiales honorifiques : C.C.

souligne la prééminence sur la scène nationale, ou les réalisations, ou les services rendus à l'échelle internationale

Officier - Initiales honorifiques : O.C.

souligne les services ou les réalisations au niveau national

Membre - Initiales honorifiques : C.M.

souligne les contributions remarquables au niveau local ou régional, ou dans un domaine particulier

Description de l'insigne

L'insigne de l'Ordre du Canada a la forme d'un flocon de neige à six pointes et arbore en son centre une feuille d'érable entourée d'un anneau rouge sur lequel est circonscrite la devise de l'Ordre : DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM (ils désirent une patrie meilleure). L'anneau est placé sous la couronne royale. L'insigne est fait d'argent fin et est composé de trois pièces individuelles : le flocon, l'anneau et la feuille d'érable. La couleur est ajoutée à la main par l'application d'un émail opaque et translucide.

L'insigne de l'Ordre du Canada a initialement été conçu en 1967 par Bruce Beatty, C.M., S.O.M., C.D. Les dessins techniques utilisés par la Monnaie royale canadienne pour créer l'insigne ont été conçus par l'Autorité héraldique du Canada à la Chancellerie des distinctions honorifiques, qui fait partie du Bureau du secrétaire du gouverneur général. L'insigne, dont la fabrication a été remise à jour, est produit par la Monnaie, dans son installation située à Ottawa.

Admissibilité

Tous les Canadiens et Canadiennes sont admissibles à l'Ordre du Canada, à l'exception des politiciens et des juges fédéraux et provinciaux en fonction. La constitution de l'Ordre permet à des non-Canadiens d'être admissibles à des nominations à titre honorifique. Les membres de la famille royale, les gouverneurs généraux ainsi que leurs époux respectifs sont nommés membres extraordinaires de l'Ordre. L'Ordre ne peut être décerné à titre posthume.

Les Officiers et les Membres peuvent être promus dans l'Ordre en reconnaissance de nouvelles réalisations, pourvu qu'ils aient continué à oeuvrer au service du pays d'une manière exceptionnelle et extraordinaire. Habituellement, une promotion peut être envisagée à partir de la cinquième année de la nomination initiale.

Nominations

Toute personne ou tout groupe peut présenter la candidature d'individus dignes d'être nommés au sein de l'Ordre du Canada. Les nominations sont faites sur recommandation du Conseil consultatif de l'Ordre, un conseil indépendant présidé par le juge en chef du Canada. Les membres du Conseil reflètent la diversité et l'excellence au sein de la société canadienne. Certains d'entre eux sont nommés en vertu de la fonction qu'ils occupent; d'autres sont nommés pour un mandat d'une période déterminée afin d'assurer une représentation équilibrée des diverses régions du pays.

