Les gouvernements du Canada et de l'Ontario inaugurent des logements abordables dans le nord-ouest de l'Ontario





THUNDER BAY, ON, le 12 mars 2019 /CNW/ - Un plus grand nombre de personnes de Thunder Bay auront maintenant un chez-soi dans le nord-ouest de l'Ontario. Les gouvernements fédéral et provincial investissent plus de 14,4 millions de dollars pour créer 127 logements abordables dans le cadre de l'Entente Canada-Ontario concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA).

L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail et députée fédérale de Thunder Bay-Supérieur-Nord, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'annonce a eu lieu au Northern Linkage Community Housing, au 210, Algoma Street South, qui offrira 24 logements locatifs abordables financés dans le cadre de l'IDLA.

On a également célébré à cette occasion la création d'autres ensembles de logements abordables dans le nord-ouest de l'Ontario.



Citations :

« Tous les Canadiens, quels que soient leur âge, leurs capacités physiques ou leurs antécédents, méritent un chez-soi sûr et abordable. Des investissements comme celui-ci offrent aux Canadiens de la classe moyenne et ceux qui travaillent pour en faire partie de réelles chances de réussir. » - Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail et députée fédérale de Thunder Bay-Supérieur-Nord

« Notre gouvernement est heureux de participer à la construction de maisons destinées à plus de 100 personnes et familles, non seulement à Thunder Bay, mais aussi dans des collectivités, grandes et petites, dans le nord-ouest de l'Ontario. Nous savons qu'un chez-soi est la fondation sur laquelle repose beaucoup de choses dans nos vies - c'est l'endroit où nous élevons nos enfants et bâtissons nos collectivité, et nous sommes fiers d'avoir participer à cet investissement qui permettra à des gens qui en ont le plus besoin d'avoir un logement. - Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

Faits en bref :

L'ensemble Northern Linkage Community Housing compte 24 logements locatifs d'une chambre, dont trois sont entièrement accessibles.

Les 15 ensembles dans le nord-ouest de l' Ontario permettent de loger des personnes seules, des familles, des aînés, des adultes handicapés, des familles cherchant à fuir la violence familiale et des Autochtones.

permettent de loger des personnes seules, des familles, des aînés, des adultes handicapés, des familles cherchant à fuir la violence familiale et des Autochtones. Depuis 2011, les gouvernements du Canada et de l' Ontario travaillent en partenariat pour mettre en application le programme relevant de l'IDLA. Ils investissent ensemble un total de 1,9 milliard de dollars dans le cadre de l'IDLA pour améliorer l'accès au logement abordable en Ontario .

et de l' travaillent en partenariat pour mettre en application le programme relevant de l'IDLA. Ils investissent ensemble un total de 1,9 milliard de dollars dans le cadre de l'IDLA pour améliorer l'accès au logement abordable en . Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur dix ans qui créera 100 000 logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements tout en réduisant de moitié l'itinérance chronique.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Le gouvernement de l' Ontario est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La simplification des formalités administratives permettra d'amener plus rapidement les habitations sur le marché - ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les citoyens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné. Pour de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter.

est déterminé à accroître l'offre de logements dans l'ensemble de la province, tout en obtenant le meilleur rapport qualité-prix avec l'argent des contribuables. La simplification des formalités administratives permettra d'amener plus rapidement les habitations sur le marché - ce qui réduira les frais de logement et aidera ainsi les citoyens à garder une plus grande part de leur argent durement gagné. Pour de plus amples renseignements sur le logement abordable en , consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur Twitter. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, visitez www.chezsoidabord.ca.

Document d'information

Inauguration de logements locatifs abordables dans le nord-ouest de l'Ontario

Quinze ensembles offriront des logements abordables à des personnes seules, des familles, des aînés, des adultes handicapés, des familles cherchant à fuir la violence familiale et des Autochtones dans le nord-ouest de l'Ontario.

Ensemble Adresse Municipalité Logements

de l'IDLA Fonds

fédéraux/

provinciaux Northern Linkage

Community Housing 210 Algoma Street South Thunder Bay 24 2 100 000 $ Journey to Life Centre 545 Cumberland Street Thunder Bay 20 1 287 433 $ Matawa - Coady

Avenue Project 110-112 Coady Avenue Thunder Bay 8 973 708 $ Supportive Housing

Program 110 King Street Sioux Lookout 20 3 400 000 $ Dryden Homeward B

ound Phase III 26 King Street Dryden 6 850 000 $ Dryden Homeward

Bound Phase II 91 Rourke Avenue Dryden 4 680 000 $ Dryden 49 King Street 49 King Street Dryden 4 646 834 $ Dryden Homeward

Bound 24 Eagle Drive Dryden 1 170 000 $ Red Lake Second

Stage Housing

Red Lake 10 1 152 840 $ Lakeside Six-plex 801 Sixth Avenue South Kenora 6 330 000 $ Emergency Shelter -

Knox United Church 116 Fifth Avenue South Kenora 2 143 900 $ Kay Bee Seniors Six-

plex 10 Hill Street Oliver

Paipoonge 6 798 000 $ Kay Bee Seniors Four-

plex 14 Hill Street Oliver

Paipoonge 4 500 000 $ Pocket Housing 1302 Fifth Street East Fort Frances 8 874 875 $ Bell Street Complex 175 Bell Street Nipigon 4 500 000 $ Total



127 14 407 590 $

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 12 mars 2019 à 10:30 et diffusé par :