Gastier annonce la nomination de Richard Gauthier à titre de président-directeur général

MONTRÉAL, le 12 mars 2019 /CNW Telbec/ - Gastier est fière d'annoncer la nomination de M. Richard Gauthier au poste de président-directeur général de la société, effectif le 12 mars 2019. Il succède à M. Sylvain Gadoury qui occupait ce poste depuis 2011. M. Gadoury agira dorénavant comme conseiller du président.

Ingénieur de profession, M. Gauthier occupait depuis 2016 le poste de directeur de grands projets chez Bouygues Energies & Services, M. Gauthier cumule de nombreuses années d'expérience à l'échelle internationale. Il a auparavant occupé les fonctions de directeur au sein de GESEC développement, un groupement d'entreprises fédérant plus de 10 000 salariés du monde de l'énergie. Il possède une solide fibre entrepreneuriale, lui qui a été à la tête de l'entreprise familiale spécialisée en plomberie, chauffage, climatisation et électricité pendant près de 15 ans.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre Gastier, dont l'expertise des équipes est reconnue depuis près de 50 ans », indique M. Gauthier. Ce dernier pourra compter sur les compétences et les connaissances du comité de direction de Gastier et de Sylvain Gadoury, que ce soit pour assurer une bonne transition avec Richard, mais également pour travailler sur les opportunités de croissance externe pour Gastier et le développement de l'expertise de Gastier et du pôle Industrie de Bouygues Energies & Services.

Madame Carolle Foissaud, Administratrice de Gastier et Directrice Générale Adjointe de Bouygues Energies & Services en charge du pôle Industrie, souligne que « l'association des expertises reconnues des équipes de Gastier et de l'expérience d'entrepreneur de Richard Gauthier qui connait parfaitement nos métiers vont permettre à notre entité montréalaise de relever de nouveaux défis au service des industriels québécois ». M. Paul Sheridan, administrateur de Gastier et président-directeur général de Bouygues Energies & Services Canada et de Plan Group, ajoute quant à lui : « M. Gauthier possède une feuille de route qui servira assurément Gastier dans l'atteinte de ses ambitions au Québec, mais également au Canada?».

À propos de Gastier

Fondée en 1971, Gastier mise quotidiennement sur son expertise multidisciplinaire et sur la place prépondérante qu'elle accorde à la santé, la sécurité et la qualité de ses services pour rester à l'avant-plan du secteur de la construction au Québec. Son offre de services intégrés unique en mécanique du bâtiment, électricité, instrumentation, tuyauterie, plomberie, entretien d'usines et construction de structures d'acier a pour objectif de soutenir les besoins diversifiés de ses clients. Gastier a réalisé des milliers de projets dans son histoire et compte actuellement plus de 500 employés. Gastier est une filiale de Plan Group.

À propos de Plan Group inc.

Depuis plus de 60 ans, l'entreprise Plan Group, qui se distingue par ses pratiques novatrices inégalées, est reconnue comme le chef de file canadien en matière de services de construction multidisciplinaires. Misant sur une exécution sans faille dans tous ses domaines d'activité intégrés et une culture axée avant tout sur la santé et la sécurité, Plan Group donne vie aux projets qui lui sont confiés grâce à son esprit visionnaire, sa perspicacité et son ingéniosité. Comptant des bureaux à Toronto, Ottawa, Montréal et Vancouver, Plan Group est l'un des plus grands employeurs de travailleurs spécialisés au Canada. Plan Group associe avec succès ses compétences et son expérience canadiennes à l'expertise et au rayonnement global de sa société mère, Bouygues Energies & Services.

À propos de Bouygues Energies & Services

Bouygues Energies & Services est un acteur global des énergies, des services et du numérique. De l'ingénierie à l'exploitation, cette filiale de Bouygues Construction apporte des solutions et des services sur mesure pour les infrastructures (énergies, télécoms, transports), les bâtiments et l'industrie. Bouygues Energies & Services compte 13 000 collaborateurs en France, au Royaume-Uni, en Suisse, au Canada et en Afrique. Elle a réalisé 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017.

