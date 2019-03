Vente aux enchères sans réserve d'une luxueuse villa dans le resort exclusif de Quinta do Lago dans l'Algarve au Portugal via Concierge Auctions





LONDRES, 12 mars 2019 /PRNewswire/ -- La principale plateforme mondiale Concierge Auctions va vendre la Villa San Lorenzo, dans Quinta do Lago, la résidence protégée et le complexe de golf les plus exclusifs dans la région de l'Algarve au Portugal. Actif dans 27 pays et dans 40 états et territoires aux États-Unis, ce sera la première vente de Concierge au Portugal. Précédemment mise à la vente à 20 millions de dollars, la propriété sera vendue sans réserve le 30 avril. Les enchères ouvriront le 25 avril.

La villa de neuf chambres et neuf salles de bain est située dans une parcelle double de terrain exceptionnellement spacieuse de 1 537 mètres carrés. Bâtie dans un style architectural méditerranéen, la villa offre un espace de vie aéré et ouvert, décoré avec des colonnes en marbre, des plafonds à caissons et un magnifique carrelage. La villa est idéale pour recevoir, avec une grande cuisine-salle à manger, une cave à vin, une salle de cinéma, une piscine, un sauna et une cuisine complète extérieure tout équipée. Le domaine comprend des jardins soignés, avec un jacuzzi à carreaux rouges et une terrasse en pierre.

Quinta do Lago est une destination globale à la fois pour les visiteurs et les résidents. Situé dans la région populaire de l'Algarve, le resort bénéficie d'un accès tant à l'océan Atlantique qu'au Ria Formosa, un parc naturel à la faune et la flore abondantes. Couvrant 607 hectares, Quinta do Lago est un endroit de prédilection pour les golfeurs, qui accueille des parcours de golf de renommée mondiale, et notamment le San Lorenzo Golf Course et le Quinta do Lago Golf Course. Des sports nautiques, dont le jet-ski et le yachting, sont également offerts au resort. Communauté indépendante, Quinta do Lago apporte du confort et de la sécurité à ses résidents.

L'aéroport de Faro, où des vols relient Londres en 2h40, Dublin en 2h55 et Paris en 2h40, se trouve à tout juste 30 minutes de route de Quinta do Lago.

Charlie Smith, conseiller européen à Concierge Auctions, a commenté : «?Nous sommes ravis d'apporter le modèle de Concierge Auctions au Portugal, l'un des éternels pays favoris des acheteurs de résidences secondaires, en raison de l'excellente qualité de vie offerte et du programme populaire Golden Visa. Quinta do Lago offre ce qui se fait de mieux en matière de style de vie portugais et est bien établi comme l'un des resorts les plus convoités d'Europe pour les estivants et acheteurs immobiliers.?»

La villa sera ouverte pour des visites tous les jours de 13 h à 16 h, sur rendez-vous. Pour en savoir plus ou pour réserver un rendez-vous, veuillez visiter www.conciergeauctions.com

