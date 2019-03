Pénurie de main-d'oeuvre : Un premier salon de l'emploi 100 % construction signé ACQ-Région de Québec





MONTRÉAL, le 12 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le « Chantier de l'emploi », c'est le nom du nouveau salon annuel de l'emploi et de la formation dédié exclusivement à l'industrie de la construction qui verra le jour les 18 et 19 octobre prochain au Complexe Capitale Hélicoptère à Québec. Il s'agit d'une initiative de l'Association de la construction du Québec-Région de Québec en réponse à une industrie en excellente santé, mais aux prises avec un criant besoin de main-d'oeuvre.

« Pour nos membres, entrepreneurs et fournisseurs de l'industrie de la construction, et pour les établissements d'enseignement de la région, ce salon représente une véritable occasion de recrutement. Pour le grand public, c'est une opportunité unique de découvrir toutes les possibilités qu'offre notre industrie dynamique et dans laquelle plusieurs métiers demeurent méconnus », mentionne Véronique Mercier, directrice générale à l'ACQ-Québec.

L'ACQ-Québec estime à plus de 100 le nombre d'exposants qui seront présents pour cette première édition. Une sélection sera effectuée afin d'assurer aux visiteurs l'accès à de l'information sur la vaste majorité des métiers de l'industrie. L'ACQ-Québec confirme déjà la présence de plusieurs entreprises issues des secteurs institutionnel, commercial et industriel. Plusieurs rencontres avec les commissions scolaires de la grande région de Québec sont à prévoir cette semaine.

Un visage à changer

« L'industrie travaille fort à briser les stéréotypes et les préjugés qui persistent. Les efforts semblent porter fruit, notamment en ce qui concerne la présence des femmes actives en chantier ». Selon des données de la CCQ en 2017, les femmes représentent 1,91% des métiers et occupations dans l'industrie au Québec. « Du côté des jeunes, ce n'est pas difficile de les intéresser. Le défi concerne surtout les parents et nous serons ravis de les accueillir au Salon », ajoute Monsieur Jean Lapointe, président de l'ACQ-Québec.

À propos de l'ACQ - Région de Québec

L'ACQ-Région de Québec est une association régionale faisant partie du réseau de l'ACQ qui représente le plus important regroupement patronal de l'industrie de la construction au Québec offrant une multitude de produits et services par le biais d'un abonnement à adhésion volontaire. L'ACQ-Région de Québec possède également un centre de formation reconnu par l'industrie et ouvert à tous.

SOURCE Association de la construction du Québec

