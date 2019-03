Lutter contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs en Ontario pour assurer la sécurité des collectivités





AURORA, ON, le 12 mars 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures pour protéger la sûreté et la sécurité des Canadiens et pour mettre fin à la violence liée aux armes à feu et aux gangs dans les collectivités partout au Canada.

C'est pourquoi le gouvernement fournit du financement aux provinces et aux territoires pour des projets visant à prévenir les activités des gangs locaux et à intervenir dans des régions où la criminalité est élevée, et pour continuer de fournir des conseils et du soutien afin de bâtir des collectivités plus fortes dans le cadre de l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, l'honorable Bill Blair, a annoncé un financement de plus de 11 millions de dollars sur deux ans pour appuyer la stratégie de réduction des armes à feu, des gangs et de la violence de l'Ontario.

Mise en oeuvre au sein des collectivités, cette stratégie mettra l'accent sur la prévention de la violence liée aux armes à feu et aux gangs, son intervention, ainsi que la poursuite et la réadaptation des personnes impliquées dans ces activités. Le financement du gouvernement fédéral aidera l'Ontario à créer et mettre en place des initiatives de prévention et d'intervention destinées aux femmes, aux jeunes et aux jeunes adultes. De plus, bon nombre de ces initiatives appuieront l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes communautaires pour les autochtones visant à réduire la violence et à promouvoir la guérison au sein des communautés autochtones.

L'Ontario utilisera également ce financement pour appuyer des activités d'application de la loi dans l'ensemble de la province afin d'aborder les problèmes liés aux armes à feu et aux gangs actuels, émergents et sous-jacents.

Citations

« Tous les policiers savent que les arrestations ne résoudront pas des problèmes communautaires complexes. Afin que tous les Canadiens et Canadiennes se sentent en sécurité dans leur collectivité, nous devons appuyer des initiatives qui abordent les causes profondes de la violence liée aux armes à feu et aux gangs et élaborer des méthodes de prévention de la criminalité au niveau local. Notre gouvernement s'engage à collaborer avec des partenaires communautaires et d'application de la loi afin d'appuyer l'excellent travail qui se fait pour réduire les risques, garder nos quartiers en sécurité et aider nos jeunes à réaliser leur plein potentiel. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé

« Notre gouvernement écoute les collectivités et les appuie dans leur lutte contre les crimes liés aux armes à feu et aux gangs. Nous défendrons toujours les citoyens respectueux de la loi, les services policiers locaux et les procureurs afin que les habitants de l'Ontario se sentent en sécurité et que les jeunes soient protégés des activités de gangs. »

- Caroline Mulroney, procureure générale de l'Ontario

« Nous lutterons contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs dans l'ensemble de la province. Notre plan protègera les familles des criminels et défendra les victimes du crime. »

- Sylvia Jones, ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a investi 327,6 millions de dollars sur 5 ans pour appuyer de diverses initiatives visant à réduire la criminalité liée aux armes à feu et les activités des gangs criminels dans le cadre de l'initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

a investi 327,6 millions de dollars sur 5 ans pour appuyer de diverses initiatives visant à réduire la criminalité liée aux armes à feu et les activités des gangs criminels dans le cadre de l'initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs. De cette somme, 214 millions de dollars seront mis à la disposition des provinces et des territoires sur une période de 5 ans par l'entremise du Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Au cours de la période entière de cinq ans, l' Ontario recevra un total de 65 millions de dollars.

recevra un total de 65 millions de dollars. Dans le cadre de son engagement à l'égard du financement communautaire au titre de l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs, le gouvernement du Canada a également investi un montant supplémentaire de 8 millions de dollars sur les 4 prochaines années dans le Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes à compter de 2019 au titre de la Stratégie nationale pour la prévention du crime.

Liens connexes

Suivez Sécurité publique Canada sur Twitter (@Securite_Canada).

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web www.securitepublique.gc.ca.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 12 mars 2019 à 10:10 et diffusé par :