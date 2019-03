Avis aux médias - Séance d'information technique sur l'étude des effets socioéconomiques de la présence de la carpe de roseau dans les Grands Lacs





BURLINGTON, ON, le 12 mars 2019 /CNW/ - Pêches et Océans Canada et le Centre des espèces envahissantes tiendront un webinaire pour offrir un résumé technique sur l'achèvement de l'Évaluation des risques socioéconomiques de la présence de la carpe de roseau dans le bassin des Grands Lacs. L'auteur de l'étude en présentera les résultats et résumera les répercussions économiques potentielles de l'établissement de la carpe de roseau dans les Grands Lacs pour le Canada et les États-Unis. Des représentants du ministère ontarien des Richesses naturelles et des Forêts et de la Commission des pêcheries des Grands Lacs seront également présents.

Date : le mardi 12 mars 2019 Heure : 14 h 45 (heure locale)

Détails du webinaire : Les médias qui prévoient participer doivent s'inscrire en composant le 905-336-4974 ou en envoyant un courriel à l'adresse suivante DFO.CA-Communications-Communications-CA.MPO@dfo-mpo.gc.ca avant 13 h 30 (heure locale) le mardi 12 mars 2019.

