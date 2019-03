Sondage : Au Canada, la candidature d'une personne sur trois est exclue après la vérification des références





Les employeurs cherchent surtout à en savoir plus sur les forces et les faiblesses des candidats.

TORONTO, le 12 mars 2019 /CNW/ - Le marché est propice à la recherche d'emploi, mais le dossier des employés potentiels, y compris leur liste de référence, doit être solide, sans quoi leur candidature pourrait être rejetée. Selon un nouveau sondage d'Accountemps, un cabinet mondial de dotation en personnel, les cadres supérieurs canadiens rejettent environ une candidature sur trois (32 %) pour un poste au sein de leur entreprise après la vérification des références.

Cette étape aide les employeurs à mieux déterminer si un candidat convient au poste, tant au niveau des compétences que de l'expérience, et s'intégrera bien à la culture du milieu de travail. Plus précisément, les cadres supérieurs qui ont répondu au sondage ont expliqué qu'ils cherchent surtout à obtenir un aperçu des forces et des faiblesses des candidats, ainsi qu'une description de leur expérience de travail et de leurs responsabilités dans le cadre de leurs emplois précédents.

« Lors du processus d'embauche, la vérification des références à elle seule peut faire en sorte que vous décrochiez un poste ou non », a souligné David King, président d'Accountemps au Canada. « Plutôt que de penser aux références après coup seulement, préparez-vous et avisez vos références. C'est essentiel pour veiller à une recommandation favorable et avantageuse pour votre candidature. »

« Discutez à l'avance avec vos références de questions sur vos forces et faiblesses qui pourraient leur être posées », a ajouté M. King. « Assurez-vous que ces personnes discutent de la façon dont vous continuez de perfectionner vos compétences et des raisons pour lesquelles votre parcours fait de vous la personne tout indiquée pour le poste et un atout pour l'entreprise. »

M. King a offert les conseils suivants qui permettront aux candidats de réussir haut la main la vérification des références :

Faites vos devoirs. Choisissez vos références avec la même attention que vous prêtez à votre curriculum vitæ. Pensez aux personnes qui pourraient le mieux témoigner de vos capacités en fonction de cette occasion d'emploi précise. N'oubliez pas de déterminer si les politiques de leur entreprise les empêchent de le faire.

Choisissez vos références avec la même attention que vous prêtez à votre curriculum vitæ. Pensez aux personnes qui pourraient le mieux témoigner de vos capacités en fonction de cette occasion d'emploi précise. N'oubliez pas de déterminer si les politiques de leur entreprise les empêchent de le faire. Demandez leur permission. Les directeurs responsables de l'embauche ne devraient pas surprendre vos références. Confirmez leur intérêt et leur disponibilité. Si ces personnes acceptent d'agir à titre de référence, tenez-les au courant du processus d'embauche et laissez-les savoir le moment où elles devraient recevoir un appel.

Les directeurs responsables de l'embauche ne devraient pas surprendre vos références. Confirmez leur intérêt et leur disponibilité. Si ces personnes acceptent d'agir à titre de référence, tenez-les au courant du processus d'embauche et laissez-les savoir le moment où elles devraient recevoir un appel. Agissez de façon proactive. N'attendez pas qu'un employeur potentiel vous demande une liste de références. Tôt dans le processus, communiquez avec vos références pour leur indiquer que vous cherchez à relever de nouveaux défis. Mieux vous vous préparez, plus vos références seront efficaces.

N'attendez pas qu'un employeur potentiel vous demande une liste de références. Tôt dans le processus, communiquez avec vos références pour leur indiquer que vous cherchez à relever de nouveaux défis. Mieux vous vous préparez, plus vos références seront efficaces. Dites « merci ». Faites un suivi en envoyant un message aux personnes qui ont discuté avec le directeur de l'embauche pour les remercier de leur temps et de leur recommandation. Lorsque cela est possible, rendez-leur la pareille. Il est possible que vos références aient un jour besoin que vous témoigniez de leurs capacités.

Au sujet du sondage

Ces sondages en ligne ont été mis au point par OfficeTeam et menés par des firmes de sondage indépendantes. Ils comprennent des réponses de plus de 600 gestionnaires principaux dans des entreprises qui comptent 20 employés ou plus au Canada.

Accountemps

Accountemps, une entreprise de Robert Half, est le premier et le plus important service de dotation en personnel temporaire dans les domaines de la comptabilité, de la finance et de la tenue de livres dans le monde. L'entreprise compte plus de 300 emplacements répartis à travers le monde. D'autres ressources, y compris des services de recherche d'emploi ainsi que le blogue de l'entreprise, sont accessibles à roberthalf.ca/accountemps.

SOURCE Accountemps

Communiqué envoyé le 12 mars 2019 à 10:13 et diffusé par :