Nielsen, Headset et Deloitte annoncent la conclusion d'une alliance stratégique afin de fournir des données et des analyses au marché du cannabis légal au Canada

MARKHAM, Ontario, 12 mars 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Nielsen, Headset et Deloitte ont annoncé la conclusion d'une alliance stratégique qui fournira aux principaux intervenants du marché du cannabis des informations commerciales cruciales pour comprendre la consommation et la vente de cannabis sous réglementation fédérale au Canada. L'alliance proposera au marché un éventail d'offres axées sur les données, ce qui permettra aux entreprises de l'industrie du cannabis de prendre des décisions éclairées pour elles-mêmes et pour leurs clients.

Les membres de l'alliance rassemblent des données et des analyses qui fourniront des informations commerciales en temps réel à l'industrie du cannabis, et qui permettront aux clients de surveiller le contexte concurrentiel, de repérer les occasions et de rester à l'affût des tendances de l'industrie comme jamais auparavant. De plus, les clients pourront explorer facilement les prix, les catégories, les segments, les comportements d'achat et les tendances en matière de marques, pour découvrir des possibilités sur le marché et réussir sur le marché en évolution du cannabis légal.

« Nos clients - qu'il s'agisse d'entreprises du secteur des sciences de la vie ou du commerce de détail, d'institutions financières ou de gouvernements - cherchent tous la même chose : de l'information pour guider leurs actions et stimuler leur croissance, explique Jennifer Lee, associée de Deloitte Canada à la tête des Services-conseils et analytique de la consommation, ainsi que du secteur du cannabis pour le cabinet canadien et à l'échelle mondiale. Nous voulons que nos clients réussissent, c'est pourquoi cette alliance revêt une grande importance. Grâce à cette alliance stratégique, nous réunissons les plus grandes entreprises du secteur de la consommation et du cannabis, parce que nous savons que les organisations orientées vers l'information ont plus de succès. La réussite des entreprises canadiennes - des entrepreneurs de cannabis aux plus grands de nos clients - c'est aussi la réussite de notre pays. »

Le Canada étant devenu le premier pays du G7 à légaliser le cannabis à des fins récréatives, une toute nouvelle industrie se met en place, ouvrant grand la porte aux occasions, à l'innovation et à l'entrepreneuriat, tout en laissant quelques inconnues. Grâce à cette alliance, des données et des analyses exploitables provenant des consommateurs et des points de vente fourniront un avantage concurrentiel aux clients désireux de comprendre le marché du cannabis, afin de s'assurer qu'ils appliquent les principes fondamentaux aussi efficacement que dans les catégories traditionnelles de biens de consommation courante.

« À mesure que l'industrie du cannabis prend son essor au Canada, il est essentiel que les entreprises exploitent les données pour prendre des décisions éclairées sur ce marché en évolution rapide, affirme Cy Scott, chef de la direction de Headset. Cette alliance stratégique nous permet d'offrir aux clients un accès sans précédent à des analyses qui les aideront à réussir sur ce nouveau marché prometteur. »

« Étant donné la légalisation du cannabis à la grandeur du Canada, il est impératif que les entreprises qui participent à l'industrie et celles qui cherchent à rejoindre le marché disposent d'informations commerciales en temps réel sur l'industrie du cannabis, explique Mike Ljubicic, directeur général de Nielsen Canada. Cette alliance stratégique, ainsi que notre gamme complète d'outils complémentaires relatifs au cannabis, aidera nos clients des secteurs de la fabrication et de la vente au détail, et ceux qui souhaitent pénétrer ce marché, à suivre l'évolution du cannabis légal au Canada. Il est important de comprendre le secteur du cannabis pour atténuer les menaces et repérer les occasions futures, puisqu'il aura une incidence sur différentes catégories dans l'environnement du secteur des biens de consommation courante. »

À PROPOS DE DELOITTE

Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans de nombreux secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d'entreprise les plus complexes. Pour en apprendre davantage sur la façon dont les quelque 264 000 professionnels de Deloitte ont une influence marquante - y compris les 9 400 professionnels au Canada - veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter ou Facebook.

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos .

À PROPOS DE HEADSET

Headset est un chef de file dans la collecte et l'analyse de données sur le cannabis, transformant les données de détail en informations commerciales en temps réel. Headset aide les entreprises à repérer les occasions sur le marché émergent du cannabis en leur donnant de l'information sur les segments, les marques et les produits qui sont bien accueillis par les consommateurs. Elle les aide également à comprendre les tendances du marché, afin de mieux saisir et d'atténuer les menaces potentielles à leurs activités courantes. Utilisant les données transactionnelles en temps réel provenant des systèmes PDV des détaillants, ainsi qu'un dictionnaire et un catalogue de produits exclusifs, Headset brosse un portrait sans pareil de ce marché émergent. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.headset.io.

À PROPOS DE NIELSEN

Nielsen Holdings plc (NYSE : NLSN) est une société internationale de mesure et d'analyse des données qui offre une vision complète et fiable des consommateurs et des marchés partout dans le monde. Notre approche combine les données exclusives de Nielsen avec d'autres sources de données, afin d'aider les clients partout sur la planète à comprendre les événements en cours et à venir, et à tirer parti de ces connaissances. Depuis plus de 90 ans, Nielsen fournit des données et des analyses fondées sur la rigueur scientifique et l'innovation, tout en concevant continuellement de nouvelles méthodes pour aborder les enjeux les plus importants touchant les secteurs des médias, de la publicité, du commerce de détail et des biens de consommation courante. Nielsen, société du S&P 500, exerce ses activités dans plus de 100 pays, représentant plus de 90 % de la population mondiale. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.nielsen.com .

