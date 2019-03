Signiant présente Jet, le dernier-né de sa plateforme SaaS





Solution innovante qui accélère et automatise les transferts de fichiers dans les PME

Au NAB 2019, Signiant Inc, leader de longue date du transfert de fichiers intelligent, présente Jet. Cette nouvelle solution SaaS automatise et accélère le transfert de fichiers volumineux entre sites dispersés géographiquement. Destiné aux utilisations en service réduit simples, Signiant JetTM répond au besoin de plus en plus fréquent de remplacer FTP scripté par une solution plus rapide, plus fiable et plus sûre.

Jet exploite la plateforme SaaS innovante de Signiant, qui supporte également Media Shuttle, la solution largement déployée de la société. Plus de 400 000 professionnels s'en servent pour envoyer et partager des fichiers volumineux à travers le monde. Grâce au jeu de fonctionnalités étroitement ciblées de Jet, ainsi qu'à son prix avantageux, les PME automatisent facilement les flux de travaux système-à-système et les échanges réguliers de données avec leurs partenaires.

« Jet répond à un impératif fréquent dans le secteur », déclare Cory Bialowas, directeur général adjoint de la gestion de produits chez Signiant. « Avec Media Shuttle, Signiant a prouvé que l'innovation SaaS peut apporter la puissance de notre technologie à des sociétés de toute taille. Les clients se voient de plus en plus forcés d'éliminer FTP et les produits d'accélération encombrants de première génération. Ils réclament un produit complémentaire à Media Shuttle afin de gérer les transferts automatisés. Jet prolonge notre plateforme SaaS pour traiter les cas d'utilisation spécifiques à la chaîne logistique internationale des médias. »

Comme tous les produits Signiant, Jet repose sur un protocole de transport propriétaire qui optimise les performances réseau, garantissant ainsi le déplacement rapide et fiable de fichiers volumineux indépendamment de l'état du réseau. Alliant sécurité supérieure et fonctions destinées aux professionnels des médias, les produits Signiant facilitent le flux international de contenu, au sein des entreprises ou entre elles, dans un monde cloud hybride. Le portefeuille Signiant comprend maintenant les offres suivantes :

Les entreprises médiatiques peuvent déployer un seul produit Signiant afin de résoudre un problème particulier ou en combiner plusieurs pour gérer totalement l'accès à des contenus stockés différemment et disséminés dans le monde entier. Les produits Signiant sont intégrés et peuvent également fonctionner avec des produits tiers de l'écosystème de la technologie des médias.

Les logiciels d'entreprise de Signiant fournissent aux plus grands créateurs et distributeurs au monde un accès rapide, fiable et sécurisé à des fichiers médias volumineux quel que soit le type de stockage ou de site. En permettant à des utilisateurs et à des processus autorisés d'échanger facilement des données précieuses, au sein même des sociétés ou entre elles, Signiant sert de lien dans la chaîne logistique internationale des médias.

