FSS procède à un investissement stratégique dans Ecentric pour accélérer sa croissance en Afrique





Prise de participation de 46 %, choix prononcé d'étendre sa présence sur le marché africain

FSS (Financial Software and Systems), une société mondiale de technologies de paiement, a annoncé un investissement stratégique dans Ecentric Payment Systems, une filiale de Standard Bank et l'un des principaux processeurs de paiement en Afrique du Sud. FSS a acquis une participation de 46 % dans Ecentric à travers une combinaison d'investissements primaires et secondaires, avec la possibilité d'augmenter la participation.

FSS est un leader mondial en solutions de paiement intégrées, fort d'un portefeuille de 130 clients dans le monde et de deux décennies d'expérience dans le domaine des règlements. Le portefeuille de produits de la société couvre toute la gamme des paiements, dont l'émission, l'acquisition, le rapprochement intelligent, la banque numérique, la sécurité numérique, le traitement des paiements et les analyses de commutation et de règlement.

Basé en Afrique du Sud, Ecentric, une filiale de Standard Bank, est l'un des principaux prestataires de commutation de paiement et de services au détail à valeur ajoutée. Son portefeuille de clients comprend plus de 50 banques et détaillants de premier plan. La société est fortement présente en Afrique du Sud et sur les autres marchés africains en matière de solutions d'acceptation du paiement. Ecentric traite les transactions d'une majorité des détaillants de premier rang et de petits points de vente spécialisés. Les produits et les services proposés comprennent le traitement des cartes, les services à valeur ajoutée, les envois de fonds, l'émission, la gestion de trésorerie et le rapprochement.

L'expertise et les connaissances approfondies de FSS en termes de technologies de paiement et de marchés émergents à travers le monde, combinées à la présence forte d'Ecentric sur le marché du paiement en Afrique, ouvrent d'immenses possibilités au marché du paiement africain.

La Banque mondiale prévoit que l'Afrique enregistrera une croissance moyenne du PIB de quatre pour cent en glissement annuel, supérieure à celle des autres pays émergents et en développement. Ces dix dernières années, le continent a surpassé les modèles bancaires classiques, pour tirer parti des progrès des technologies numériques et d'une réglementation propice, afin d'améliorer l'efficacité, le confort et l'accessibilité des systèmes de paiement.

Ce placement s'inscrit dans les plans de croissance de FSS visant à collaborer avec des entreprises dont la philosophie est proche, pour se développer sur les marchés cibles et matérialiser sa stratégie qui est d'être un processeur de paiement et un prestataire de technologies de paiement intégré et d'envergure mondiale. À travers cet investissement, FSS obtient un accès immédiat à une base de clients disponible et tire davantage profit d'un marché en pleine croissance en matière de solutions de traitement et de paiement pour les commerçants en Afrique.

Cet investissement dans Ecentric constituera également pour FSS une plateforme idéale pour mettre en place un pôle fintech axé sur le développement de solutions de paiement adaptées aux besoins propres à la région Afrique. Ecentric s'appuiera sur l'expertise éprouvée de FSS en matière de technologies de paiement et canalisera l'investissement pour stimuler sa nouvelle phase de croissance sur le marché. Dans le cadre de cet accord, Ecentric déploiera FSS PoSabIlity, une solution intégrée de gestion des points de vente et d'acceptation du paiement en magasin, qui a fait ses preuves sur le marché.

Concernant cette annonce, Nagaraj Mylandla, le directeur général de FSS, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à Ecentric en tant qu'investisseur institutionnel. Cet investissement constitue à nos yeux une occasion extraordinaire d'acquérir une place de leader dans le secteur africain du paiement. Ce partenariat permettra d'exploiter nos synergies pour renforcer notre présence dans les plus grands marchés d'Afrique et stimuler la croissance des solutions d'acquisition de paiement de FSS, mais aussi d'autres solutions. »

À propos de la transaction, Larry McCarthy, le chef des investissements et des alliances stratégiques de Standard Bank Group, a déclaré : « L'arrivée de FSS comme partenaire d'investissement stratégique d'Ecentric renforcera la place de la société en tant que leader des services du paiement à valeur ajoutée pour ses clients et stimulera sa croissance sur de nouveaux produits, de nouveaux marchés en Afrique et renforcera les liens commerciaux entre l'Afrique et l'Inde. »

S'exprimant sur l'association, Hassen Sheik, le PDG d'Ecentric, a déclaré : « Nous sommes absolument ravis d'accueillir notre partenaire stratégique, FSS, un leader mondial du paiement, comme nouvel investisseur. L'appui financier et stratégique de FSS aidera Ecentric à innover plus vite en termes de produits et à étendre son activité sur son marché intérieur, mais aussi dans d'autres pays. Cet appui nous rapproche de notre but de créer un marché universel et omniprésent de l'acceptation du paiement numérique sur le continent. »

