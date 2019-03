L'enquête SKYN® Condoms Sex & Intimacy 2019 révèle des écarts entre la Génération Y et la Génération Z sexuellement actives





Découvrez la réalité sur la façon dont les deux générations envisagent l'intimité et le sexe

ISELIN, New Jersey, 12 mars 2019 /CNW/ - La marque de bien-être sexuel dynamique de LifeStyles, SKYN® (« SKYN »), qui comprend des condoms et des lubrifiants innovants, dévoile aujourd'hui les résultats d'une nouvelle enquête révolutionnaire visant à analyser les comportements, les attitudes et les préférences des adultes sexuellement actifs de la Génération Z et de la Génération Y. Les conclusions de l'enquête 2019 SKYN Condoms Sex & Intimacy révèlent qu'en fait, les plus jeunes générations pourraient être en train de s'assagir.

La Génération Y est sous les projecteurs depuis quelques temps mais, cette année, ça va changer. En 2019, les adultes de la Génération Z sont en passe de surpasser la Génération Y pour devenir la génération la plus nombreuse et constitueront environ 32 % de la population mondiale. Les deux générations sont généralement caractérisées comme étant accrochées à la technologie et à la recherche d'une gratification instantanée. Certains diront peut-être que les deux sont analogues, mais les conclusions de l'enquête montrent qu'il existe de grandes différences dans la façon dont chaque génération envisage le sexe. Les résultats révèlent ce qui suit :

Papillons sociaux : LifeStyles a demandé aux répondants, « Préféreriez-vous abandonner le sexe ou tous les médias sociaux pendant une année entière ? ». Seulement 55 % des adultes de la Génération Z ont déclaré qu'ils abandonneraient les médias sociaux comparés à 67 % de la Génération Y. La Génération Z utilise également les médias sociaux pour le sextage et 54 % indiquent qu'ils ont utilisé la messagerie directe sur les médias sociaux pour sexter quelqu'un au moins une fois.

LifeStyles a demandé aux répondants, « Préféreriez-vous abandonner le sexe ou tous les médias sociaux pendant une année entière ? ». Seulement 55 % des adultes de la Génération Z ont déclaré qu'ils abandonneraient les médias sociaux comparés à 67 % de la Génération Y. La Génération Z utilise également les médias sociaux pour le sextage et 54 % indiquent qu'ils ont utilisé la messagerie directe sur les médias sociaux pour sexter quelqu'un au moins une fois. Utiliser le condom : 65 % des répondants de la Génération Z ont déclaré utiliser des condoms « tout le temps » ou « parfois », tandis que seulement 54 % des participants de la Génération Y ont donné la même réponse.

65 % des répondants de la Génération Z ont déclaré utiliser des condoms « tout le temps » ou « parfois », tandis que seulement 54 % des participants de la Génération Y ont donné la même réponse. Perdre sa virginité : La Génération Z perd sa virginité plus tôt que ses équivalents de la Génération Y, l'âge moyen auquel elle perd leur virginité étant de 16 ans pour la Génération Z comparé à 18 ans pour la Génération Y.

La Génération Z perd sa virginité plus tôt que ses équivalents de la Génération Y, l'âge moyen auquel elle perd leur virginité étant de 16 ans pour la Génération Z comparé à 18 ans pour la Génération Y. Faites semblant, le reste suivra : La Génération Z simule des orgasmes plus fréquemment que la Génération Y, 10 % d'entre eux indiquant qu'ils simulent des orgasmes tout le temps quand ils ont un rapport sexuel comparé à 6 % de la Génération Y.

La Génération Z simule des orgasmes plus fréquemment que la Génération Y, 10 % d'entre eux indiquant qu'ils simulent des orgasmes tout le temps quand ils ont un rapport sexuel comparé à 6 % de la Génération Y. Partie à trois : 42 % des participants de la Génération Z envisageraient une partie à trois, comparé à 30 % des répondants de la Génération Y.

42 % des participants de la Génération Z envisageraient une partie à trois, comparé à 30 % des répondants de la Génération Y. Plan d'urgence : 16 % des participants de la Génération Z ont déclaré avoir utilisé un contraceptif d'urgence plus d'une fois au cours des 12 derniers mois, comparé à 9 % de la Génération Y.

Outre les questions concernant leurs comportements sexuels, l'enquête 2019 SKYN® Condoms Sex & Intimacy a demandé aux adultes sexuellement actifs de la Génération Z et de la Génération Y d'Amérique du Nord des informations détaillées sur leurs vies sexuelles, y compris leurs positions favorites, leurs préférences en matière de partenaires, leur assurance dans la chambre à coucher, entre autres. Autres conclusions pour les deux générations :

Saison des Poissons : 30 % des répondants Poissons ont indiqué qu'ils ont été au moins une fois dans une relation ouverte.

30 % des répondants Poissons ont indiqué qu'ils ont été au moins une fois dans une relation ouverte. S'adonner aux messages directs : 50 % des répondants ont déclaré avoir utilisé la messagerie directe sur les médias sociaux pour « sexter » quelqu'un. 55 % de tous les participants bisexuels indiquent l'avoir fait plus d'une fois, tandis que seulement 34 % des répondants hétérosexuels ont donné la même réponse.

50 % des répondants ont déclaré avoir utilisé la messagerie directe sur les médias sociaux pour « sexter » quelqu'un. 55 % de tous les participants bisexuels indiquent l'avoir fait plus d'une fois, tandis que seulement 34 % des répondants hétérosexuels ont donné la même réponse. Deux poids, deux mesures : Les répondants ont déclaré avoir 12 partenaires sexuels en moyenne, et pourtant seulement 12 % des répondants ont indiqué que le fait que leur tendre moitié ait eu plus de 5 autres partenaires sexuels ne les dérangeait pas.

Les répondants ont déclaré avoir 12 partenaires sexuels en moyenne, et pourtant seulement 12 % des répondants ont indiqué que le fait que leur tendre moitié ait eu plus de 5 autres partenaires sexuels ne les dérangeait pas. Parlons de sexe (Plus souvent) : 16 % des répondants ont déclaré qu'ils n'ont jamais suivi de cours ou de formation en éducation sexuelle à l'école.

16 % des répondants ont déclaré qu'ils n'ont jamais suivi de cours ou de formation en éducation sexuelle à l'école. Suivre le courant : 30 % des femmes ont indiqué qu'elles seraient ouvertes à des expériences sexuelles à travers les sexes, tandis que seulement 21 % des hommes ont donné la même réponse.

30 % des femmes ont indiqué qu'elles seraient ouvertes à des expériences sexuelles à travers les sexes, tandis que seulement 21 % des hommes ont donné la même réponse. Certains l'aiment comme ça : La levrette règne en maîtresse, 65 % des répondants indiquant que c'est leur position sexuelle préférée, suivie du missionnaire et de la cowgirl.

« Les adultes de la Génération Z deviennent rapidement la majorité de notre clientèle », a déclaré Jeyan Heper, chef de la direction de LifeStyles Healthcare. « L'enquête de cette année a dévoilé des conclusions clés entourant les préférences, tendances et désirs sexuels de cette démographie croissante. Ces informations serviront au final à promouvoir l'innovation et nous aideront à continuer de créer des produits qui intensifient l'intimité et encouragent de meilleures expériences sexuelles pour chaque génération. »

Méthodologie de l'enquête

L'enquête 2019 SKYN® Condoms Sex & Intimacy a été menée par un tiers auprès de 2 000 adultes de la Génération Z et de la Génération Y représentatifs sur le plan national aux États-Unis et au Canada, avec 1 000 répondants par marché, entre le 30 janvier et le 11 février 2019. La marge d'erreur était de +/- 2,2 % pour l'échantillon global et de +/- 3,1 % pour chaque échantillon de marché.

À propos de SKYN®Condoms by LifeStyles

La marque de condoms SKYN®, basée à Iselin dans le New Jersey, a été lancée par LifeStyles en 2008 en tant que premier condom en polyisoprène sans latex répondant à toutes les exigences du Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) en termes de sécurité et d'efficacité. La collection SKYN® est l'ajout le plus récent au portefeuille de la marque LifeStyles, lancée en 1985 aux États-Unis. SKYN® est la plus grande marque de condoms sans latex, et les marques en latex principales de LifeStyles telles que LifeStyles, Jissbon, MANIX, Unimil et Blowtex, ont 120 années d'histoire collective profondément ancrée dans chaque marché local à l'échelle mondiale. Un complément d'information sur les condoms SKYN® est disponible sur www.SKYN.com .

® and tm sont des marques de commerce appartenant à LifeStyles Healthcare Pte Ltd ©2019 LifeStyles Healthcare Pte Ltd Patents : www.lifestyles.com/our-patents

