Campagne «?Stagiaires en solde?» - La population étudiante réclame des sommes pour les stages, dès le prochain budget





QUÉBEC, le 12 mars 2019 /CNW Telbec/ - Plusieurs dizaines d'étudiantes et d'étudiants se sont rassemblés pour réclamer une réserve au prochain budget qui permettra d'améliorer les conditions de stage. C'est devant les bureaux du ministère des Finances à Québec que la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et que l'Union étudiante du Québec (UEQ) ont organisé cette action de mobilisation.

Le gouvernement doit annoncer rapidement qu'il laisse des sommes de côté afin de pouvoir mettre en place, dès l'automne prochain, des mesures de compensation financière pour les stagiaires. Sans quoi, il pourrait ne pas être capable de suivre les recommandations de son chantier sur les conditions de stage.

UN TEST IMPORTANT

Depuis le lancement de la campagne Stagiaires en solde, la FECQ et l'UEQ répètent que les membres de la communauté étudiante jugeront le nouveau gouvernement en fonction de sa gestion du dossier. Le budget est l'occasion pour le gouvernement de démontrer son sérieux dans cette démarche.

LA CAMPAGNE EN BREF

La FECQ et l'UEQ ont dévoilé un projet de loi qui vise à améliorer les conditions de réalisation et d'encadrement des stages?;

Les deux organisations réclament des investissements dès le prochain budget?;

Tout au long de la session d'hiver, des actions de sensibilisation nationales et régionales auront lieu?;

Un site web est actuellement en ligne pour présenter un état de la situation des stages au Québec?;

Les organisations étudiantes sont actives sur Instagram et Facebook afin de présenter la réalité des stages au Québec.

CITATIONS

«?Avec le dépôt du budget, le gouvernement joue sa crédibilité sur le dossier des stages. S'il ne remplit pas les attentes, le ministre Roberge ne sera pas en mesure de respecter sa propre feuille de route.?», lance Fred-William Mireault, président de la FECQ.

«?Le prochain budget constitue une opportunité à ne pas rater pour le gouvernement. Il doit prouver son sérieux et remédier à l'iniquité salariale qui perdure entre les divers milieux. Monsieur Roberge dispose de toutes les informations nécessaires pour mettre en place un mécanisme de compensation financière, notamment pour nos futures infirmières, sages-femmes et enseignantes.?», a ajouté Guillaume Lecorps, président de l'UEQ.

À PROPOS DE LA FECQ

La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) représente près de 78 000 étudiantes et étudiants provenant de 26 cégeps répartis sur tout le territoire québécois. Depuis près de 30 ans, elle contribue à l'amélioration des conditions de vie et d'études de la population étudiante collégiale québécoise en étant la seule organisation à représenter exclusivement leurs intérêts.

À PROPOS DE l'UEQ

L'Union étudiante du Québec a pour mission de défendre les droits et intérêts de la communauté étudiante, de ses associations membres et de leurs membres, en promouvant, protégeant et améliorant la condition étudiante et la condition des communautés locales et internationales. Elle compte plus de 88 000 membres universitaires à travers le Québec.

