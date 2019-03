La Great-West, la London Life et la Canada-Vie lancent SimplementProtégé, une proposition d'assurance-vie temporaire numérique facile à utiliser à l'intention des conseillers





WINNIPEG, le 12 mars 2019 /CNW/ - La Great-West, la London Life et la Canada-Vie ont annoncé aujourd'hui le lancement de SimplementProtégéMC, une nouvelle proposition intuitive pour les conseillers soucieux d'aider les Canadiens à obtenir une protection d'assurance-vie temporaire.

SimplementProtégé simplifie le processus lié aux propositions d'assurance temporaire, ce qui permet aux nouveaux clients d'obtenir leur protection plus rapidement. De plus, grâce à SimplementProtégé :

Le nombre de questions de tarification passe de plus de 50 à entre 16 et 20, et

Il est possible de remplir la proposition en seulement dix minutes (il faut compter en moyenne 20 minutes).

« La proposition SimplementProtégé a été conçue par des conseillers, pour des conseillers », affirme Katrina Lee-Kwen, vice-présidente principale, Produits et Expérience client, Great-West, London Life et Canada-Vie. « Comme elle a été mise au point dans nos laboratoires numériques, les conseillers ont pris part à toutes les étapes de son élaboration et continueront de jouer un rôle essentiel pour ce qui est de son évolution.?»

À l'heure actuelle, SimplementProtégé prend en charge les propositions d'assurance pour nos produits Temporaire 10 ans et Temporaire 20 ans.

À propos de la Great-West, de la London Life et de la Canada-Vie

La Great-West, la London Life et la Canada-Vie sont des assureurs canadiens de premier plan qui s'investissent dans l'amélioration du bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Nos clients à l'échelle du Canada nous accordent leur confiance, car ils savent que nous pouvons répondre à leurs besoins en matière de sécurité financière et respecter nos engagements. Ensemble, nous répondons aux besoins de sécurité financière de 13 millions de Canadiens et sommes les principaux fournisseurs d'une vaste gamme de produits et de services d'assurance et de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise d'un bout à l'autre du pays.

SOURCE La Great-West, compagnie d'assurance-vie

Communiqué envoyé le 12 mars 2019 à 09:00 et diffusé par :