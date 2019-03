La GRC porte des accusations de fraude en matière de passeport





MILTON, ON, le 12 mars 2019 /CNW/ - Le Détachement de Toronto-Ouest de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a récemment porté des accusations contre un résidant de Barrie, en Ontario, en lien avec le Code criminel du Canada.

Le 11 janvier 2018, le Détachement de Toronto-Ouest de la GRC a commencé une enquête à la suite d'une demande d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada portant sur une tentative frauduleuse de Douglas Southcott d'obtenir un passeport canadien. L'enquête qui a suivi a révélé que M. Southcott avait également obtenu diverses pièces d'identité aux noms frauduleux, y compris des permis de conduire et des cartes d'assurance-maladie émis par la province de l'Ontario, et qu'il avait commis une fraude supérieure à 5 000 $ au moyen de ces pièces d'identité.

À la vue des résultats de l'enquête, M. Southcott (62 ans) est accusé des infractions suivantes :

Deux (2) chefs d'accusation pour avoir fait une fausse déclaration en vue de se procurer un passeport, en violation du Code criminel du Canada (CCC).

(CCC). Un (1) chef d'accusation de fraude de plus de 5 000 $, en violation du CCC.

Neuf (9) chefs d'accusation pour emploi de documents contrefaits, en violation du CCC.

Trois (3) chefs d'accusation de fraude d'identité, en violation du CCC.

Douglas Southcott comparaîtra le 1er avril 2019 devant la Cour de justice de l'Ontario à Barrie.

Quiconque détient des renseignements relatifs à des activités criminelles est invité à communiquer avec le service de police de sa localité; avec la GRC, en composant le 1 800 387-0020; ou avec Échec au crime, au 1 800 222-TIPS.

Twitter : @GRCONT

Facebook : GRC.Ontario

Instagram : grcontario

YouTube : RCMPGRCPOLICE

Site Web : GRC en Ontario

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Communiqué envoyé le 12 mars 2019 à 09:00 et diffusé par :