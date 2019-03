Les finalistes du prix En-Tête sont dévoilés





LONDON, ON, le 12 mars 2019 /CNW/ - Trois finalistes ont été choisis pour l'édition 2018 du «prix En-Tête pour le reportage en santé mentale au travail». Ils ont été choisis parmi onze candidatures francophones, provenant de journalistes ou de médias d'un peu partout au pays.

Voici les trois finalistes dont le travail est soumis à un jury indépendant :

«Au moins j'aurai sauvé des vies» . Ce portrait de Mylène Moisan a été publié dans le journal Le Soleil , en mai 2018. Il raconte le suicide d'Andréanne Leblanc, une jeune ambulancière qui s'est enlevée la vie, dans son uniforme de travail, après avoir dû intervenir dans de nombreuses tragédies, notamment lors de la tuerie à la Grande Mosquée de Québec. Le titre du portrait provient d'une note de suicide qu'elle a laissé derrière elle.





Ce portrait de Mylène Moisan a été publié dans le journal , en mai 2018. Il raconte le suicide d'Andréanne Leblanc, une jeune ambulancière qui s'est enlevée la vie, dans son uniforme de travail, après avoir dû intervenir dans de nombreuses tragédies, notamment lors de la tuerie à la Grande Mosquée de Québec. Le titre du portrait provient d'une note de suicide qu'elle a laissé derrière elle. «Chocs post-traumatiques : ces mineurs qui ne peuvent plus descendre sous terre» . Ce reportage de Piel Côté, de Radio-Canada en Abitibi-Témiscamingue, a été diffusé en juin 2018. Il raconte l'histoire de mineurs qui ont été pris au piège lors d'un effondrement à la mine Westwood , près de Rouyn-Noranda , ainsi que celle de collègues de travail qui leur ont porté secours. Ils souffrent tous aujourd'hui d'un trouble de stress post-traumatique, et sont incapables de redescendre sous terre.





Ce reportage de Piel Côté, de Radio-Canada en Abitibi-Témiscamingue, a été diffusé en juin 2018. Il raconte l'histoire de mineurs qui ont été pris au piège lors d'un effondrement à la mine , près de , ainsi que celle de collègues de travail qui leur ont porté secours. Ils souffrent tous aujourd'hui d'un trouble de stress post-traumatique, et sont incapables de redescendre sous terre. «Santé mentale en agriculture : Vivre de sa terre, souffrir de sa passion». Ce reportage multi-média de Patrick Foucault , de Radio-Canada Manitoba, porte sur le stress et la maladie mentale chez les fermiers des Prairies. Il a été diffusé en décembre 2018.

Trois finalistes anglophones ont par ailleurs été retenus pour le prix anglophone équivalent, «The Mindset Award for Workplace Mental Health Reporting». Leurs reportages ont également été soumis à un jury indépendant.

Voici les finalistes pour ce prix :

«One Judge Down» est un documentaire réalisé par Bonnie Brown , pour l'édition dominicale de l'émission CBC Radio One, diffusé en janvier 2018. Il raconte le parcours de Gerald Le Dain , juge à la Cour Suprême, qui s'est vu refuser un congé de maladie en 1988, alors qu'il souffrait d'une dépression. Il a plutôt été forcé de démissionner.





est un documentaire réalisé par , pour l'édition dominicale de l'émission CBC Radio One, diffusé en janvier 2018. Il raconte le parcours de , juge à la Cour Suprême, qui s'est vu refuser un congé de maladie en 1988, alors qu'il souffrait d'une dépression. Il a plutôt été forcé de démissionner. «After the Sirens» est un documentaire télévisé, du réalisateur et producteur indépendant Kevin Eastwood , et diffusé à CBC en avril 2018. Il relate l'histoire d'ambulanciers dont la profession est frappée par une crise de suicide.





est un documentaire télévisé, du réalisateur et producteur indépendant , et diffusé à CBC en avril 2018. Il relate l'histoire d'ambulanciers dont la profession est frappée par une crise de suicide. «Death of a Calgary Titan: The spectacular rise and tragic fall of George Gosbee» est un reportage publié dans le magazine Report on Business du Globe & Mail par Kelly Cryderman et Jeffrey Jones , en août 2018. Il raconte l'histoire d'un banquier d'investissement qui avait le monde à ses pieds et un accès privilégié au bureau du premier ministre, et dont le suicide, en raison de problèmes de santé mentale et d'alcoolisme, a profondément secoué les milieux politiques et économique.

Chacun des deux prix est assorti d'une bourse de 1000$, offerte par le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme, et commanditée par le Centre pour la santé mentale en milieu de travail de la Great-West. Le prix Et-Tête sera remis le 5 mai, à la soirée gala de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), qui aura lieu à Montréal. Le prix Mindset sera remis le 4 mai 2019, dans le cadre de la soirée gala de l'Association canadienne des journalistes qui aura lieu à Winnipeg.

Le prix En-Tête, et son équivalent anglophone Mindset, découlent du guide «En-Tête» et de sa version anglophone «Mindset : Reporting on Mental Health», créés en 2014 pour aider les journalistes à traiter des enjeux de santé mentale. Ces guides ont été mis sur pieds par le Forum canadien sur la violence et le traumatisme. Environ 7000 exemplaires ont été distribués depuis dans les différentes salles de rédaction et écoles de journalisme du pays. Une version PDF est disponible gratuitement en ligne.

Le développement et la production d'En-Tête et de Mindset a été rendu possible grâce au soutien de la Commission de la santé mentale du Canada, grâce à une subvention de Santé Canada, et par CBC News. Le Forum est le seul responsable éditorial du contenu.

Le président du Forum, Cliff Lonsdale a déclaré : «Je veux féliciter les 23 journalistes de partout au pays qui ont participé au concours. Il est clair que les journalistes canadiens saisissent pleinement l'importance d'ouvrir la discussion autour des enjeux de santé mentale au travail, et ils produisent des reportages exceptionnels. Les deux jurys indépendants auront la tâche difficile de choisir un gagnant parmi de féroces compétiteurs.»

Il ajoute : «Je suis particulièrement fier de voir que nous avons reçu cette année onze candidatures provenant de journalistes francophones de partout au pays, maintenant que nous présentons deux compétitions distinctes, une en français et l'autre en anglais, grâce au soutien de la Great West Life. Le Forum entend élargir le famille des prix En-Tête / Mindset, alors que de nouveaux commanditaires se joignent à l'aventure. »

Le Forum canadien sur la violence et le traumatisme est un organisme de bienfaisance dédié au bien-être physique et émotionnel des journalistes, de leur auditoire et de ceux qui font l'objet de leurs reportages. Nous remercions de leur soutient le Globe and Mail, CBC News, Radio-Canada, Cision, ainsi que la compagnie d'assurances Great West et le Centre Great-West pour la santé mentale en milieu de travail.

Nous remercions également le Groupe CNW pour la publication de ce communiqué.

SOURCE Canadian Journalism Forum on Violence and Trauma

Communiqué envoyé le 12 mars 2019 à 09:00 et diffusé par :