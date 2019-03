Inauguration d'un nouvel ensemble de logements abordables à Clarenville





CLARENVILLE, NL, 12 mars 2019 /CNW/ - C'est aujourd'hui qu'a eu lieu l'inauguration de l'ensemble de logements New Life Community Church, à Clarenville. Churence Rogers, député fédéral de Bonavista-Burin-Trinity, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et l'honorable Lisa Dempster, ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador, ont fait l'annonce. Colin Holloway, député fédéral de Terra Nova était également présent.

La réalisation de cet ensemble a coûté 1,25 million de dollars, une facture qu'ont divisée à parts égales les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre de l'Entente 2014-2019 concernant l'investissement dans le logement abordable. Une aide supplémentaire de 73 000 $ pour financer l'espace consacré aux programmes et services a également été offerte par l'intermédiaire du Fonds provincial d'aide aux sans-abri de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador pour soutenir l'achèvement de ce projet.

Citations

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable pour créer des emplois et améliorer la qualité de vie de ceux qui en ont le plus besoin. Ces fonds aideront les gens de Clarenville à accéder à un logement sûr et abordable qui répond à leurs besoins. L'inauguration de l'ensemble New Life Community Church est une véritable victoire. Elle montre surtout ce que nous pouvons accomplir quand nous unissons nos forces. » - Churence Rogers, député de Bonavista-Burin-Trinity

« Nous sommes fiers de soutenir cet établissement, en partenariat avec le gouvernement fédéral et la New Life Community Church. En ayant une vision claire et commune, et avec l'apport et l'expertise de vraies personnes ayant de vraies expériences, de partenaires communautaires et de divers paliers de gouvernement, nous continuerons de travailler ensemble pour améliorer les options et les conditions de logement des personnes qui en ont le plus besoin. » - Lisa Dempster, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social et ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador

« Nous sommes reconnaissants de l'aide que nous ont accordée les gouvernements fédéral et provincial pour réaliser ce projet. En tant que partenaire sans but lucratif, nous avons reconnu le besoin d'élargir et d'améliorer la gamme d'options de logements confortables et avec services de soutien disponibles pour répondre aux besoins des résidents de Clarenville et des environs. » - Albert Trask, pasteur, New Life Community Church

Faits en bref

Cet ensemble comporte 10 logements de deux chambres aménagés pour loger des personnes ayant des besoins complexes.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 40 milliards de dollars sur dix ans qui créera 100 000 logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements tout en réduisant de moitié l'itinérance chronique.

