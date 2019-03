LumiThera reçoit le prix 2019 du Seattle Business Magazine décerné aux leaders des soins de santé pour leurs accomplissements dans la technologie médicale





SEATTLE, 12 mars 2019 /PRNewswire/ -- LumiThera Inc., société de dispositifs médicaux au stade commercial à l'origine de la création du traitement par photobiomodulation (PBM) pour les troubles et maladies oculaires, a annoncé qu'elle est parmi les récipiendaires 2019 du prix que le magazine Seattle Business attribue aux chefs de file des soins de santé pour leurs accomplissements dans la technologie médicale.

Les prix annuels du magazine Seattle Business, décernés aux leaders des soins de santé, rendent hommage aux personnalités et aux organisations qui jouent un rôle sans précédent dans les efforts faisant avancer le secteur de la santé de classe mondiale du Washington. Les lauréats ont été proclamés lors du onzième gala de remise des prix le 28 février 2019 aux Embassy Suites du Hilton à Pioneer Square, et ils sont présentés dans l'édition de mars 2019 du magazine Seattle Business.

Les Leaders in Health Care Awards sont considérés comme l'un des événements de remise de prix de l'année parmi les plus distingués du Nord-Ouest Pacifique. Les participants précédents de ce programme ont rassemblé : le Fred Hutchinson Cancer Research Center, Kaiser Permanente, Evergreen Health, la Seattle Cancer Care Alliance, la Fondation Bill-et-Melinda Gates, UW Medicine (université de Washington), CHI Franciscan Health (California Healthcare Institute), le Providence Regional Medical Center et bien d'autres.

En 2018, LumiThera a obtenu le marquage CE permettant de commercialiser en Europe le système d'émission de Lumière Valedatm pour le traitement de la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge). La Société a annoncé en février 2019 que l'Institut national de la santé (NIH) et la division du National Eye Institute (NEI, Institut américain de l'oeil) ont accordé une subvention de 2,5 millions de dollars pour appuyer l'essai clinique multicentrique devant conduire à l'approbation aux États-Unis. La préparation d'une étude parallèle de post-marketing est en voie de finalisation pour l'Europe.

« Le prix d'argent du Seattle Business pour accomplissements en technologie médicale représente un honneur pour LumiThera, » a déclaré Dr Clark Tedford, président directeur général. « Les prix du Seattle Business mettent en valeur les efforts locaux dans la mise sur le marché de nouvelles technologies dans les soins de santé, et nous avons beaucoup de chance de pouvoir profiter d'un tel support. »

LumiThera souhaiterait reconnaître Product Creation Studio, société de concepts de produits basée à Seattle et qui a traduit notre vision en réalité pour le système d'émission de Lumière Valeda. Product Creation Studio a fourni une conception centrée sur l'utilisateur et qui apporte une expérience consommateur exceptionnelle.

« La forme sèche de la DMLA conduit à une perte de vision débilitante, et elle constitue l'un des plus grands besoins médicaux non satisfaits dans ce domaine, avec une prévalence de plus en plus grande, car nous vivons de plus en plus longtemps, » a souligné Dr Todd Schneiderman, médecin au Pacific Northwest Retinal Center. « Nous sommes très enthousiastes d'être le site de la région de Seattle qui participe à l'essai clinique pour les États-Unis et de pouvoir offrir aux patients locaux un traitement potentiel pour la maladie. »

Visitez le site web de la Société sur www.lumithera.com.

À propos de LumiThera Inc.

LumiThera est une société de dispositifs médicaux au stade commercial axée sur le traitement de personnes souffrant de troubles et maladies oculaires, dont la forme sèche de la dégénération maculaire liée à l'âge, représentant une cause dominante de cécité chez les adultes de plus de 65 ans. La Société est à l'avant-garde en ce qui concerne l'utilisation de la PBM pour le traitement des maladies et troubles oculaires chroniques et aigus. La Société se consacre à la mise au point du système d'émission de lumière Valeda utilisé en cabinet par les spécialistes des soins des yeux comme traitement médical.

Le système d'émission de lumière Valeda a reçu l'approbation d'utilisation du marquage CE par un bureau de contrôle de l'Union européenne comme ceci est exigé pour une utilisation commerciale dans l'Union européenne uniquement. L'utilisation de Valeda aux États-Unis n'est pas approuvée par le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA).

À propos de Product Creation Studio

Depuis près de deux décennies, Product Creation Studio encourage l'innovation et transforme les idées en produits et expériences qui veulent dire quelque chose. Avec son expertise dans le développement de produits pour le grand public, la médecine et l'industrie, notre équipe bénéficie de la confiance de certaines des marques les plus reconnues dans le monde. Notre système PCS+ de qualité certifiée ISO 13485 : 2016 veille à ce que des normes de développement de qualité soient appliquées à tout projet sans exception. Du début des financements jusqu'aux derniers stades du développement, nous galvanisons les efforts de nos clients en réduisant les délais de commercialisation et en assurant une expérience consommateur exceptionnelle en vue d'un succès plus grand sur les marchés. Contactez-nous pour faire de votre vision de produit une réalité. www.productcreationstudio.com

