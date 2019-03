Neustar nommé leader dans le rapport mondial IDC MarketScape sur la prévention DDoS





Neustar®, Inc., un fournisseur fiable et neutre de services d'information en temps réel, a annoncé aujourd'hui qu'il a été nommé chef de file dans le IDC MarketScape : Solutions de prévention DDoS dans le monde entier 2018 - 2019 - Évaluation des fournisseurs (DOC # US43699318 mars 2019). Dans l'extrait publié, les caractéristiques avancées de Neustar, ses fonctionnalités, ses techniques de détection et d'atténuation ont toutes été citées comme des atouts dans le cadre de la prévention DDoS.

IDC MarketScape est le principal outil d'évaluation des fournisseurs de l'industrie, fournissant des évaluations quantitatives et qualitatives approfondies du marché des fournisseurs de TIC pour un large éventail de marchés technologiques. Selon IDC, le rapport est basé sur un groupe équilibré de critères qui mènent au succès commercial du fournisseur de TIC - sans trop insister sur l'offre de fonctionnalités ou sur la taille des entreprises.

"Nous sommes ravis d'être considérés comme un leader IDC MarketScape au sein de l'espace de prévention DDoS", a déclaré Shailesh Shukla, directeur général des solutions de sécurité chez Neustar. "Neustar s'efforce de fournir un large portefeuille de solutions globales de résolution d'identité et de stratégies d'atténuation inégalées pour protéger les actifs numériques essentiels à la mission des entreprises et des clients", a-t-il poursuivi.

M. Shukla a ajouté : "Les produits et services Neustar tirent parti de l'intelligence en temps réel basée sur l'analyse du trafic, du comportement et de l'identité pour déterminer l'activité, le contexte et les intentions. À partir de là, des décisions sont prises en ce qui concerne le type et le niveau de protection à fournir. Alors que les attaques DDoS continuent de faire des ravages et de poser des défis importants à travers le monde, nous nous engageons à produire les dernières innovations en matière de sécurité pour protéger les organisations."

"La solution de protection DDoS de Neustar offre plus de 10 Tbps - térabit par seconde - d'atténuation des DDoS, ce qui en fait l'un des plus grands réseaux de nettoyage de données dédiés au monde, " déclare Martha Vazquez, analyste principale de recherche chez IDC. "En tant qu'analyste, nous savons combien il est important d'avoir accès aux meilleures techniques d'atténuation, aux technologies de protection les plus robustes, ainsi qu'aux analyses les plus avancées actuellement disponibles. Neustar fournit à ses clients les ressources et l'assurance nécessaires pour garantir que les données et l'infrastructure sont continuellement protégées contre tout type ou toute envergure d'attaque DDoS."

Composante de la suite Neustar Security Solutions, SiteProtect NGtm, rompt avec la tradition de concevoir des mesures d'atténuation des DDoS qui utilisent un grand nombre de petits centres de nettoyage avec un nombre réduit de sites hautement fortifiés et fortement connectés. Le réseau SiteProtect NG a déployé de grands noeuds à grande échelle, chacun avec sa capacité de nettoyage multi-terabits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, en Afrique, en Australie et en Inde.

Un extrait gratuit de IDC MarketScape : Solutions de prévention DDoS dans le monde entier 2018 - 2019 - Évaluation des fournisseurs est disponible ici.

À propos de Neustar

Neustar, Inc. est un chef de file mondial des services d'information, qui permet au monde connecté d'aller de l'avant grâce à une résolution d'identification responsable. En tant qu'entreprise fondée sur la protection et le respect de la vie privée dès la conception, les plus grandes entreprises du monde comptent sur Neustar pour développer, surveiller et guider leurs activités en leur offrant la compréhension la plus exhaustive de la manière de connecter les individus, les lieux et les objets. Le système d'identification unique, précis et en temps réel de Neustar, constamment corroboré par des milliards de transactions, permet de prendre des décisions cruciales pour les besoins des entreprises de nos clients. Plus d'informations sont disponibles sur https://www.home.neustar.

À propos de IDC MarketScape : Le modèle d'analyse des fournisseurs IDC MarketScape est destiné à donner un aperçu de la compétitivité des fournisseurs de TIC (technologies de l'information et des télécommunications) sur un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthode de notation rigoureuse basée sur des critères à la fois qualitatifs et quantitatifs qui produit une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres, capacités et stratégies de produits et de services, ainsi que les facteurs de succès actuels et futurs sur le marché des fournisseurs de TI et de télécommunications peuvent être comparés de façon concrète. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation à 360 degrés des points forts et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

