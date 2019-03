Les Québécois et le cannabis : perception de la population et consommation avant la légalisation





MONTRÉAL, le 12 mars 2019 /CNW Telbec/ - La première édition de l'Enquête québécoise sur le cannabis (EQC), réalisée par l'Institut de la statistique du Québec de mars à juin 2018, a comme objectif de dresser un portrait de la consommation de cannabis au Québec avant sa légalisation, en plus d'étudier la perception de la population quant à la consommation de cette substance.

Qui sont les Québécois qui consomment?

Selon les résultats de l'EQC, 14 % des Québécois de 15 ans et plus ont consommé du cannabis dans les 12 mois précédant l'enquête. La consommation de cannabis est plus fréquente chez les hommes (17 %) que chez les femmes (11 %). Cette consommation est plus importante chez les personnes de 18 à 24 ans (36 %) que chez les 15-17 ans (22 %), les 25-34 ans (26 %), les 35-54 ans (12 %) et les 55 ans et plus (4,5 %).

Raison la plus souvent évoquée pour consommer du cannabis : se détendre

Parmi les 14 % de Québécois ayant consommé du cannabis dans les 12 mois précédant l'enquête, 83 % disent en consommer pour se détendre, 53 %, pour ressentir l'effet euphorisant qu'il procure, et 44 %, pour dormir.

La consommation pour traiter un problème de santé

Environ 2 % des Québécois de 15 ans et plus sont des consommateurs quotidiens de cannabis, et la moitié d'entre eux indique en consommer pour traiter un problème de santé. Bien qu'une même personne puisse mentionner plus d'un problème, ceux évoqués le plus fréquemment sont : les douleurs chroniques (64 %), l'anxiété ou la nervosité (53 %), les troubles du sommeil (48 %) et la dépression (30 %).

Acceptabilité sociale et perception des risques pour la santé

Près de la moitié de la population du Québec considère qu'une consommation occasionnelle de cannabis est socialement acceptable, les hommes davantage que les femmes (53 % c. 44 %).

Quand on demande aux Québécois quel est, selon eux, le risque de la consommation de cannabis sur la santé, 39 % d'entre eux estiment qu'une consommation occasionnelle entraîne un risque minime, alors que près de 50 % pensent qu'une consommation régulière comporte un risque élevé.

Autres résultats dévoilés par l'enquête

Parmi les Québécois ayant consommé du cannabis au cours des 12 mois précédant l'enquête :

95 % l'ont fumé;

94 % en ont consommé à domicile;

78 % l'ont, entre autres, obtenu d'un proche, alors que 32 % disent s'en être procuré auprès d'un revendeur illégal;

33 % en ont consommé dans un lieu public extérieur tel qu'une rue, un parc ou une ruelle.

Plusieurs informations complémentaires sont disponibles dans le rapport de l'Enquête québécoise sur le cannabis, diffusé sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec.

Rapport : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/cannabis-2018.html

Infographie : http://stat.gouv.qc.ca/statistiques/infographies/enquete-cannabis2018.pdf

L'Enquête québécoise sur le cannabis Réalisée pour le compte du ministère de la Santé et des Services sociaux auprès d'un peu plus de 10 000 personnes de mars à juin 2018, l'Enquête québécoise sur le cannabis sera reconduite afin de suivre l'évolution de ce phénomène au cours des prochaines années.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

