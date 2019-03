Lightbits Labs révolutionne l'infrastructure nuagique avec la première solution NVMe/TCP, et apporte une expérience de stockage hyper-évolutif aux servers nuagiques privés





Lightbits Labs, la société qui a soutenu la norme NVMe/TCPtm, lance aujourd'hui sa solution pour apporter une flexibilité et une simplicité hyper-évolutives au stockage en centre de données. La solution de désagrégation définie par logiciel de Lightbits aident les fournisseurs de serveurs nuagiques privés pour entreprise, de logiciel en tant que service (SaaS) et d'infrastructure en tant que service (IaaS) à économiser plus de temps et d'argent que jamais auparavant, tout en permettant une performance accrue des applications et une hyper-évolutivité identique à celle de l'infonuagique publique. Lightbits Labs a été le premier à saisir l'opportunité créée par le rapprochement entre de nouvelles solutions Flash abordables et des réseaux standard à haute performance. Son logiciel LightOS® et sa carte d'accélération de stockage LightFieldtm sont les premières solutions NVMe/TCP à fournir une mémoire flash globale avec couche de traduction (GFTL) exécutée sur des réseaux standard à haute performance.

"La sous-utilisation du stockage dans les centres de données est devenue épidémique et coûteuse", déclare Eran Kirzner, chef de la direction et cofondateur de Lightbits Labs. "En libérant le véritable potentiel du NVMe, nous avons littéralement changé la donne pour les serveurs nuagiques privés. Nos clients (des fournisseurs de serveurs nuagiques privés et de SaaS) peuvent désormais bénéficier de ce que les deux secteurs ont de meilleur à offrir: la performance des applications grâce à l'utilisation de SSD NVMe locaux, et la simplicité et l'efficience de l'hyper-évolutivité."

Dans un centre de données, les infrastructures convergées équipées de disques SSD à connexion directe ont des ratios de stockage limités, ce qui provoque une sous-utilisation des ressources. Il en résulte une perte de capital et des dépenses opérationnelles (consommation énergétique, immobilier et autres). La réduction ou l'élimination des ressources inexploitées sont synonymes d'une diminution considérable des coûts.

Le logiciel LightOS et la carte d'accélération de stockage LightField fournissent une solution de désagrégation de bout en bout et à haute performance, capable d'évolutivité sans nécessiter le moindre changement dans l'infrastructure des clients ou des réseaux. Les infrastructures nuagiques peuvent donc atteindre une échelle optimale avec un coût total de propriété le plus bas possible. Avec LightOS et LightField, les propriétaires d'application peuvent utiliser le plein potentiel d'un stockage véritablement modulable et parfaitement comparable aux SSD de stockage à connexion directe (DAS) à faible latence. En délaissant des SSD DAS rapides, mais inefficaces, au profit d'un stockage NVMe désagrégé, les utilisateurs bénéficieront d'une infrastructure nuagique rapide, avec une utilisation du stockage nettement plus élevée et à échelle.

En s'appuyant sur de multiples SSD NVMe, le LightOS GFTL accroît significativement la performance et fournit des services de données enrichies, tout en optimisant la durabilité des SSD de base. LightOS et LightField optimisent la performance des applications en soutenant des millions d'opérations d'entrée/sortie par seconde, avec des latences similaires aux SSD DAS.

Lightbits Labs fait son entrée sur le marché avec approximativement 50 millions de dollars de financement, et les placements de prestigieux investisseurs stratégiques tels que DellEMC, Cisco, et Micron.

Analyste: le NVMe over TCP crée de nouvelles opportunités pour le stockage NVMe

"L'architecture NVMe over Fabric permet aux clients de partager un stockage à haute performance basé sur le NVMe dans les différents serveurs, mais les implémentations jusque-là disponibles nécessitaient du matériel et/ou des logiciels personnalisés du côté serveur, ce qui pouvaient compliquer la mise à échelle et la gestion de telles configurations", déclare Eric Burgener, vice-président en charge de la recherche, Systems, Platforms and Technologies Group chez IDC. "Une nouvelle option, basée sur la norme NVMe over Fabric et le transport TCP, utilise des adaptateurs Ethernet et des pilotes standard, qui sont livrés avec tous les serveurs standard et ne nécessitent pas de personnalisation au niveau des serveurs connectés, ce qui rend le stockage NVMe à haute performance non seulement beaucoup plus simple, mais aussi bien moins onéreux. À l'instar de Lightbits Labs, les fournisseurs qui mettent ce type de solutions sur le marché permettent au stockage NVMe d'être bien mieux partagé dans les entreprises, et IDC prévoit une accélération des déploiements de la norme NVMe over Fabric en fonction de la disponibilité des options de transport TCP."

Détails du produit: Light OS

Détails du produit: LightField

Feedback client

Zachary Smith, cofondateur et CEO chez Packet (fournisseur IaaS):

"Avec la technologie Lightbits, nous pouvons fournir des dispositifs NVMe connectés au réseau avec une performance identique aux NVMe locaux, voire meilleure."

"Pouvoir le faire sur notre réseau Ethernet existant, avec des cartes de réseau 10/25G standard, change véritablement la donne en comparaison avec les autres solutions sur le marché."

Un fournisseur de services nuagiques SaaS du Fortune 500:

"Sur un serveur standard, Lightbits surpasse les matrices flash les plus chères que nous avons dans notre infrastructure, pour une fraction du prix, tout en fournissant un mécanisme optimal de distribution permettant un accès universel à l'intégralité de nos serveurs."

"L'accès universel à la mémoire flash NVMe dans nos centres de données est un objectif clef pour 2019 et Lightbits est une des principales solutions pour nous permettre de l'atteindre."

Disponible dès maintenant

LightOS et LightField ont été testés avec succès dans des centres de données nuagiques de premier rang. LightOS peut être acheté séparément en tant que solution logicielle uniquement, ou acheté en combinaison avec l'accélérateur de hardware LightField.

À propos de la norme NVMe/TCP

Lightbits Labs, Facebook, Intel, Cisco, DellEMC, Micron et d'autres sociétés ont collaboré à l'élaboration de la norme NVMe/TCP, qui a été ratifiée par NVM Express® comme couche de transport approuvée pour le protocole NVMe (non-volatile memory express) en novembre 2018. En qualité de pionnier du NVMe/TCP, Lightbits a contribué aux efforts de standardisation, travaillé en étroite collaboration avec NVM Express et ses sociétés membres, et a notamment dirigé le développement initial des spécifications de la norme. Conçu pour former une couche sur les implémentations de transport TCP logicielles existantes, ainsi que sur les futures implémentations accélérées de hardware, le NVMe/TCP permet aux grands centres de données d'utiliser leur infrastructure TCP/IP universelle afin de bénéficier des avantages de performance du protocole NVMe.

Ressources supplémentaires:

À propos de Lightbits Labstm

Créé en 2016, Lightbits Labs repense l'infrastructure nuagique moderne à l'échelle mondiale. La mission de la société est de réinventer la gestion du stockage et de la mise en réseau dans les centres de données nuagiques. En tant que précurseur dans ce domaine, ses solutions sont utilisées avec succès dans les principaux centres de données nuagiques de la planète. Au côté d'investisseurs stratégiques tels que DellEMC, Cisco, et Micron, et avec des investissements du président du conseil et fondateur Avigdor Willenz, Lightbits Labs désagrège le stockage et le calcul afin d'optimiser la performance et de réduire le coût total de propriété.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.lightbitslabs.com ou nous contacter à l'adresse info@lightbitslabs.com.

Bureau américain

1830 The Alameda,

San José, CA 95126, États-Unis

Bureau israélien

17 Atir Yeda Street,

Kfar Saba, Israël 4464313

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 mars 2019 à 08:10 et diffusé par :