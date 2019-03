IKEA Canada propose de nouvelles boulettes, au saumon et plus durables, dans les restaurants de tous ses établissements d'un océan à l'autre





Ce lancement participe de l'ambition qu'a IKEA d'intégrer à son menu des aliments savoureux, plus santé et plus durables, et ce, à un prix abordable.

BURLINGTON, ON, le 12 mars 2019 /CNW/ - IKEA Canada élargit aujourd'hui la carte de ses boulettes en y ajoutant l'option saumon dans tous ses restaurants au pays. À l'instar de leurs consoeurs, viande, poulet et légumes, les boulettes de saumon permettent aux restaurants IKEA de franchir une nouvelle étape toute naturelle dans leur ambition d'être des destinations de choix pour une clientèle soucieuse de se procurer à prix abordable des aliments issus de sources durables.

Composées de saumon certifié ASC et de morue certifiée MSC, les boulettes de saumon de IKEA sont à la fois issues de sources durables et produites de façon responsable. En optimisant un procédé faisant usage des plus petites parties du saumon qui ne peuvent servir à la coupe en filet mais qui sont aussi savoureuses et de qualité élevée, les boulettes de saumon de IKEA tirent le maximum de la matière première et réduisent au minimum le gaspillage alimentaire associé à la production. Relevées d'algue marine et de citronnelle, les boulettes de saumon de IKEA capturent le goût frais de la mer du Nord dans une bouchée. Elles seront servies avec des pommes de terre en purée et un délicieux ragoût de tomates et d'épinards, le tout à seulement 6,99$.

« Chez IKEA, nous voulons donner aux Canadiens le goût de vivre plus sainement et en accord avec les limites de la planète, de dire Danielle Beauchesne, directrice Services alimentaires, IKEA Canada. Les boulettes de saumon de IKEA nous permettent d'inclure au menu un nouveau plat délicieux, inspiré de nos racines suédoises. De plus, leur empreinte carbone est d'environ sept fois inférieure à celle de nos boulettes de viande traditionnelles. »

Forte de sa vision d'entreprise qui est d'améliorer le quotidien du plus grand nombre, en ajoutant la boulette de saumon à son menu, IKEA continue de répondre aux préférences alimentaires des Canadiens et plaît autant aux amateurs de viande, qu'à ceux de fruits de mer, aux végétariens et aux flexitariens.

Depuis longtemps intégré aux cuisines suédoise et scandinave, le saumon, maintenant sous la forme de boulettes, est un ajout naturel au menu des Services alimentaires IKEA. Actuellement les magasins IKEA proposent divers produits de saumon dont les approvisionnements sont durables. Mentionnons ici les filets de saumon, le saumon mariné et le saumon fumé, à chaud et à froid. Les boulettes de saumon seront au menu des restaurants IKEA et, un peu plus tard cette année, elles seront aussi vendues à l'Épicerie suédoise.

En 2015, IKEA ajoutait les boulettes végétariennes au menu de ses restaurants, option plus santé et durable que celle de ses emblématiques boulettes de viande à la suédoise. Plus récemment, IKEA Canada proposait un hot-dog végé à toute la clientèle de ses Bistros d'un océan à l'autre.

AU SUJET DE IKEA CANADA

Le Groupe IKEA, chef de file mondial de l'ameublement d'intérieur, présent dans plus de 29 pays, compte 357 magasins fréquentés chaque année par 817 millions de personnes. Au Canada, il existe 14 magasins IKEA, un établissement de commerce électronique, 5 centres de cueillette et de commande et 17 points de ramassage. L'an dernier, IKEA Canada a accueilli 30 millions de personnes dans ses magasins et 104 millions de visiteurs sur ses sites web IKEA.ca et fr.IKEA.ca. Depuis sa fondation en 1943, IKEA a comme philosophie d'entreprise de proposer une vaste gamme d'articles d'ameublement d'intérieur esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre peut les acheter. Complément d'information à fr.IKEA.ca.

