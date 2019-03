Montréal accueillera le 12e Forum mondial sur le leadership en infrastructure





Plus de 150 milliards de dollars en projets transformateurs d'infrastructure présentés

MONTRÉAL, le 12 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le 12e Forum mondial du leadership en infrastructure, une initiative de CG/LA Infrastructure, se tiendra au Fairmont Le Reine Elizabeth, à Montréal, du 26 au 28 mars 2019. Le Forum est un écosystème où les décideurs en matière d'infrastructure se rencontrent pour présenter plus de 150 milliards de dollars en projets d'infrastructure et leurs solutions pour relever les défis d'infrastructure du monde entier, notamment des modèles de financement novateurs, les nouvelles technologies et le rôle de l'infrastructure dans un avenir durable.

Au cours de cet événement de 2 jours et demi, plus de 50 projets transformateurs de plus de 30 pays et représentant 10 secteurs seront présentés. Les conférenciers confirmés incluent l'hon. François-Philippe Champagne, ministre canadien de l'Infrastructure et des Collectivités, Marc-André Blanchard, Représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies et Pierre Lavallée, président et chef de la direction de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Débutant par un discours prononcé par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, le Forum comprendra des présentations, des panels, des séances interactives et des ateliers de classe mondiale, tels que:

Le Sommet des maires, au cours duquel des maires de villes du Canada, des États-Unis, d'Amérique latine, d'Asie et d'Europe discuteront de technologies modernes, de nouvelles sources de financement et de façons novatrices d'impliquer les citoyens.

Perspectives économiques mondiales sur les infrastructures : Étant donné le contexte de ralentissement de la croissance économique en Chine et un déficit budgétaire de plus en plus grand aux États-Unis, qu'est-ce que les années à venir détiennent en termes d'investissements dans les infrastructures, et quels les marchés sont susceptibles de recevoir le plus d'investissements?

Risque VS récompense : Quelles approches novatrices d'atténuation des risques sont en train de voir le jour pour attirer davantage d'investissements du secteur privé?

L'ère des projets pilotes de ville intelligente cède rapidement le pas aux grandes entreprises dans les domaines des compteurs d'eau intelligents, des systèmes d'éclairage de rues à DEL et de la prise de décision reposant sur l'« Internet des objets ».

Comment le développement des infrastructures et les objectifs de développement durable (ODD), adoptés par les Nations Unies en 2015, peuvent-ils créer des opportunités gagnant-gagnant à court et à long terme?

Dans leur quête de mondialisation, pourquoi et comment les entreprises canadiennes ont abordé les marchés internationaux, à quels défis ont-elles été confrontées et quelles leçons ont-elles tirées en cours de route?

Comment les décideurs politiques peuvent-ils canaliser leurs investissements vers des projets qui génèrent des avantages environnementaux, et comment les projets peuvent-ils être réalisés de manière aussi durable que possible?

Atelier sur le défi mondial des infrastructures pour 2050

En janvier 2019, CG/LA Infrastructure a lancé une ambitieuse initiative mondiale visant à solliciter auprès d'experts et de citoyens des idées d'infrastructures, couvrant les trois domaines clés de la technologie, du financement et de la création de valeur publique. Les parties intéressées ont jusqu'au 18 mars pour soumettre leurs idées et tenter de gagner un voyage tous frais payés au Forum en visitant https://www.cg-la.com/forums/global12/global-infrastructure-challenge. Les gagnants de chaque catégorie seront révélés lors d'un atelier et présenteront leurs projets afin d'en discuter avec les participants.

Les projets d'infrastructure devant être présentés au Forum comprennent, entre autres: le terminal maritime du port de Venise, le train à grande vitesse Texas Central, le pont international Gordie Howe Windsor-Détroit et l'oléoduc reliant Lamu à Lokichar au Kenya.

Parmi les entreprises et organisations qui seront présentes au Forum, on compte Aecon, Arup, Autodesk, Boston Consulting Group, la Banque de l'infrastructure du Canada, la Ville de Montréal, CN, Cole Engineering, Global Infrastructure Basel, HCSS, Trimble, Exportation et développement Canada, International Sustainable Resilience Center, Oracle, le Port de Montréal, SNC Lavalin, WSP et bien d'autres.

Prix Oracle du projet d'infrastructure de l'année

Reconnaissant et célébrant les projets qui sont des modèles pour les projets à venir et les dirigeants derrière ceux-ci, des prix seront décernés dans cinq catégories: avancement stratégique, ingénierie, finances, infrastructure verte/durable et création d'emplois.

Cet événement représente une occasion unique de rencontrer et de réseauter avec des représentants de l'industrie issus d'entreprises d'ingénierie, de conception, de construction et de technologie, de représentants gouvernementaux, d'assureurs, d'investisseurs et de propriétaires/exploitants de projets.

Les frais d'inscription pour les délégués sont de US$1095 d'ici le 22 mars 2019 (US$1295 d'ici le 28 mars 2019). Les délégués peuvent s'inscrire directement sur le site Web de l'événement: https://www.cg-la.com/forums/global12/register-now

À PROPOS DU 12ÈME FORUM MONDIAL DE LEADERSHIP SUR L'INFRASTRUCTURE

Réunissant des leaders des secteurs des transports, des finances, des politiques, de l'ingénierie, de la technologie, de la construction, de l'énergie, du droit et de l'hydroélectricité, issus de plus de 30 pays des secteurs privé et public, l'annuel Forum mondial de leadership sur l'infrastructure met en lumière des stratégies de pointe qui favorisent l'avancement de notre environnement bâti à travers le monde.

