ThinkTel transforme la connectivité dans le secteur de l'éducation au Canada grâce à un partenariat avec Microsoft





ThinkTel devient le premier partenaire pour l'éducation autorisé de Microsoft issu de l'industrie des télécommunications canadienne

TORONTO, le 12 mars 2019 /CNW/ - ThinkTel, une division de Distributel, a annoncé aujourd'hui être devenu le premier fournisseur de services de télécommunications canadien à recevoir l'accréditation AEP (Microsoft Authorized Education Partner), un investissement qui reflète l'engagement continu de l'entreprise à révolutionner l'expérience de connectivité pour les établissements d'enseignement.

Les pratiques de ThinkTel relatives aux communications unifiées mettent à profit la technologie infonuagique de Microsoft et permettent aux établissements d'enseignement et aux commissions scolaires d'intégrer les appels téléphoniques, les courriels, la messagerie instantanée et les outils de gestion de classe dans une plateforme conviviale. Le programme est flexible, efficace, facile à mettre en place et aide à réduire les dépenses d'immobilisation et d'exploitation de plus de 50 pour cent. Par conséquent, les gains de temps et d'argent peuvent être réinvestis au profit des écoles, des enseignants et des étudiants.

« Au cours de la dernière décennie, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les commissions scolaires et avons appris que plusieurs d'entre elles utilisent encore les systèmes téléphoniques traditionnels, parce qu'un remaniement complet nécessiterait tout simplement trop de temps et d'investissements », indique Jim Dawson, vice-président des Ventes commerciales à ThinkTel. « En intégrant notre expertise et nos services de télécommunications à Microsoft Teams, nous fournissons une solution moderne et économique qui répond aux besoins d'aujourd'hui et qui pourra se développer pour satisfaire aux futures exigences. »

Le programme AEP de Microsoft est conçu pour accréditer les organisations qui pourront offrir des produits et des services pédagogiques par l'entremise de la licence Office 365 pour l'Éducation, et leur fournir de la formation, des ressources et du soutien en vue d'optimiser l'expérience et les résultats de leur clientèle du secteur de l'éducation.

« ThinkTel a grandement contribué à la réussite de notre migration vers la plateforme de communication vocale Skype Entreprise », affirme Cody Henschel du district scolaire no 69 de Qualicum en Colombie-Britannique. « Leur équipe a travaillé de concert avec la nôtre pour assurer la transition de nos plus grandes écoles et a encadré notre équipe pour veiller à une migration simple et efficace du reste de notre district scolaire. »

L'engagement de ThinkTel envers le secteur de l'éducation se reflète également dans sa solution de Jonction SIP, qui complète l'offre Microsoft Office 365 en permettant aux commissions scolaires de bénéficier de la capacité sur demande. Au lieu de payer un coût mensuel fixe en contrepartie d'une capacité préétablie, les écoles peuvent augmenter leur capacité téléphonique en temps réel lorsqu'ils prévoient une hausse du volume d'appels (en cas d'intempéries notamment) et réduire leur capacité - et leurs coûts - durant les vacances scolaires estivales et le temps des fêtes.

« Des commissions scolaires et des associations d'enseignement de partout au Canada sont aux prises avec d'importantes contraintes de matière de budget et de dotation, et leurs fonds doivent être utilisés de façon judicieuse et efficace », explique Brad Fisher, dirigeant principal des revenus de Distributel. « Dans cet esprit, ThinkTel est déterminé à redonner le contrôle de la connectivité à ses partenaires en éducation, afin qu'ils paient seulement pour la capacité dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. De cette manière, nos partenaires pourront réinjecter les économies dans leurs classes, là où ça compte vraiment. »

À propos de ThinkTel

ThinkTel est une division de Distributel. Fondé en 1988, Distributel est un important fournisseur national et indépendant de services de télécommunications qui offre des services résidentiels d'accès Internet haute vitesse, de télévision et de téléphonie résidentielle au Canada. Avec des bureaux d'un bout à l'autre du pays et un réseau national, cette entreprise continue de forger de nouveaux partenariats et de mettre en marché des solutions innovatrices. ThinkTel, la division des services d'affaires de Distributel, fournit des services avancés de voix et de données aux PME et aux grandes entreprises dans tout le Canada. En tant que partenaire Microsoft Or en Communications, ThinkTel s'est établie comme un moteur d'innovation au sein de l'industrie. Pour plus d'information, visitez le www.distributel.ca ou www.thinktel.ca.

