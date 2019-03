SNC-Lavalin obtient un accord-cadre de trois ans pour la prestation de services d'ingénierie générale





MONTRÉAL, le 12 mars 2019 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord-cadre de trois ans avec Chevron Australia en vue d'offrir des services d'ingénierie générale, en plus de services de gestion de la fiabilité et de l'intégrité pour ses activités vouées à la production de pétrole sur l'île de Barrow et sur l'île Thevenard. L'accord a été signé par la filiale Atkins Australia Pty Ltd de la société.

« L'acquisition d'Atkins en 2017 a renforcé nos compétences en ingénierie et nous permet d'offrir des avantages supplémentaires à nos clients en Australie, a déclaré Christian Brown, président, Pétrole et gaz, SNC-Lavalin. Grâce à nos connaissances et à notre savoir-faire en matière d'intégrité des actifs et d'ingénierie pour les projets existants, nous sommes en mesure de garantir que les actifs de nos clients fonctionnent à plein régime tout en réduisant les temps d'arrêt. Nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre notre relation de longue date avec Chevron. »

En vertu de cet accord-cadre de trois ans, SNC-Lavalin fournira des services d'ingénierie et de conception multidisciplinaires, notamment des services de gestion de la fiabilité et de l'intégrité des actifs, ainsi que des services de soutien en ingénierie. La portée des travaux comprend les têtes de puits, les stations collectrices, l'installation centrale de traitement, la jetée et les installations de déchargement, y compris tous les équipements interconnectés. Cet accord permet à SNC-Lavalin de perfectionner les compétences de ses spécialistes locaux au moyen de la transmission des connaissances, ce qui ajoute une valeur importante et vient appuyer l'avancement des capacités de sa main d'oeuvre australienne.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. À partir de bureaux situés dans le monde entier, les membres du personnel de SNC-Lavalin sont fiers de bâtir l'avenir. Nos équipes fournissent des solutions couvrant le cycle complet des projets, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la construction, des investissements de maintien et de l'exploitation et de l'entretien, pour les clients dans les secteurs Pétrole et gaz, Mines et métallurgie, Infrastructures, Énergie propre, Énergie nucléaire et ICGP (Ingénierie, conception et gestion de projets). Le 3 juillet 2017, SNC-Lavalin a acquis Atkins, l'une des entreprises de services-conseils les plus respectées du monde dans les domaines de la conception, de l'ingénierie et de la gestion de projet, maintenant intégrée dans nos secteurs. www.snclavalin.com

SOURCE SNC-Lavalin

Communiqué envoyé le 12 mars 2019 à 07:45 et diffusé par :