Boston Scientific annonce les données programmées au cours du congrès de l'EHRA 2019





MARLBOROUGH, Massachusetts, 12 mars 2019 /PRNewswire/ -- Boston Scientific Corporation (NYSE : BSX) a annoncé ce jour que des données clés seront présentées à Lisbonne (Portugal), du 17 au 19 mars, lors de l'EHRA 2019, le congrès annuel de l'Association européenne du rythme cardiaque (European Heart Rhythm Association ? EHRA).

Deux essais cliniques de dernière heure seront présentés, en particulier :

les résultats obtenus dans l'étude AF-FICIENT I, un essai prospectif, multicentrique, à un volet, évaluant l'innocuité et l'efficacité du cathéter à ballonnet par radiofréquence (RF) LUMINIZEtm dans le traitement de la fibrillation auriculaire (FA) ;

les nouvelles données sur l'association temporelle de la FA avec l'état d'insuffisance cardiaque à l'aide d'un dispositif dans l'étude de l'évaluation chronique par multicapteurs chez des patients souffrant d'insuffisance cardiaque et traités en ambulatoire (MultiSENSE ? Multisensor Chronic Evaluation in Ambulatory Heart Failure Patients).

« Nous attendons avec impatience la toute première présentation de données montrant les performances de l'une de nos nouvelles technologies d'ablation à prise unique, le cathéter à ballonnet RF LUMINIZE, pour le traitement de la FA », a déclaré le Dr Kenneth Stein, vice-président principal et médecin-chef, Gestion du rythme et politique de santé mondiale chez Boston Scientific. « Ces données, ainsi que celles qui montrent un lien entre la FA et l'aggravation de l'insuffisance cardiaque détectée par notre multicapteur offrant un diagnostic d'insuffisance cardiaque (HeartLogic Heart Failure Diagnostic), démontrent notre engagement à fournir un traitement personnalisé, ainsi que les meilleurs soins possibles, aux patients souffrant de troubles du rythme cardiaque et d'insuffisance cardiaque. »

PRÉSENTATIONS SUR DES SUJETS D'INTÉRÊT

Toutes les présentations sur des sujets d'actualité se tiendront dans la salle de conférence Sokolov :

Cathéter à ballonnet RF LUMINIZE : innocuité aiguë et efficacité de l'ensemble de la cohorte de patients AF-FICIENT I : le docteur Amin Al-Ahmad fera sa présentation le dimanche 17 mars, à 15 h.

innocuité aiguë et efficacité de l'ensemble de la cohorte de patients AF-FICIENT I : le docteur fera sa présentation le dimanche 17 mars, à 15 h. Diagnostic de l'insuffisance cardiaque HeartLogic : résultats de l'étude MultiSENSE ? Association temporelle de la fibrillation auriculaire avec l'état d'insuffisance cardiaque à l'aide d'un dispositif chez des patients faisant l'objet d'une resynchronisation cardiaque : le docteur Alessandro Capucci fera sa présentation le lundi 18 mars, à 15 h.

Dimanche 17 mars

Système de défibrillateur sous-cutané implantable (S-ICD) :

o Il sera possible de visualiser l'inductibilité de la fibrillation ventriculaire au cours d'un implant S-ICD, lors de la présentation du docteur Valter Bianchi , dans la zone des affiches à 15h35.

o Dépression et anxiété au cours des 12 mois suivant un implant : une étude de cohorte appariée concernant des patients munis d'un S-ICD et des patients munis d'un système transveineux provenant du registre S-ICD EFFORTLESS, sera présentée par le docteur Susanne Pederson lors d'une séance de résumés rapides, à 17 h 06.

o Des indicateurs de l'efficacité aiguë du S-ICD selon la technique d'implantation seront présentés par Pietro Francia , au cours de la même séance de résumés rapides, à 17 h 15.

Mardi 19 mars

Ablation par RF et cartographie de tension : innocuité, efficacité et résultats à long terme de l'approche guidée par tension maximale pour la CTI : les résultats préliminaires du registre LEONARDO seront présentés par le docteur Giampiero Maglia au cours d'une séance de résumés rapides, à 9 h 06.

innocuité, efficacité et résultats à long terme de l'approche guidée par tension maximale pour la CTI : les résultats préliminaires du registre LEONARDO seront présentés par le docteur au cours d'une séance de résumés rapides, à 9 h 06. Diagnostic de l'insuffisance cardiaque HeartLogic : il sera possible de visualiser l'expérience préliminaire de prise en charge à distance des patients atteints d'insuffisance cardiaque avec l'alerte multicapteur HeartLogic, qui sera présentée par le docteur Antonio D'Onofrio dans la zone des affiches à 10 h 05.

Toutes les présentations sont indiquées en heure d'Europe centrale (CET) et se tiendront au Centro de Congressos de Lisboa, Praça de Indústrias, 1300-307, Lisbonne, Portugal.

Le cathéter à ballonnet LUMINIZE RF est en attente de marquage CE et n'est encore ni mis en service ni vendu.

