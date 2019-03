Anne Elizabeth Lapointe nommée à la Direction générale de la Maison Jean Lapointe





MONTRÉAL, le 12 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le président du conseil d'administration, M. Luc Chabot, est heureux d'annoncer la nomination de Madame Anne Elizabeth Lapointe à titre de Directrice générale de la Maison Jean Lapointe. Tout d'abord intervenante auprès des joueurs pathologiques à partir de 2001, Anne Elizabeth a rapidement démontré sa capacité d'accepter de nouvelles responsabilités au sein de l'organisme, plus particulièrement au niveau du développement des programmes de prévention qui ont connu une croissance importante et dont elle devint la directrice en 2016. Elle a su relever avec brio plusieurs mandats d'envergure dans les dernières années, faisant d'elle la personne tout indiquée pour le rôle de directrice générale de la Maison Jean Lapointe.



Ses nouvelles fonctions lui permettront de poursuivre son travail en prévention, tout en utilisant son leadership et son expérience au sein des programmes de traitement pour maintenir la tradition d'excellence dont bénéficient les programmes de la Maison Jean Lapointe depuis 1982.



« Le conseil d'administration de la Maison Jean Lapointe se réjouit de cette nomination », affirme le président M. Luc Chabot. « Qui de mieux placée qu'Anne Elizabeth Lapointe pour poursuivre l'oeuvre de son père et accroître le rayonnement de la Maison au Québec. Sa vaste expérience et son leadership seront des atouts majeurs et nous voyons l'avenir avec beaucoup d'optimisme ».

Pour sa part, Jean Lapointe se dit heureux de la nomination de sa fille. « La nomination d'Anne Elizabeth à titre de directrice générale me remplit de joie et de fierté. J'ai toujours rêvé qu'un jour, quelqu'un de la famille viendrait reprendre ce flambeau allumé par ma propre dépendance à l'alcool. Je me sens déjà plus en paix avec la vie, sachant que la Maison Jean Lapointe est entre bonnes mains et qu'Anne Elizabeth sera encore là lorsque je n'y serai plus. »

« Je suis honorée de cette nomination et de la confiance du conseil d'administration envers mon travail et mon implication. Je m'engage à poursuivre le travail de mes prédécesseurs et à faire de la Maison Jean Lapointe un havre de paix et d'harmonie pour nos employés et pour tous ceux qui ont recours à nos services, en collaboration intime avec la Fondation Jean Lapointe, dont le rôle est déjà bien connu au Québec. »

Cette nomination vient s'ajouter à une autre importante nouvelle pour Anne Elizabeth Lapointe. Récemment, elle a été nommée au Conseil d'administration du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances (CCDUS) par la ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas Taylor. Elle pourra ainsi élargir le rayonnement de la Maison Jean Lapointe et ses programmes, particulièrement en prévention, ailleurs au Canada.

À propos de La Maison Jean Lapointe

La Maison Jean Lapointe est un organisme à but non lucratif qui s'est donné comme mission la réadaptation des personnes alcooliques, toxicomanes et joueurs pathologiques. Depuis près de 15 ans, la prévention des toxicomanies auprès des jeunes en milieu scolaire est venue s'ajouter à sa mission originale. Reconnue pour la qualité de ses services, La Maison Jean Lapointe accorde une importance primordiale à la recherche et à l'amélioration continue de ses programmes. www.maisonjeanlapointe.org

