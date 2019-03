Crowell & Moring enrichit ses cabinets spécialisés dans le commerce international et l'emploi mondial avec l'arrivée de quatre avocats principaux ; CMI explore de nouveaux horizons à Shanghai





L'équipe dirigeante aide les clients dans le cadre de leur expansion mondiale en Asie

LOS ANGELES, 12 mars 2019 /PRNewswire/ -- Crowell & Moring LLP développe sa capacité à aider les clients multinationaux à gérer leur expansion mondiale et leur conformité réglementaire en Chine et dans la région Asie-Pacifique, en accueillant quatre avocats spécialisés dans le commerce international et l'emploi mondial : les associés Nicole J. Simonian et Evan Yee-Fan Chuck, l'avocat principal Robert Clifton Burns, et l'avocat Jackson Pai, au sein de ses bureaux de Los Angeles et Washington. Dans le cadre de cette démarche, Crowell & Moring International (CMI), filiale mondiale de conseil en politiques et affaires réglementaires, ouvre des bureaux à Shanghai avec sept professionnels du commerce, des transactions, et de la fiscalité afin de soutenir les entreprises mondiales présentant des besoins en matière de transactions transfrontalières, d'investigations, de politiques et de réglementations.

Ajouts au Groupe commerce international

L'équipe arrive en provenance de Bryan Cave Leighton Paisner LLP et renforce la capacité de Crowell & Moring à aider les sociétés à structurer, établir et gérer leurs opérations commerciales en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Ils travaillent ensemble depuis plus de vingt ans, fournissant des conseils aux sociétés étrangères confrontées à des problématiques réglementaires complexes, telles que la conformité aux lois antitrust et l'obtention de l'autorisation du Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS). Simonian, qui a exercé les fonctions de coprésidente du Groupe commerce International de Bryan Cave et de responsable de son cabinet en Asie, co-présidera le Groupe commerce International de Crowell & Moring aux côtés de John B. Brew. Simonian dirigera également la division Emploi international et mobilité mondiale du cabinet. Chuck, qui a dernièrement dirigé le cabinet de Bryan Cave en Chine, deviendra responsable du cabinet de la société en Asie. Simonian, Chuck et Pai rejoignent les bureaux de Los Angeles du cabinet, tandis que Burns sera basé dans les bureaux de Washington. Leur installation fait suite à l'arrivée de David Stepp, ancien associé de Bryan Cave, au sein du cabinet en août.

« Nous sommes ravis d'accueillir ce groupe diversifié composé d'avocats de haut vol, à un moment où les problématiques liées au commerce international, notamment en Chine, revêtent une importance capitale pour nos clients. Notre nouvelle équipe possède une connaissance approfondie de la manière d'aider au mieux nos clients à déplacer des biens, des services et des personnes à travers les frontières dans le climat délicat de commerce mondial d'aujourd'hui », a déclaré Philip T. Inglima, président de Crowell & Moring LLP. « Leurs compétences collectives développeront nos capacités et fourniront aux clients le niveau de service le plus élevé afin de répondre à leurs besoins mondiaux d'entreprise et de chaîne logistique. »

Ouverture de Crowell & Moring International à Shanghai

Crowell & Moring International, filiale de Crowell & Moring LLP, ouvre des bureaux à Shanghai afin d'aider les entreprises mondiales présentant des besoins en matière d'affaires transfrontalières, ainsi que de commerce international, de politiques et de problématiques réglementaires. Au cours des prochaines semaines, Crowell & Moring International prévoit d'accueillir une équipe de 7 personnes composée de professionnels hautement qualifiés et basée à Shanghai. Ils travaillent aux côtés de Simonian, Chuck et Stepp depuis 2005. Cette nouvelle présence à Shanghai développe la capacité de Crowell & Moring International à servir ses clients sur le marché chinois, et s'appuie sur les plus de 30 années d'expérience de CMI dans la fourniture de conseils aux entreprises mondiales exerçant leurs activités dans la région Asie-Pacifique.

« Nos bureaux de Shanghai, parallèlement à nos équipes de commerce international basées à Los Angeles et à Washington D.C., fourniront une précieuse plateforme pour aider nos clients à accéder et à naviguer sur ce marché croissant », a déclaré l'Ambassadeur Robert Holleyman, PDG de Crowell & Moring International et ancien représentant adjoint américain du commerce pour l'Asie. Il entend travailler en étroite collaboration avec Simonian et Chuck tandis qu'ils fourniront aux clients multinationaux des conseils en matière de commerce, d'affaires, de politiques, de réglementation ainsi que d'emploi international et de mobilité mondiale. « Ce groupe apporte une richesse de talents au Groupe commerce international de notre cabinet d'avocats, et nous positionne idéalement pour croître en Asie », a déclaré Holleyman.

Équipe de politiques intégrée

Simonian conseille des entreprises dans le cadre de leur entrée sur le marché ainsi qu'en matière de stratégies commerciales mondiales à travers l'Asie, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Europe. Elle conseille des sociétés du Fortune 500 sur leurs stratégies de commerce international et d'emploi à l'heure où celles-ci développent et conservent une main-d'oeuvre internationale, structurent leur mobilité mondiale et expatrient leurs processus pour répondre au besoin croissant consistant à déplacer des biens et des personnes à travers les frontières. Son expérience dans le domaine du droit des sociétés, des affaires et de l'emploi international confère une approche globale à ses clients qui opèrent dans un environnement réglementaire mondial et complexe.

« Nous sommes ravis de développer la réputation de Crowell & Moring en tant que cabinet d'avocats international haut de gamme », a déclaré Simonian. « L'expérience de notre équipe, combinée à l'activité de commerce international notée Chambers de Crowell & Moring ainsi qu'à son cabinet de conseil influent, fournissent une plateforme performante pour délivrer aux clients du monde entier des solutions innovantes dans les domaines juridique, politique et commercial. »

Chuck possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du commerce international et des transactions transfrontalières. Il conseille plusieurs sociétés du Fortune 500 dans le cadre de la structuration de leur entrée sur les marchés, de leur chaîne logistique globale ainsi que de leurs stratégies de commerce électronique dans la région Asie-Pacifique. Il possède une expérience approfondie en Chine dans les domaines des acquisitions/cessions transfrontalières, de la conformité réglementaire avec le gouvernement, ainsi que des investigations. Il représente également plusieurs grandes sociétés chinoises multinationales dans le cadre de problématiques transactionnelles, fiscales et réglementaires complexes aux États-Unis. Il conseille des sociétés basées aux États-Unis et possédant des chaînes logistiques complexes dans le cadre de litiges commerciaux en cours autour de la Section 301 entre les États-Unis et la Chine. Il a exercé les fonctions de président du Groupe commerce international de Bryan Cave ainsi que d'associé directeur de ses bureaux à Shanghai pendant sept ans.

« Je suis impatient de collaborer avec Crowell & Moring pour ajouter une expérience approfondie en matière de commerce transfrontalier en Chine et de transactions aux cabinets juridiques et de conseil de premier plan du cabinet aux États-Unis et en Europe, au profit des clients multinationaux du cabinet », a déclaré Chuck.

« Compte tenu des guerres commerciales actuelles et des incertitudes sur l'environnement des échanges commerciaux mondiaux, les clients ont besoin de solutions commerciales et de conseils pointus pour les aider à minimiser les droits de douane, à résoudre les perturbations de la chaîne logistique, ainsi qu'à obtenir un accès au marché », a déclaré Brew. « Nicole, Evan et toute l'équipe possèdent l'expérience et la perspicacité nécessaires pour fournir des conseils sur les problématiques commerciales émergentes à travers le monde. »

« À l'ère du numérique, la concurrence autour des talents se révèlent intense, et les travailleurs deviennent de plus en plus mobiles », a déclaré Kris D. Meade, président du Groupe travail et emploi de Crowell & Moring. « Ces nouveaux collaborateurs possèdent le mélange idéal d'expérience dans le domaine de la mobilité mondiale et des échanges commerciaux afin d'aider nos clients à garder une longueur d'avance sur leurs concurrents. »

À propos de Crowell & Moring LLP

Crowell & Moring LLP est un cabinet d'avocats international qui compte plus de 500 avocats représentant des clients dans des affaires de litiges et d'arbitrages, ainsi que des affaires réglementaires et transactionnelles. Le cabinet est internationalement reconnu en tant que représentant de plusieurs sociétés du Fortune 500 dans le cadre de litiges à enjeux élevés, ainsi que pour son engagement continu en faveur de services pro bono et de la diversité. Le cabinet possède des bureaux à Washington DC, à New York, à Los Angeles, à San Francisco, dans le comté d'Orange, à Londres et à Bruxelles.

