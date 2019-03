Robert Doyon, président et chef de la direction de Groupe Atis, annonce sa retraite





Robert Doyon, Président et chef de la direction du groupe Atis, a décidé de prendre sa retraite.

LONGUEUIL, QC, le 12 mars 2019 /CNW Telbec/ - Robert Doyon occupe son rôle actuel depuis 16 ans et est également le cofondateur et créateur de Groupe Atis. Le 28 juin 2018, M. Doyon a avisé ses partenaires-actionnaires de son intention de prendre sa retraite au deuxième trimestre de 2019 et de son intention de participer à la recherche et la formation de son successeur.

« J'aurai consacré 16 ans de ma vie à réaliser mon rêve de créer le plus grand fabricant national de portes et fenêtres et de laisser une trace comme entrepreneur au Québec et au Canada. La réalisation de ce rêve a été possible grâce à l'excellent travail et à la passion de tous les employés du groupe Atis », a déclaré M. Doyon.

Robert Doyon a été la force dirigeante de la croissance continue de Groupe Atis depuis sa création. Avec aujourd'hui 9 usines, plus de 30 magasins, 1 400 employés et près de 200 millions de chiffre d'affaires, le Groupe Atis est l'un des plus importants acteurs du secteur des portes et fenêtres au Canada.

Depuis qu'il a annoncé sa retraite, M. Doyon a activement participé au processus de recherche afin d'identifier son successeur et continuera de travailler avec l'équipe de direction du groupe Atis pour assurer une transition réussie vers le prochain dirigeant.

M. Doyon a noté que « la force de Groupe Atis, c'est l'équipe avant l'individu, et cela est notre principale valeur. Il n'y a pas assez de mots pour traduire toute ma reconnaissance pour l'excellent travail et le soutien de tous nos employés des 16 dernières années ».

À PROPOS DE GROUPE ATIS

Groupe Atis inc. est l'un des plus importants fabricants de portes et fenêtres au Canada avec 9 usines, plus de 30 magasins, 1400 employés et des revenus d'environ 200 millions de dollars. Le groupe fabrique, distribue et commercialise une gamme complète de portes, fenêtres et produits à haut rendement énergétique pour les marchés de la construction et de la rénovation résidentielle et commerciale par l'entremise de ses divisions affiliées, notamment Allsco, Altek, Alweather, Atis Portes et Fenêtres, Extrusion SP, Laflamme, SDI, Vinylbilt Windows & Doors, et Vitrerie Lévis.

