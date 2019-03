/R E P R I S E -- Convocation - Annonce des investissements routiers et aéroportuaires 2019-2021 pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean/





CHICOUTIMI, QC, le 11 mars 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, invite les représentants des médias au dévoilement des investissements routiers et aéroportuaires 2019-2021 pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Cette conférence de presse aura lieu :

DATE : Le 12 mars 2019



HEURE : 14 h



LIEU : Centre de services de Chicoutimi

1600, rue Bersimis

Chicoutimi (Québec), G7K 1H9

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Communiqué envoyé le 12 mars 2019 à 07:00 et diffusé par :