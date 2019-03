OncoImmunity devient la première entreprise à obtenir le marquage CE-IVD pour l'utilisation clinique d'une technologie de prédiction de néo-antigènes basée sur l'apprentissage automatique





OncoImmunity est devenue la première entreprise à obtenir le marquage CE-IVD pour l'utilisation clinique d'une technologie de prédiction de néo-antigènes basée sur l'apprentissage automatique. Cette certification d'assurance qualité représente une étape importante dans l'élévation des normes relatives à l'utilisation des technologies de prédiction de néo-antigènes pour la conception de vaccins anticancéreux et de thérapies cellulaires personnalisées.

Cette certification signifie que les entreprises qui élaborent des vaccins personnalisés et des thérapies cellulaires contre le cancer peuvent désormais satisfaire à leurs propres critères d'assurance qualité pour les développements cliniques en s'appuyant sur la méthode éprouvée d'assurance qualité d'OncoImmunity. La technologie de prédiction de néo-antigènes d'OncoImmunity, connue sous le nom d' Immuneoprofilertm, permet aux entreprises spécialisées dans les immunothérapies pour le traitement des cancers d'avoir accès à une technologie de prédiction de qualité garantie qui offre également des performances supérieures en ce qui concerne la prédiction de la présentation de néo-antigènes à la surface de la cellule tumorale.

Richard Stratford, directeur général d'OncoImmunity a déclaré :

"Chez OncoImmunity, nous comprenons parfaitement la complexité de la prédiction de néo-antigènes et la nécessité d'une sélection des néo-antigènes pour une immunothérapie personnalisée du cancer qui respecte des normes cliniques élevées. Nous avons conçu des solutions d'apprentissage automatique dans le but de combler certaines des lacunes du défi de la prédiction de néo-antigènes et la certification de l' Immuneoprofilertm facilitera le dépôt rapide et économique des demandes d'homologation de nos plateformes partenaires d'immunothérapie du cancer."

À propos du marquage CE-IVD

Le marquage CE (CE-IVD) indique qu'un appareil de diagnostic in vitro (IVD) est conforme à la directive européenne sur le diagnostic in vitro (98/79/CE) et qu'il peut être commercialisé et distribué légalement dans l'UE.

À propos d'OncoImmunity

OncoImmunity est une société d'apprentissage automatique qui propose une technologie exclusive permettant de combler les principales lacunes en matière de connaissances dans la prédiction de véritables néo-antigènes immunogènes dans une immunothérapie personnalisée du cancer. Le logiciel d'OncoImmunity facilite la sélection efficace des patients pour l'immunothérapie du cancer et identifie les cibles néo-antigènes optimales pour des vaccins et des thérapies cellulaires véritablement personnalisés contre le cancer dans un délai clinique réalisable.

