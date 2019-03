HEXO : première entreprise de cannabis à devenir membre de Produits alimentaires et de consommation du Canada





GATINEAU, Québec, 12 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX: HEXO; NYSE-A : HEXO) a le plaisir d'annoncer qu'elle est la première entreprise de cannabis à adhérer à Produits alimentaires et de consommation du Canada (PACC), le principal porte-parole de l'industrie canadienne des aliments, des boissons et des produits de consommation. PACC a pour mandat d'aider ses membres à offrir des produits sûrs et abordables qui enrichissent la vie des gens.



« HEXO est ravie d'être la première société de cannabis à se joindre à Produits alimentaires et de consommation du Canada, une association établie qui s'est positionnée comme chef de file du secteur des produits de consommation, a déclaré Sébastien St. Louis, PDG et cofondateur d'HEXO Corp. Il nous presse de collaborer avec PACC et ses membres pour nouer de nouvelles relations et créer des partenariats potentiels. Nous traversons une période palpitante dans notre secteur du cannabis, qui est en constante évolution. »

HEXO a hâte de rencontrer les membres de PACC au cours des prochains mois, tout en poursuivant sa croissance en innovant et en se tournant vers de nouveaux marchés. Grâce à leurs interactions étroites avec les chefs de file de l'industrie, les membres de PACC contribuent à façonner l'environnement des entreprises, mettent en commun des recherches et des ressources et bénéficient de programmes éducatifs et de perspectives sur leur secteur d'activité.

« PACC est très ravi d'accueillir HEXO Corp, dernier membre en date et le premier dans le domaine du cannabis, a déclaré Michael Graydon, PDG de PACC. En tant que porte-parole des entreprises canadiennes du secteur des produits alimentaires, des boissons et des biens de consommation, nous sommes impatients de nous aventurer dans ce nouveau secteur tout en continuant à offrir de la valeur aux membres par notre détermination à créer un milieu opérationnel propice à la compétitivité, à l'innovation et à la croissance. »

HEXO a conclu des ententes d'approvisionnement au Québec, en Colombie-Britannique et en Ontario, en plus d'effectuer un investissement stratégique dans le détaillant privé de cannabis Fire & Flower. HEXO a également conclu une entente avec Molson Coors Canada pour créer Truss, une coentreprise chargée de développer et de distribuer des boissons sans alcool infusées de cannabis. En janvier 2019, les actions d'HEXO ont commencé à être négociées sur le NYSE-A.

À propos d'HEXO Corp

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui conçoit et distribue des produits de cannabis destinés au marché mondial, produits qui ont été récompensés par plusieurs prix. Grâce à sa stratégie commerciale en étoile, HEXO Corp s'associe à des entreprises du Fortune 500 leur apportant la valeur de sa marque, sa technologie d'isolement des cannabinoïdes, son infrastructure sous licence et son expertise en réglementation, tirant parti à son tour de leurs réseaux et capacités de distribution. HEXO Corp, l'une des plus importantes entreprises autorisées de production de cannabis au Canada, possède 1,8 million de pieds carrés d'installations en Ontario et au Québec et une présence en Grèce pour établir un centre de transformation, de production et de distribution dans la zone euro. La Société dessert les marchés canadiens du cannabis à usage adulte et du cannabis médicinal pour les patients. Pour plus d'informations, visitez le site hexocorp.com .

À propos de PACC

Produits alimentaires et de consommation du Canada est le principal porte-parole canadien des entreprises qui fabriquent et distribuent la grande majorité des aliments, des boissons et des biens de consommation en vente dans les magasins. Notre secteur fournit des emplois de qualité à près de 300 000 Canadiens, davantage que tout autre secteur manufacturier. Nos membres comprennent de petites et grandes entreprises multinationales et canadiennes. Visitez www.fcpc.ca pour en savoir plus.

Relations avec les investisseurs

Jennifer Smith

1-866-438-8429

invest@HEXO.com

www.hexocorp.com

Relations avec les médias

Caroline Milliard

819-317-0526

media@hexo.com

Directeur :

Adam Miron

819-639-5498

