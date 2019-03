/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Joly sera à Moncton pour animer le premier de plusieurs forums en vue de moderniser la Loi sur les langues officielles/





L'honorable Mélany Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, sera à Moncton pour animer le premier de plusieurs forums en vue de moderniser la Loi sur les langues officielles

MONCTON, ON, le 11 mars 2019 /CNW/ - Ce mardi, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, animera le premier d'une série de forums qui auront lieu d'un bout à l'autre du Canada et porteront sur différents thèmes liés à la Loi sur les langues officielles.

Le premier forum, qui se tient à Moncton, portera sur la promotion de la culture et du bilinguisme. Ces discussions avec des partenaires de la communauté aideront la ministre Joly à cerner les principaux enjeux et les actions à prioriser en vue de moderniser la Loi sur les langues officielles.

La ministre invite d'ailleurs les Canadiens à regarder les forums de discussion en direct. Les détails de la webdiffusion sont disponibles ci-dessous et seront publiés sur nos réseaux sociaux 24 heures avant la diffusion.

Détails de la webdiffusion :

Moncton , le 12 mars 2019, de 9 h à 12 h

Pour vous joindre à la webdiffusion ou pour plus d'information, visitez www.canada.ca/parlons-langues-officielles

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le 12 mars 2019

HEURE :

9 h

LIEU :

Salle Richelieu (local 157) du pavillon Léopold-Taillon

Université de Moncton

18, avenue Antonine-Maillet

Moncton (Nouveau-Brunswick)

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 12 mars 2019 à 06:00 et diffusé par :