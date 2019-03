Hello Mom, I love you - THOMAS SABO célèbre la fête des Mères 2019 avec des idées cadeaux tout droit venues du paradis





Merci maman ! Pour la fête des Mères 2019, THOMAS SABO présente tout un choix de créations paradisiaques - merveilles tropicales, Charms pleins d'amour et bijoux complices, agrémentés d'une gravure - idéal pour exprimer notre affection.

Le plaisir de s'amuser à combiner et à personnaliser est au coeur de la campagne THOMAS SABO : les nouveautés ouvragées à la main de la collection nous invitent à découvrir tout plein de couleurs, de formes et de styles et à offrir des merveilles absolument paradisiaques à notre chère maman. Les pièces phares sont les pendentifs à l'effigie de la libellule minutieusement confectionnés comme scintillants porte-bonheur, un arbre de vie tropical qui incite à profiter pleinement de la vie ainsi que des Charms aux mille facettes, en partie personnalisés par une gravure, qui feront naître un sourire sur le visage de toutes les mamans.

Pour remercier ses clients, THOMAS SABO offre à chacun d'eux un petit cadeau surprise à partir d'un certain montant d'achat comme la fragrance Charm Club Hello qui met parfaitement en lumière le slogan symbolique « Hello Mom, I love you » de la campagne. L'offre fête des Mères est proposée dans tous les points de vente THOMAS SABO, en ligne sur http://www.thomassabo.com ainsi que chez les partenaires sélectionnés.*

*Sur les marchés sélectionnés.

Périodes promotionnelles :

Grande-Bretagne, Irlande : du 21/03 au 31/03/2019

Hongrie, Espagne, Portugal, Lituanie : du 25/04 au 05/05/2019

Asie, USA, Canada, Australie, Afrique du Sud : du 02/05 au 12/05/2019

Europe (hormis les exceptions citées) : du 02/05 au 12/05/2019

France, Suède : du 16/05 au 26/05/2019

À propos de THOMAS SABO

THOMAS SABO est à l'échelle internationale une entreprise leader dans le segment des bijoux, montres et accessoires, qui conçoit et commercialise des produits lifestyle pour femme et homme. Fondée en 1984 par Thomas Sabo à Lauf an der Pegnitz, en Allemagne du Sud, l'entreprise est présente sur les cinq continents avec son propre réseau de 300 boutiques et compte quelques 1 800 salariés. À son siège social, THOMAS SABO emploie près de 500 collaborateurs. De plus, THOMAS SABO coopère dans le monde entier avec environ 2 800 partenaires commerciaux ainsi qu'avec les plus grandes compagnies aériennes et les leaders sur le marché des croisières.

