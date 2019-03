Invitation aux médias - Stagiaires en solde : Action devant le ministère des finances





QUÉBEC, le12 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et l'Union étudiante du Québec (UEQ) tiendront une action de mobilisation en amont du dépôt du budget du Québec.

Dans le cadre de la campagne « Stagiaires en solde » menée conjointement par les deux organisations, cette action mettra de l'avant les attentes budgétaires pour améliorer les conditions des stagiaires. Les associations étudiantes rassemblées demain pourront ainsi partager une soupe populaire et prendre part à différentes activités mettant en lumière les besoins financiers de cette campagne. Rappelons que la FECQ et L'UEQ représentent ensemble plus de 165 000 étudiantes et étudiants.

SERONT PRÉSENTS Fred-William Mireault, président de la FECQ Guillaume Lecorps, président de l'UEQ DATE 12 mars 2019 HEURE 10h30 LIEU Devant le ministère des Finances du Québec, à Québec 12, rue Saint-Louis Québec (Québec) G1R 5L3

L'activité aura lieu à l'extérieur, veuillez prévoir un habillement en conséquence.

