Le Festival des Lanternes Allumées (Yeon Deung Hoe) se tiendra du 3 au 5 mai 2019 à Séoul.





Découvrez en Corée le festival des lanternes de plus de 1200 ans d'existence

Profitez de divers événements culturels tels que l'exposition de lanternes traditionnelles, le défilé de lanternes, la fabrication de lanternes allumées, etc.

SÉOUL, Corée du Sud, 12 mars 2019 /PRNewswire/ -- Le Comité de préservation de la Festival des Lanternes Allumées invite tous les participants à partager le patrimoine millénaire de « Yeon Deung Hoe ». Aussi connu sous le nom de « Festival des Lanternes Allumées » (ou Lotus Lantern Festival), Yeon Deung Hoe est à l'origine un événement ayant une signification bouddhiste. Il est en train de devenir un festival culturel pour tous en Corée du Sud.

Yeon Deung Hoe a une longue histoire de plus de 1200 ans et a été désigné comme le bien culturel immatériel national coréen n° 122 par le gouvernement coréen. Il accueille le plus grand nombre de visiteurs avec plus de 300 000 personnes originaires de Corée et 50 000 visiteurs étrangers. Le festival n'est pas seulement le plus grand du genre au monde, il a également été choisi comme l'un des « 10 festivals fantastiques pour 2018 » par The Travel Magazine.

Les visiteurs peuvent trouver auprès du Yeon Deung Hoe l'énergie du bouddhisme - une idée du monde au sens large où les gens ne sont pas différenciés, mais connectés les uns aux autres. Tout comme une lanterne illumine le monde, les participants éclairent le festival avec leur temps et leur énergie, et ce, pour le plus grand plaisir de tous.

Pendant le défilé, plus de 100 000 lanternes et lanternes flottantes défileront au milieu de la foule le long des trois kilomètres de rues. Les participants et les spectateurs du défilé se réuniront en se saluant et en échangeant de bonnes paroles.

La date du festival change chaque année, car il ouvre ses portes le week-end juste avant l'anniversaire du Bouddha, le 8 avril selon le calendrier lunaire. En 2019, le festival aura lieu du 3 au 5 mai (vendredi au dimanche) et l'anniversaire du Bouddha aura lieu le 12 mai (dimanche).

N'importe qui peut profiter de diverses expériences culturelles, notamment la fabrication de lanternes, la méditation, les jeux folkloriques, les cultures du bouddhisme mondial, les programmes des ONG pour la paix dans le monde et la dégustation de la nourriture du temple.

Cet événement de fabrication de lanternes allumées a pour but de permettre aux visiteurs étrangers de se familiariser avec la fabrication de lanternes allumées, une tradition bouddhiste coréenne unique. Les visiteurs peuvent participer par préinscription ou en s'inscrivant sur place. Les visiteurs peuvent réserver cet événement par courrier électronique à idia.seoul@gmail.com au plus tard le 19 avril 2019.

Clip vidéo du Festival des Lanternes Allumées :

https://www.youtube.com/watch?v=cin4R199dUs

Pour obtenir plus d'informations, visiter : LLF.or.kr/eng

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/830820/Lotus_Lantern_Festival____Yeon_Deung_Hoe.jpg

Communiqué envoyé le 12 mars 2019 à 05:00 et diffusé par :