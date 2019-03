Le groupe Ooredoo accélère la transformation du réseau 5G grâce à l'intelligence artificielle de P.I. Works





Ooredoo Group, l'un des principaux fournisseurs de solutions ICT de la région, a annoncé lors du congres mondial de la télécommunication l'accélération de la transformation de son réseau 5G au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud Est avec les solutions d'intelligence artificielle de P.I. Works

Après le déploiement réussi des solutions C-SON (Centralised Self-Organising Network) de P.I. Works en Indonésie et au Myanmar, qui ont permis d'optimiser rapidement l'efficacité et les coûts du réseau, le Groupe Ooredoo a déployé la technologie à travers l'ensemble de ses opérations.

Avec ce déploiement, des centaines de millions de clients Ooredoo au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est bénéficient désormais d'une couverture et d'une connectivité réseau nettement améliorées, d'applications mobiles plus avancées, d'une capacité accrue pendant les méga-événements et de déclenchement des innovations de l' Internet des Objets basées en 5G.

Au Qatar en particulier, Ooredoo Group a travaillé avec P.I. Works pour automatiser son réseau 5G actif, un développement qui aidera les technologies 4G et 5G à oeuvrer ensemble harmonieusement. Ooredoo pouvait ainsi déployer la 5G dans tout le pays pour faciliter de nouvelles expériences.

Sheikh Saud Bin Nasser Nasser Al Thani, Directeur Général du Groupe Ooredoo, a déclaré : "Grâce à notre partenariat avec le leader de l'intelligence artificielle, P.I. Works, nos clients du monde entier pourront profiter d'expériences numériques incomparables. Il est particulièrement réjouissant que cette transformation du réseau accélère le déploiement de la 5G dans l'ensemble de nos activités, stimulant ainsi la transformation numérique de nos sociétés d'exploitation, soutenant notre vision d'enrichir la vie numérique des gens et permettant à nos clients de profiter pleinement de l'Internet."

Ba?ar Akp?nar, CEO et co-fondateur de P.I. Works, a déclaré : "Ooredoo Group et P.I. Works ont réalisé une première mondiale en utilisant l'intelligence artificielle et l'automatisation pour libérer le plein potentiel de l'ensemble du réseau Ooredoo, comprenant la 2G, 3G, 4G et 5G. Notre déploiement intensif aide Ooredoo à gérer son trafic mobile croissant, à réduire la complexité du réseau et à transformer l'expérience client."

La plate-forme uSON de P.I. Works comprend des fonctions C-SON standard et avancées en boucle fermée pour les réseaux mobiles 2G, 3G, 4G et 5G. P.I. Works fournit également ses capacités d'optimisation HetNet, qui peuvent aider les sociétés opérationnelles du groupe Ooredoo à planifier et gérer les sites nécessaires au déploiement de petites micro et macro cellules pour améliorer la couverture réseau.

A propos

https://pi.works/5Gready

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 mars 2019 à 03:05 et diffusé par :