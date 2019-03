Identify3D déploie la solution Gemalto pour assurer la protection des données personnelles et de fabrication de ses clients





Gemalto, leader mondial de la sécurité numérique, annonce aujourd'hui que Identify3D, la solution de sécurité la plus évoluée pour les chaînes d'approvisionnement de la fabrication numérique, a déployé la solution de Gemalto SafeNet Data Protection On Demand afin d'assurer la sécurité de la propriété intellectuelle de ses clients et la qualité de leurs services de fabrication numérique dans le cloud.

Avec les clients opérant dans des secteurs extrêmement sensibles, tels que la sécurité, l'aérospatial et la défense, il est essentiel qu'Identify3D intègre de solides contrôles de sécurité des données dans le cloud et ses services afin de protéger les informations sensibles et la propriété intellectuelle des clients. Après avoir étudié les alternatives sur site et les fournisseurs de cloud computing, Identify3D a choisi SafeNet Data Protection on Demand pour son aptitude à fournir une large gamme de services de Hardware Security Modules (HSM), de services de cryptage, et de services de gestion de clés qui s'intègrent facilement aux applications et services cloud déjà utilisés.

« Identify3D assure la protection de la propriété intellectuelle, la pérennité et la traçabilité dans toutes les phases de la fabrication numérique, empêchant ainsi la distribution, la transformation, la réplication et la production non autorisées. La sécurité fait partie intégrante de tout ce que nous faisons », a déclaré Stephan Thomas, cofondateur et directeur de la stratégie. « Pour de nombreuses entreprises opérant dans notre univers, la sécurité n'est renforcée que sur demande des clients. Ce n'est pas ainsi que nous procédons ; pour nous, la sécurité, en particulier, la protection des données, doit faire partie du processus dès le premier jour. Alors que nos clients cherchent à élargir leurs capacités, nous avions besoin d'une solution qui leur permettrait de se développer aisément, sans compromettre, au premier plan, nos principes de sécurité ».

Avec SafeNet Data Protection on Demand, Identify3D a pu déployer un service HSM géré dans le cloud, créant un socle de confiance pour son autorité de certification et prenant en charge des algorithmes de pointe. L'entreprise est maintenant en mesure d'offrir à ses clients des services de fabrication numérique sécurisés tout en bénéficiant de la flexibilité et de l'évolutivité d'un service de sécurité géré dans le cloud, sans investissement initial.

« Identi3D peut désormais offrir, sans égal, à ses clients une protection de leurs données et de leur propriété intellectuelle, tout en s'assurant que leur fabrication soit bien autorisée et authentifiée selon les normes exactes. Quelques mois après la mise en service de la solution, nous avons réalisé une économie significative de 35 % et sommes en mesure d'ajouter de nouveaux clients rapidement et efficacement en moins d'une heure », a ajouté Stephan Thomas.

« De nombreux fournisseurs de services de cloud veulent vous « fidéliser de manière abusive » et vous faire acheter plus de services qu'il n'en faut lorsque vous avez besoin de vous développer. Le modèle d'entreprise de Gemalto correspondait à nos exigences et le processus était simple », a déclaré Doug Peterson, Senior Field Application Engineer chez Identify3D. « Il sera dorénavant beaucoup plus facile d'améliorer la gestion des clients depuis le cloud, de déplacer des clés, d'ajouter de nouveaux micrologiciels et de prendre en charge l'assistance à distance. Comme notre service offre un contrôle d'accès avec séparation des rôles à plusieurs niveaux entre les clients et les différents types de fabrication au sein d'une même entreprise, il est maintenant simple d'offrir le service dans un modèle de prestation de service hébergé ».

Todd Moore, Vice-Président Senior de la protection des données chez Gemalto, a déclaré : « Cela fait du bien de voir une entreprise qui place la sécurité au premier plan. Pendant trop longtemps, les entreprises ont soutenu la mentalité suivante "achetez maintenant et ajoutez la sécurité plus tard" pour leurs clients, mettant en danger un trop grand nombre d'utilisateurs finaux. Avec SafeNet Data Protection on Demand, Identify3D est en mesure de fournir efficacement un service de fabrication numérique sécurisé qui répond aux exigences de qualité de service et de protection des données de ses clients».

Ressources supplémentaires

A propos de Identify3D

Identi3D Inc. élimine les risques liés à la fabrication numérique grâce à une suite de solutions qui protège la confidentialité et l'intégrité des données tout au long du processus de fabrication numérique. Identify3D assure la protection de la propriété intellectuelle, la pérennité et la traçabilité de la fabrication, de la conception initiale jusqu'au produit fini. Identify3D offre un meilleur contrôle sur le processus de fabrication numérique et garantit l'intégrité et l'authenticité de l'information numérique dans les chaînes d'approvisionnement complexes. La société est une société privée basée à San Francisco. Pour plus d'information, rendez-vous sur www.identify3d.com.

À propos de Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique, avec un chiffre d'affaires 2018 de 3 milliards d'euros et des clients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plus en plus interconnecté.

Nos technologies et services, des logiciels sécurisés à la biométrie et au chiffrement, permettent aux entreprises et aux gouvernements d'authentifier les identités mais également de protéger les données afin qu'elles restent en sécurité et assurent des services dans les appareils personnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.

Les solutions de Gemalto sont au coeur de la vie moderne, du paiement à la sécurité de l'entreprise en passant par l'internet des objets. Nous authentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffrons les données et créons de la valeur pour les logiciels, ? permettant ainsi à nos clients d'offrir des services numériques sécurisés à des milliards de personnes et d'objets.

Présent dans 47 pays, Gemalto emploie 15 000 personnes travaillant depuis 110 bureaux, 47 centres de personnalisation et de traitement de données, et 35 pôles de Recherche et de Développement logiciel.

Pour plus d'informations, visitez notre site https://www.gemalto.com/france ou suivez @GemaltoFrance sur Twitter.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 mars 2019 à 02:05 et diffusé par :