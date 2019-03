Unex lance un portefeuille de systèmes V2X intégrés et modulaires





Optimisés par un jeu de puces CRATON2/PLUTON2 V2X intégrées dans le V2Xcasttm d'Unex, les système Unex de 2e génération raccourcissent le cycle de développement pour un déploiement accéléré à l'échelle mondiale des V2X.

HSINCHU, Taïwan, 12 mars 2019 /PRNewswire/ -- Unex, premier fournisseur mondial de systèmes de V2X a le plaisir de créer un partenariat avec Autotalks, leader mondial des solutions de communications V2X (des véhicules aux infrastructures) afin de mettre en oeuvre l'architecture de système présentant la plus grande flexibilité, la plus grande cybersécurité et la plus grande rentabilité au point de vue du mode double (DSRC/C-V2X). Les systèmes de 2e génération d'Unex reposent sur le jeu de puces évoluées CRATON2/PLUTON2 d'Autotalks lesquelles représentent les premières solutions dans le monde à prendre en charge à la fois le DSRC et le C-V2X(PC5) sur un seul (SoC (système sur une puce).

L'architecture des produits d'Unex est modulaire et peut être mise en application soit dans une unité autonome de communications V2X, soit dans une unité de télématique. La V2X SOM d'Unex est une solution de V2X isolée physiquement, pouvant assurer la séparation de domaines entre sécurité (V2X) et télématique (V2N, véhicule au réseau). L'isolation du sous-système V2X par rapport à un dispositif d'accès au réseau (NAD, network access device) est déterminante pour assurer une exploitation fiable et sûre du système de sécurité. Le SOM d'Unex vise à activer le V2X sur diverses plateformes et à mettre en oeuvre le sous-système V2X isolé comme dans la conception conjointe de référence d'Autotalks-MediaTek, annoncée par les sociétés au MWC 2019 (Congrès mondial de la téléphonie mobile de 2019).

Le logiciel de protocole pour V2X devait auparavant être bâti et vérifié par plateforme et par projet, ce qui avait pour effet une duplication des efforts. Avec la solution Unex V2Xcasttm, V2Xcasttm offre des services de communications V2X prêtes à l'emploi pour applications V2X. Les développeurs d'applications peuvent simplement se concentrer sur la mise au point de leurs applications sans se préoccuper de la technologie sous-jacente, réduisant ainsi de façon significative la durée de mise sur le marché avec des coûts moindres pour le développement et la mise à l'essai.

« Autotalks est enchantée de coopérer avec Unex sur la mise en oeuvre d'une plateforme V2X mondiale, sûre et rentable. Nous avons hâte de voir les produits de 2e génération d'Unex sauver des vies autour du globe, » a fait remarquer Ram Shallom, vice-président du développement d'entreprise chez Autotalks. « Les séries Unex SOM-301 constituent un sous-système de V2X de classe automobile, conçu pour réaliser des innovations dans le V2X sur le marché interprofessionnel. Ensemble avec Autotalks, nous sommes en train de livrer au monde des véhicules plus sûrs et connectés de façon plus efficace, » a ajouté Nick Lee, directeur général adjoint d'Unex.

Le portefeuille de produits d'Unex est conçu afin de répondre à la demande croissante pour les unités DSRC/C-V2X dans les infrastructures, les transports intelligents, les villes intelligentes et afin de faciliter l'évolution des solutions pour les marchés de la grande consommation.

À propos d'Unex Technology Corporation

Unex Technology Corporation (Unex) a été fondée en décembre 1997. Unex propose des solutions matérielles et logicielles de communications sans fil dans la technologie modulaire, notamment dans le Wi-Fi, les véhicules aux infrastructures (V2X) et l'internet des objets (IdO). Unex s'est engagée à travailler en partenariat avec des écosystèmes connectés afin d'intégrer et de déployer diverses solutions de communications sans fil.

Pour davantage d'informations, veuillez visiter :

https://www.unex.com.tw/products/dsrc-v2x/solutions/v2x-system

courriel : info@unex.com.tw

