Indegene Omnipresence est déployée sur les tablettes de la gamme Microsoft Surface





Indegene et Microsoft renforcent leur alliance qui rebat les cartes du secteur pour offrir un choix encore plus vaste aux entreprises des sciences de la vie qui cherchent à transformer l'engagement client

BARCELONE, Espagne, 12 mars 2019 PRNewswire/ -- Il est désormais possible de déployer Indegene Omnipresence sur les dispositifs de la gamme Microsoft Surface sous le système d'exploitation Windows. Cela offre un plus grand choix de dispositifs aux utilisateurs sur le terrain oeuvrant dans les sciences de la vie qui ont essentiellement dû se contenter des dispositifs Apple sous iOS pour leurs activités axées sur les prescripteurs telles que la gestion de la clientèle, la promotion de médicaments (detailing) numérique, les enquêtes médicales ou la prise de commandes d'échantillons, pour ne citer que celles-ci. L'application Windows gardera la simplicité de l'expérience moderne que l'utilisateur connait avec Omnipresence, tout en offrant les atouts de fonctionnalités entièrement profilées sur tous les dispositifs. Par ailleurs, cela continuera à mettre en place un cadre commun de gestion de la sécurité et de l'informatique s'appuyant sur les technologies Microsoft telles que la gestion des identités sur la plate-forme Azure. Omnipresence a été déployée jusqu'à présent sur les dispositifs Android et iOS, smartphones et tablettes confondus.

À quoi vont ressembler l'engagement client, vecteur de transformation, et l'expérience utilisateur sur le terrain en 2019 et par la suite ? Indegene et Microsoft ont conclu une alliance stratégique en mai 2017 dans le but de verticaliser les nombreuses technologies de l'écosystème Microsoft afin de répondre à l'appel lancé par le secteur des sciences de la vie.

Face à l'évolution rapide des attentes des clients et des modèles commerciaux, et à une époque où les prescripteurs et les patients de la génération Y représenteront bientôt la majorité des clients du secteur, les plateformes d'engagement client actuelles sont trop lourdes, trop axées sur les transactions et trop limitées en capacités automatisées avancées pour réussir leur mission.1 Aujourd'hui plus que jamais, les technologies et dispositifs utilisés par les acteurs de premier plan des autres secteurs doivent être adaptés aux besoins spécifiques de la biopharmacie pour garantir cette transformation », a déclaré Sanjay Virmani, vice-président exécutif d'Indegene.

L'intégration fluide de Microsoft Dynamics 365 CRM, Office 365, des services cloud solides et sécurisés de la plate-forme Microsoft Azure dans les offres d'automatisation et d'intelligence artificielle d'Indegene a déjà permis à celle-ci de lancer rapidement une plate-forme de sciences de la vie, intelligente et plus facile à déployer, qui prodigue de précieuses expériences client omincanales, le tout dans une seule et même offre. Avec l'application Windows, la plate-forme offre tous les choix multiplateformes qu'une entreprise des sciences de la vie est susceptible d'exiger.

« Alors que l'utilisation des dispositifs mobiles et de technologie mettable (wearable) de plus en plus puissants se généralise, les entreprises des sciences de la vie sont confrontées à la nécessité d'équilibrer l'économie avec le support multiplateforme et l'expérience positive malgré l'existence de nombreux facteurs de forme », a déclaré Connor Flanagan, directeur mondial des solutions pour le secteur de la santé chez Microsoft.

« Les exigences liées aux processus commerciaux varient également d'un marché à un autre, comme par exemple l'incapacité d'utiliser telle ou telle forme ou taille de dispositifs dans certains contextes institutionnels comme les hôpitaux dans des pays comme la Chine, ou les préférences des clients et les normes culturelles dans des pays comme le Japon. En outre, les organisations et les entreprises témoignent aussi de l'intérêt pour l'évaluation de modèles de dispositifs tels que le dispositif unique ou l'AVEC (Apportez votre équipement personnel de communication), en particulier pour les utilisateurs sur le terrain tels que les équipes des ventes, les agents de liaison de sciences médicales (MSL) et les gestionnaires de comptes clés (KAM) », ajoute M. Virmani.

À propos d'Indegene

Indegene (www.indegene.com) permet aux entreprises mondiales de soins de santé de relever des défis complexes en intégrant en toute fluidité les analyses, la technologie, les opérations et l'expertise médicale, et d'améliorer la santé et les résultats commerciaux. Les solutions basées sur la propriété intellectuelle d'Indegene aident les clients à générer des revenus et augmenter leur productivité en faisant des bonds en avant décisifs en termes de numérisation de l'engagement client, de réformes de la santé, de réduction des coûts de santé et d'amélioration des résultats liés à de santé.

