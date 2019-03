CHINAPLAS 2019: une incroyable série d'événements passionnants





Le contexte opérationnel de la plupart des industries devient de plus en plus complexe. Pour les entreprises, il est plus que jamais vital de maîtriser les innovations technologiques. CHINAPLAS, le plus important salon professionnel asiatique du plastique et du caoutchouc, offre une plate-forme internationale pour la diffusion et l'échange de nouvelles technologies de pointe. Le salon, qui mettra en vedette plus de 3.500 exposants, organisera également une série d'événements simultanés passionnants visant à répondre aux besoins de ces industries.

Conférence et exposition sur le recyclage des plastiques et l'économie circulaire

L'idée qu'il faut encourager l'économie circulaire si l'on veut parvenir à un développement durable fait désormais l'objet d'un consensus mondial. L'économie circulaire possède un potentiel énorme et d'innombrables opportunités commerciales. Les grandes marques sont de plus en plus nombreuses à annoncer des politiques de recyclage visant à protéger l'environnement. En 2017, Adidas a vendu 1 million de paires de chaussures de course fabriquées avec des déchets de plastique océaniques. Comment les plastiques peuvent-ils contribuer au développement durable? Uneconférence et une exposition sur le recyclage des plastiques et l'économie circulaire, axées sur les préoccupations du secteur, seront organisées sur les thèmes suivants: "Sciences des matériaux pour la durabilité", "Technologie du recyclage" et "Emballages écologiques".

L'usine du futur de l'industrie 4.0

Dans le cadre de CHINAPLAS 2019, les professionnels du secteur pourront visiter "l'usine du futur de l'industrie 4.0". Deux zones thématiques, "Salle de contrôle de la fabrication" et "Usine intelligente", présenteront des démonstrations des solutions intelligentes qui peuvent être mises en oeuvre. La salle de contrôle affichera les données opérationnelles enregistrées à la fois sur les machines sur site et dans une usine intelligente, tandis que l'usine intelligente simulera l'environnement de fabrication du futur.

Design x Innovation

Conscient du rôle clé de la conception dans le développement de produits, le salon CHINAPLAS 2019 organisera l'événement "Design x Innovation", composé de trois volets:

1. Desmurs d'inspiration CMF afficheront d'abondantes ressources deCouleurs, Matériaux et Finitions.

2. LeForum de la conception permettra de partager des expériences produit couvrant la conception recyclable et durable, la conception à faible émission de carbone et les applications CMF.

3. LaNuit des designers de CHINAPLAS.

Tech Talk

Dans le cadre de forums ouverts, "Tech Talk" présentera les produits technologiques les plus avancés et mettra clairement en évidence les solutions de pointe les plus récentes. Tech Talk proposera 11 thèmes principaux, à savoir: les véhicules à énergie nouvelle, les élastomères thermoplastiques pour l'automobile, l'impression 3D, les bioplastiques, les composites, les applications antimicrobiennes, les applications d'étiquetage dans le moule, l'extrusion de précision, les solutions de construction écologique, les plastiques pour appareils électroniques portables et le moulage par injection de fibres longues.

Medical Plastics Connect

"Medical Plastics Connect" soutient activement les matières premières chimiques et les équipements de qualité médicale afin de créer une plate-forme de communication efficace pour les fabricants d'instruments médicaux, de consommables et d'emballages pharmaceutiques. Ces activités visent à aider les acheteurs potentiels à repérer, parmi les nombreuses expositions présentes dans ce secteur, les technologies de pointe de plastiques médicaux. Medical Plastics Connect proposera diverses activités, telles qu'une série de forums ouverts, un kiosque, un guide thématique ainsi qu'une visite guidée des plastiques médicaux.

CHINAPLAS, le plus important salon professionnel asiatique du plastique et du caoutchouc, se tiendra à Guangzhou, République populaire de Chine, du 21 au 24 mai 2019. Plus de 3.500 exposants du monde entier y attendront plus de 180.000 visiteurs professionnels de 150 pays et régions. Pour plus d'informations concernant CHINAPLAS et les pré-inscriptions, cliquer ici.

