Le rapport du Groupe de travail sur la transition équitable pourrait mettre les gens au coeur de la politique climatique

OTTAWA, 11 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada applaudissent à la publication par le gouvernement fédéral du rapport final du Groupe de travail sur la transition équitable pour les collectivités et les travailleurs des centrales au charbon canadiennes et du rapport qui l'accompagne et qui s'intitule What We Heard from Canadian Coal Power Workers and Communities.

« Le Groupe de travail s'est efforcé de mettre les gens au coeur de la politique climatique en établissant dix recommandations pratiques et concrètes sur les mesures à prendre pour aider les travailleuses et les travailleurs et les communautés à vivre la transition vers la cessation de la production d'électricité à l'aide du charbon, étant axées sur la participation des travailleuses et travailleurs et la prise de décisions locale », dit Hassan Yussuff, président du Congrès du travail du Canada.

Le mandat du Groupe de travail coprésidé par M. Yussuff consistait à présenter au gouvernement fédéral des recommandations sur les moyens d'aider à une transition juste et équitable pour les collectivités et les travailleurs des centrales canadiennes au charbon à mesure que le Canada honore son engagement à éliminer progressivement la production d'électricité au charbon d'ici 2030. Il poursuit ses travaux depuis avril 2018 et il comprenait une forte représentation du mouvement syndical ainsi qu'un ancien employeur du secteur de la production d'électricité au charbon, un conseiller municipal d'une collectivité affectée et des experts en transition de la main-d'oeuvre et en développement durable.



« Je tiens à remercier les travailleuses et travailleurs et les membres de la communauté qui ont tenu des rencontres avec le Groupe de travail. Nos recommandations s'inspirent principalement de ce que nous avons appris au sujet de leurs emplois et de leurs collectivités et de ce qu'ils nous ont indiqué directement sur ce dont ils ont besoin pour que la transition soit juste », ajoute M. Yussuff.

Le Groupe de travail a rencontré des travailleuses et travailleurs, des personnes représentant le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les administrations municipales et d'autres intervenants des communautés où se trouvent des centrales au charbon dans les quatre provinces affectées que sont l'Alberta, la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse.



« Ce fut un honneur que de coprésider ce Groupe de travail et j'ai hâte de collaborer avec le gouvernement à la prise de mesures valables pour mettre en oeuvre ces recommandations très nécessaires », a déclaré M. Yussuff. « Les syndicats du Canada chercheront dans le budget fédéral de la semaine prochaine des signes que le gouvernement aidera les travailleuses et les travailleurs et leurs communautés pendant que le Canada s'efforce de lutter contre les changements climatiques. »

